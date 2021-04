À la fin de la course aux Oscars la plus étrange de tous les temps, il est enfin temps de distribuer le matériel sérieux.

Se déroulant principalement à la gare Union historique de Los Angeles (ainsi que dans le domicile habituel de la cérémonie, le Dolby Theatre), la 93e cérémonie des Oscars, retardée par la pandémie, dimanche soir, met fin à une année que Hollywood voudrait oublier mais aussi honorer un nouveau groupe des nouveaux lauréats des Oscars avec les plus gros prix de l’industrie cinématographique.

Restez à l’écoute pour toutes les mises à jour en direct de l’avant-spectacle de la soirée des Oscars (ABC, 18h30 HE / 15h30 PT) et les gagnants de la cérémonie des Oscars (8 PT / 5 PT).

Nominés aux Oscars 2021:Voyez qui pourrait gagner gros aux Oscars

Leslie Odom Jr.est la chanteuse musicale des Oscars avec « Speak Now »

L’interprète lauréat d’un Tony a été choisi pour Sam Cooke dans « One Night in Miami » – et a joué Aaron Burr dans « Hamilton » – donc vous savez qu’il a des pipes. Et le double nominé aux Oscars (pour la chanson et l’acteur de soutien) le tue à nouveau sur le chant d’avant-spectacle « Speak Now » de « Miami ». En espérant qu’il soit de retour ici tôt que tard pour divertir un public de l’Académie.

Celeste dit « Hear My Voice » aux masses

Le prochain sur le défilé des nominés de la chanson originale était l’air du meilleur candidat à l’image d’Aaron Sorkin « The Trial of the Chicago 7. » L’auteure-compositrice-interprète britannique Celeste chante, son partenaire d’écriture Daniel Pemberton joue du piano et la mélodie soul de retour est éblouissante.

Diane Warren de retour dans le mix Oscar avec ‘Io Si’

Laura Pausini obtient un petit orchestre – plus la légendaire compositrice Diane Warren au piano – pour sa performance de la chanson originale nommée «Io Si» (de «The Life Ahead»). Peut-être que c’est la soirée chanceuse de Warren: elle a été nominée pour 12 Oscars (retour à « Nothing’s Gonna Stop Us Now » de « Mannequin » de 1987) mais cherche toujours sa première victoire.

‘Husavik’ est la chanson islandaise pour vous donner toutes les sensations

« Concours Eurovision de la chanson: The Legend of Fire Saga » n’était pas bon pour beaucoup, mais il nous a donné le nominé de la chanson originale « Húsavík ». La chanteuse suédoise Molly Sandén a pré-enregistré sa performance d’avant-spectacle à Húsavík, en Islande, et si vous n’aimiez pas sa chorale d’enfants en pulls, vous n’auriez peut-être pas d’âme.

Les gars intensifient cette année sur le tapis rouge

Habituellement, les femmes sont les plus glamour sur le tapis, mais le contingent de mecs de 2021 l’a fait, du smoking doré de Leslie Odom Jr. au costume rose de Colman Domingo en passant par l’adorable Alan Kim, qui porte des chaussettes cool. Découvrez tous les meilleurs looks dans notre galerie de tapis rouge.

Une victoire à Viola Davis ferait l’histoire des Oscars

Davis, qui joue le titre de la chanteuse de blues de « Ma Rainey’s Black Bottom », serait la première femme noire à remporter deux victoires dans les catégories d’acteur si elle remportait la meilleure actrice. (Elle avait précédemment remporté en 2017 pour « Fences ».) Il n’y a cependant pas de favori dans sa course, en tant que multiple lauréate d’un Oscar Frances McDormand (« Nomadland »), Carey Mulligan (« Promising Young Woman ») et Andra Day (« The United States vs Billie Holliday « ) ont tous remporté les honneurs cette saison.

Oscar honorera-t-il le regretté Chadwick Boseman?

La plupart des signes indiquent «oui»: après sa performance acclamée dans «Ma Rainey’s Black Bottom» de Netflix, Boseman est le favori du meilleur acteur – et ne serait que le troisième lauréat par intérim posthume de l’histoire des Oscars – bien que le thespian Anthony Hopkins de «The Father» apparaît comme un spoiler.

‘Nomadland’ est préféré pour la meilleure image

Peut-être que les experts et les électeurs des Oscars manquent juste le voyage mais le road-trip de Chloé Zhao « Nomadland » semble être en pole position pour la meilleure photo. Cependant, il fait face à la concurrence du drame de salle d’audience d’Aaron Sorkin « Le procès du Chicago 7 », de l’histoire de la famille coréenne « Minari » et du thriller de vengeance « Promising Young Woman » avec Carey Mulligan.

Voici le skinny sur la façon de regarder les Oscars

Les Oscars du dimanche sont diffusés sur ABC et sont également visibles sur l’application ABC. Ou vous pouvez diffuser l’événement sur la chaîne Roku, YouTube TV et Hulu avec Live TV. Mais si vous aspirez à encore plus de contenu pour les Oscars, la page Facebook de l’Académie proposera des interviews en direct avec les lauréats des Oscars tout juste sortis de la scène, tandis que le fil Instagram de l’Académie proposera des séances photo exclusives et des photos du tapis rouge des Oscars.

