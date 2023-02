Mises à jour en direct | Funérailles de Tire Nichols

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Mises à jour en direct sur les funérailles de Tire Nichols (toutes les heures locales):

15h15

De nombreuses personnes en deuil ont essuyé leurs larmes alors que les sœurs, les frères et les parents de Tire Nichols partageaient leurs souvenirs lors des funérailles de l’homme noir décédé après avoir été battu par des policiers de Memphis.

La mère de Nichols, RowVaughn Wells, a déclaré que sa foi l’avait réconfortée dans les semaines qui ont suivi son meurtre.

« La seule chose qui me permet de continuer, c’est que je crois vraiment que mon fils a été envoyé ici par Dieu. Et je suppose que maintenant sa mission est terminée. Il est rentré chez lui », a déclaré Wells à travers les larmes.

Plus tôt dans le service mercredi, la vice-présidente Kamala Harris est montée sur scène pour exhorter le Congrès à adopter la George Floyd Justice in Policing Act, visant à éradiquer la brutalité policière. La mère de Nichols a fait un plaidoyer déchirant pour son passage.

“Ce projet de loi George Floyd, nous avons besoin qu’il soit adopté”, a déclaré Wells. «Nous devons prendre des mesures car il ne devrait y avoir aucun autre enfant qui devrait souffrir de la façon dont mon fils – et tous les autres parents ici ont perdu leurs enfants – nous devons faire adopter ce projet de loi. Parce que si nous ne le faisons pas, ce sang – le prochain enfant qui mourra – ce sang va être sur leurs mains.

LaToya Yizar, qui dit que sa mère était la marraine de Nichols, a lu un poème qu’elle a écrit en invoquant les mots que Nichols a dit alors que des policiers le frappaient à quelques minutes de chez lui, intitulé “J’essaie juste de rentrer à la maison”.

14h58

Le révérend Al Sharpton a déclaré aux personnes en deuil lors des funérailles de Tire Nichols que la mort de l’homme noir après avoir été battu par des policiers noirs à Memphis, Tennessee, lui rappelait l’héritage du révérend Dr Martin Luther King. Jr.

King a été tué par balle le 4 avril 1968 à Memphis où il avait soutenu une grève des travailleurs de l’assainissement après que deux travailleurs ont été tués par un camion défectueux. La plupart des grévistes étaient noirs.

Sharpton a déclaré que plus tôt mercredi, il avait emmené sa fille Ashley à l’endroit où King avait été abattu dans l’ancien Lorraine Motel, qui est maintenant le National Civil Rights Museum.

Il s’est ensuite adressé directement à la mère et au beau-père de Nichols, RowVaughn et Rodney Wells.

“La raison pour laquelle, M. et Mme Wells, ce qui est arrivé à Tyr m’est si personnel, c’est que cinq hommes noirs qui n’auraient pas eu d’emploi dans le service de police, ne seraient jamais considérés comme étant dans un équipe d’élite, dans la ville où le Dr King a perdu la vie, non loin de ce balcon, vous avez battu un frère à mort », a déclaré Sharpton. “Il n’y a rien de plus insultant et offensant pour ceux d’entre nous qui se battent pour ouvrir des portes, que vous franchissiez ces portes et agissiez comme les gens pour lesquels nous avons dû nous battre pour vous faire franchir ces portes.”

14h29

Le révérend Al Sharpton a prononcé un sermon entraînant lors des funérailles de Tire Nichols, un automobiliste noir décédé après avoir été battu par la police à Memphis, Tennessee, ce mois-ci.

Sharpton a déclaré que certains policiers agissent comme s’ils étaient au-dessus de la loi.

« Vous ne combattez pas le crime en devenant vous-même des criminels », a-t-il déclaré. « Vous ne résistez pas aux voyous dans la rue qui deviennent vous-mêmes des voyous. On ne combat pas les gangs en devenant cinq hommes armés contre un homme non armé. Ce n’est pas la police. C’est des punks.

Cinq officiers noirs ont été licenciés après la mort de Nichols et accusés de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle.

Sharpton a averti que malgré la race de ces cinq officiers, ils étaient toujours motivés par le racisme, en disant: “Si cet homme avait été blanc, vous ne l’auriez pas battu comme ça.”

14h05

Le vice-président Kamala Harris a appelé le Congrès à adopter la George Floyd Justice in Policing Act tout en s’adressant aux personnes en deuil lors des funérailles de Tire Nichols.

Harris, qui a reçu une ovation debout alors qu’elle s’approchait de la scène, a déclaré que le passage à tabac de Nichols par la police à Memphis, dans le Tennessee, entraînant sa mort trois jours plus tard, n’aurait jamais dû se produire. Elle a dit que la police est censée protéger le public.

“Cet acte violent n’était pas dans la poursuite de la sécurité publique”, a déclaré Harris.

