Pour ses détracteurs, il était une relique, un retour en arrière, qui soutenait une maison de feuilleton légèrement ridicule de Windsor – un homme abusé qui représentait les extrêmes du privilège des hommes blancs et représentait une famille qui retrace sa lignée jusqu’à la reine Victoria, à l’époque de l’empire britannique, et de son colonialisme et de son exploitation. Les détracteurs voient un snob, un bigot et pire.