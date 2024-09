Mises à jour en direct : événement Apple ; lancement de l’iPhone 16, conçu pour l’IA

Les gens passent devant un magasin Apple dans le centre commercial Americana at Brand le 26 décembre 2023 à Glendale, en Californie. Mario Tama/Getty Images

Apple devrait dévoiler aujourd’hui sa nouvelle gamme d’iPhones conçus pour l’intelligence artificielle, mais cela soulève également des questions sur la confidentialité et les données pour certains utilisateurs.

Apple Intelligence, le nom de marque collectif de tous les outils d’intelligence artificielle d’Apple, est davantage destiné à être un assistant personnel qu’autre chose. Il collecte des informations spécifiques sur vos relations et vos contacts, les messages et les e-mails que vous avez envoyés, les événements auxquels vous avez participé, les réunions de votre calendrier et d’autres éléments de données très individualisés sur votre vie.

Mais même si Apple Intelligence aura accès à un large éventail de vos données personnelles, il lui manquera ce que les dirigeants de l’entreprise appellent la « connaissance du monde » — des informations plus générales sur l’histoire, les événements actuels et d’autres choses qui sont moins directement liées à vous.

C’est là qu’intervient ChatGPT. Les utilisateurs pourront demander à Siri de transmettre des questions et des invites à ChatGPT (sur une base volontaire) ou demander à ChatGPT de vous aider à rédiger des documents dans les applications Apple.

Qu’en est-il de vos données : Étant donné qu’Apple Intelligence et ChatGPT seront utilisés à des fins très différentes, la quantité et le type d’informations que les utilisateurs envoient à chaque IA peuvent également être différents. ChatGPT n’aura pas nécessairement ou automatiquement accès à vos informations très personnelles, même si vous pouvez choisir de partager certaines de ces données et plus encore avec OpenAI si vous décidez d’utiliser ChatGPT via Apple. Lors d’une démonstration en juin, Apple a montré à Siri qu’il demandait à l’utilisateur la permission d’envoyer une invite à ChatGPT avant de le faire.

Les utilisateurs d’Apple devront envoyer leurs informations personnelles et leurs requêtes d’IA à OpenAI s’ils souhaitent utiliser ChatGPT, mais Apple a déclaré que la plupart du temps, Apple Intelligence n’enverrait pas de données utilisateur où que ce soit. Dans la mesure du possible, Apple essaiera de traiter les invites d’IA directement sur votre appareil à l’aide de modèles d’IA plus petits.

C’est similaire à ce qu’Apple fait déjà processus FaceID et d’autres données sensibles, l’idée étant que le traitement des données directement sur l’appareil limite l’exposition aux risques. Vos données ne peuvent pas être interceptées ou piratées à partir d’un serveur central si elles ne vont nulle part.