Elle a poursuivi: “Tyre Nichols aurait dû être en sécurité.”

Elle a ensuite appelé à une action législative, affirmant que le président soutenait le projet de loi.

«En tant que vice-président des États-Unis, nous exigeons que le Congrès adopte le George Floyd Justice in Policing Act. Joe Biden le signera. Et nous ne devons pas tarder et nous ne serons pas démentis. C’est non négociable. »

13h54

Le révérend Al Sharpton dit que d’autres familles qui comprennent la douleur de la famille de Tire Nichols assistent aux funérailles de l’homme noir à Memphis, Tennessee.

Sharpton a énuméré les parents de George Floyd, Botham Jean, Eric Garner et Breonna Taylor, et a déclaré qu’ils “savaient tous ce que c’est que de s’asseoir à un enterrement comme celui-ci”.

13h40

Le pasteur de la Mississippi Boulevard Christian Church exhorte les personnes en deuil à réconforter la famille et à célébrer la vie de Tire Nichols.

Le vice-président Kamala Harris était assis à l’avant de l’église pour le service funèbre à Memphis, Tennessee, mercredi. Le révérend Al Sharpton et l’avocat des droits civiques Ben Crump étaient également présents.

Le pasteur J. Lawrence Turner a déclaré que Nichols était “une bonne personne, une belle âme, un fils, un père, un frère, un ami, un être humain, parti trop tôt, privé de ses droits à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, nié la dignité de son humanité, nié le droit de voir le soleil se coucher un autre jour, d’embrasser sa mère, de passer du temps avec ses amis, de tenir son enfant et le droit de vieillir.

Nichols a été brutalement battu par des policiers de Memphis ce mois-ci à quelques minutes de chez lui et est décédé trois jours plus tard.

Les personnes en deuil ont également regardé un montage de photos prises par Nichols, qui était un photographe passionné, en commençant par une diapositive portant ses propres mots : « Ma vision est d’amener mes spectateurs au plus profond de ce que je vois à travers mes yeux et à travers mon objectif.

13h15

Le service funèbre de Tire Nichols a commencé mercredi après-midi avec une chorale marchant devant l’église chrétienne du boulevard Mississippi en chantant «Nous t’aimons Tyr».

Le chœur s’est amassé derrière le cercueil noir de Nichols, qui était drapé d’un grand bouquet blanc.

Après que la famille de Nichols soit entrée dans l’église, le Mississippi Boulevard Celebration Choir a chanté “Strength Like No Other”, amenant la plupart des personnes en deuil présentes à se lever.

12h30

Le programme funéraire de Tire Nichols comprend de nombreuses photos qu’il a prises et ses citations personnelles.

“Ma vision est d’amener mes téléspectateurs au plus profond de ce que je vois à travers mes yeux et à travers mon objectif”, lit une citation posée sur une photo de Nichols debout dans un champ ouvert.

Plusieurs pages du programme contiennent également du texte sur des photos de coucher de soleil prises par Nichols. La famille de Nichols a déclaré que la photographie était l’un de ses passe-temps et qu’il avait pris des photos du coucher de soleil avant sa rencontre avec la police le 7 janvier.

12h30

Deux ponts à Memphis seront illuminés aux couleurs de l’équipe de football des 49ers de San Francisco à partir du coucher du soleil mercredi en l’honneur de Tire Nichols, Mighty Lights Memphis a tweeté.

Nichols a grandi à Sacramento et était fan de l’équipe NFL basée en Californie. Des lumières aux couleurs de l’équipe, rouge et or, brilleront sur le pont Big River Crossing et le pont Hernando de Soto, a déclaré le groupe Mighty Lights.

Selon le site Web Mighty Lights, Memphis Bridge Lighting, Inc. a été créée en tant qu’organisation à but non lucratif pour utiliser l’éclairage sur les ponts afin de promouvoir l’activité sur les rives de la ville et de fournir un «symbole unificateur» aux habitants de Memphis.

9h

Les funérailles de Tire Nichols devaient avoir lieu mercredi à Memphis, dans le Tennessee, et attirer la famille, les amis et les militants des droits civiques au milieu d’une tempête hivernale affectant la ville.

Le service a été retardé jusqu’à 13 h, heure normale du Centre, en raison du mauvais temps. Un avertissement de tempête de verglas était en vigueur pour Memphis jusqu’à jeudi, selon le National Weather Service.

Nichols, un Noir, a été battu plus tôt ce mois-ci par des policiers de Memphis lors d’un contrôle routier et est décédé plus tard. Cinq officiers noirs impliqués dans les coups ont été licenciés, ainsi que trois pompiers qui sont intervenus sur les lieux. Deux autres policiers ont été suspendus.

La vice-présidente Kamala Harris prévoit d’assister à la célébration de la vie. Le révérend Al Sharpton fera l’éloge funèbre et l’avocat Ben Crump prendra également la parole.

