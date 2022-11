Mises à jour en direct : Garland nomme un avocat spécial pour les enquêtes sur Trump

18 novembre 2022, 14 h 36 HE 18 novembre 2022, 14 h 36 HE

Jack Smith, actuellement procureur à la Cour pénale internationale, lors d’une audience à La Haye, aux Pays-Bas, en 2020. Il a dirigé la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice de 2010 à 2015. Le crédit… Peter Dejong/Associated Press

Jack Smith, le nouveau conseiller spécial du ministère de la Justice, se chargera d’enquêter sur l’ancien président Donald J. Trump avec une riche expérience : il poursuit des affaires pénales depuis près de trois décennies.

M. Smith a fait ses débuts dans les années 1990 en tant que procureur au bureau du procureur du district de Manhattan et a rapidement occupé un poste similaire au bureau du procureur des États-Unis à Brooklyn. Là, il a occupé un certain nombre de postes de supervision, selon sa biographie du ministère de la Justice, et a travaillé sur un assortiment d’affaires, dont beaucoup concernaient la corruption publique.

De 2008 à 2010, M. Smith a travaillé comme coordinateur d’enquête au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. Dans ce rôle, il a supervisé des enquêtes très médiatisées sur des responsables gouvernementaux étrangers et des membres de milices recherchés pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. De retour aux États-Unis, M. Smith a servi de 2010 à 2015 en tant que chef de la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice, qui enquête sur les politiciens et autres personnalités publiques sur des allégations de corruption. Deux des affaires de corruption les plus notables de M. Smith contre des personnalités politiques de premier plan ont eu des résultats opposés. Son équipe a initialement remporté une condamnation contre l’ancien gouverneur Robert McDonnell de Virginie, un démocrate, mais la Cour suprême l’a annulée. Il a également remporté une condamnation de l’ancien représentant Rick Renzi, républicain de l’Arizona, qui a été condamné à trois ans de prison. (M. Trump a gracié M. Renzi parmi une vague d’actions de clémence en janvier 2021, dans ses dernières heures en tant que président.) Lorsque M. Smith a repris la section de l’intégrité publique, celle-ci était sous le choc de l’effondrement d’une affaire pénale contre l’ancien sénateur Ted Stevens, républicain de l’Alaska. Au cours des premiers mois de travail de M. Smith, la section a clos plusieurs enquêtes importantes sur des membres du Congrès sans inculpation. Mais dans une interview cette année-là avec le New York Times, M. Smith a nié que la section sur sa montre avait perdu son sang-froid. “Je comprends pourquoi la question est posée”, a déclaré M. Smith à l’époque. «Mais si j’étais le genre de personne qui pourrait être intimidée – ‘Je sais que nous devrions porter cette affaire, je sais que la personne l’a fait, mais nous pourrions perdre, et cela aura l’air mauvais’ – je trouverais une autre ligne de travail. Je ne peux pas imaginer comment quelqu’un qui fait ce que je fais ou qui a travaillé avec moi pourrait penser cela. Diplômé de la Harvard Law School, M. Smith a également occupé des postes de direction au bureau du procureur des États-Unis pour le district intermédiaire du Tennessee à Nashville. M. Smith assumera le rôle d’avocat spécial après avoir quitté son poste actuel de procureur spécialisé basé à La Haye pour enquêter sur les crimes de guerre. Il restera aux Pays-Bas pendant un certain temps, selon le ministère de la Justice, afin de se remettre d’un récent accident de vélo.