Mises à jour en direct | France-Maroc en demi-finale de la Coupe du monde

AL KHOR, Qatar (AP) – Les dernières nouvelles de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc :

___

Le Maroc a modifié tardivement son onze de départ. Achraf Dari a débuté en défense à la place de Nayet Aguerd.

___

Theo Hernandez a marqué à la cinquième minute pour donner à la France une avance de 1-0 sur le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde.

___

Le président français Emmanuel Macron assiste à la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc.

Macron se tenait aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, après que les hymnes nationaux des deux pays ont été joués au stade Al Bayt.

Macron avait auparavant visité le bazar Souq Waqif dans la capitale qatarienne, puis s’était rendu au stade. ___

La demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc a débuté au stade Al Bayt.

Le vainqueur affrontera l’Argentine à deux reprises dimanche en finale au stade Lusail.

___

Kylian Mbappé débutera dans une attaque à trois pour la France, qui a effectué deux changements depuis la victoire contre l’Angleterre en quarts de finale.

Ibrahima Konaté remplace Dayot Upamecano au poste de défenseur central et Youssouf Fofana entre au milieu de terrain à la place d’Adrien Rabiot.

Le Maroc est au complet après que les défenseurs centraux Nayef Aguerd et Romain Saiss aient surmonté leurs blessures. Saiss a été emporté sur une civière avec une blessure à l’ischio-jambier gauche lors de la victoire contre le Portugal en quarts de finale.

L’entraîneur marocain Walid Regragui est revenu à une formation en 5-4-1.

___

Le président français Emmanuel Macron a visité un bazar à Doha avant la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc.

Macron a traversé une foule au Souq Waqif portant une écharpe aux couleurs du drapeau qatari avant de monter dans une voiture sous haute sécurité.

Le leader français devrait assister au match au stade Al Bayt d’Al Khor, situé à environ 50 kilomètres (30 miles) au nord de Doha. Le vainqueur affrontera l’Argentine en finale dimanche.

___

Compositions pour la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc :

France : Hugo Lloris ; Jules Koundé, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez ; Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Youssouf Fofana ; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Olivier Giroud.

Maroc : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayet Aguerd, Romain Saiss, Jawad El Yamiq, Noussair Mazraoui ; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal ; Youssef En-Nesyri.

___

La course historique du Maroc à la Coupe du monde est sur le point de subir son ultime test.

Le premier demi-finaliste africain de la Coupe du monde affrontera la France, championne en titre, et l’attaquant Kylian Mbappé, le leader d’une nouvelle vague de superstars du football sortant d’une époque dominée par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le match a des connotations culturelles et politiques car le Maroc était sous domination française de 1912 à 1956 et le résultat est loin d’être gagné d’avance.

Le Maroc a dépassé toutes les attentes au Qatar en battant la Belgique, deuxième au classement, en phase de groupes, puis en éliminant les puissances européennes que sont l’Espagne et le Portugal en phase à élimination directe pour atteindre les demi-finales.

Aucune nation africaine ou arabe n’est jamais allée aussi loin auparavant.

___

Les joueuses marocaines partagent les projecteurs de la Coupe du monde avec certaines de leurs plus ardentes fans : leurs mères.

De nombreux joueurs ont amené leur mère et d’autres membres de leur famille au Qatar et ont célébré avec eux dans les stades après l’impressionnante série de victoires de l’équipe.

Le milieu de terrain Sofiane Boufal dansait avec sa mère sur le terrain après que le Maroc a battu le Portugal 1-0 samedi pour devenir la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Ils se tenaient la main et dansaient en cercles pour le plus grand plaisir de la foule.

Le défenseur Achraf Hakimi a publié sur les réseaux sociaux des images de sa mère lui donnant un baiser sur la joue après avoir marqué le penalty gagnant contre l’Espagne en huitièmes de finale la semaine dernière. “Je t’aime maman”, a-t-il écrit.

___

Le transporteur national marocain a déclaré que sept vols qui devaient emmener des fans de football au Qatar pour le match de demi-finale de la Coupe du monde contre la France ont été annulés en raison de restrictions imposées par les autorités locales.

Royal Air Maroc a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle organiserait 30 vols entre Casablanca et Doha mardi et mercredi pour que les fans puissent assister au match. Mais la compagnie aérienne affirme que sept de ces vols opérés par Qatar Airways ont été annulés.

___

The Associated Press