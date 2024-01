Mises à jour en direct entre Israël et Gaza : “réunion constructive” avec les responsables mais des “lacunes” subsistent, selon le bureau du Premier ministre israélien

ABC News intégré à Brig. Le général Dan Goldfus, commandant de la 98e division des Forces de défense israéliennes qui contrôlent actuellement le sud de la bande de Gaza, et l’a interrogé sur des crimes de guerre présumés, le meurtre récent d’un Palestinien non armé portant un drapeau blanc et la zone tampon controversée.

Samedi, ABC News a rencontré Goldfus dans ce qui ressemblait à un quartier post-apocalyptique de Khan Younis, où les mitrailleuses claquaient, les détonations tonnaient et les explosions des tirs de chars retentissaient. Certaines des explosions étaient si puissantes qu’elles ont fait sauter les rideaux de la maison palestinienne réquisitionnée, que le général et son état-major ont transformée en quartier général temporaire.

À l’extérieur du quartier général se trouvaient une série de bassins de la taille d’une arène. L’un mesurait environ 60 pieds de profondeur et était plus grand qu’un terrain de football. Il y a un mois, c’était un cimetière de plusieurs acres. À côté du cimetière détruit se trouvaient les restes d’une mosquée – la moitié d’un dôme penché sur le côté comme un navire en perdition. Goldfus a déclaré à ABC News que ses troupes avaient creusé la majeure partie du cimetière à la recherche de tunnels appartenant au Hamas, le groupe militant palestinien qui dirige Gaza. Le général a indiqué où, selon lui, ils avaient trouvé des puits de tunnel, mais ABC News n’a pas pu le vérifier visuellement en raison de la profondeur de la fosse.

Lorsqu’on lui a demandé ce que ses troupes faisaient des corps s’ils creusaient des tombes tout en recherchant des puits de tunnel, Goldfus a répondu à ABC News : “Nous les mettrons de côté”.

La destruction intentionnelle de sites religieux, tels que des cimetières, sans nécessité militaire, viole le droit international et pourrait constituer des crimes de guerre. Mais Goldfus a déclaré qu’il n’était pas inquiet car le Hamas avait transformé le cimetière et la mosquée adjacente en un “complexe militaire” qui était “utilisé pour attaquer mes forces encore et encore”.

“Je ne creuse pas un cimetière, je creuse un complexe militaire”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux familles des personnes qui y ont été enterrées, le général a déclaré à ABC News : “J’en suis vraiment désolé. Vos proches sont utilisés comme bouclier humain.”

La semaine dernière, la chaîne de télévision britannique ITV a filmé ce qu’elle a dit être des tireurs d’élite israéliens à Khan Younis abattant un Palestinien non armé portant un drapeau blanc qui avait déclaré quelques instants plus tôt à l’équipe de presse qu’il tentait de traverser les lignes de bataille pour rejoindre sa famille. À l’époque, Israël avait affirmé que la vidéo d’ITV avait été montée et qu’il n’y avait aucun moyen de savoir qui avait tiré les coups de feu. Cependant, en parlant à ABC News samedi, Goldfus a semblé assumer la responsabilité de l’incident.

“Oui, il s’agissait de mes troupes et j’enquête sur cet incident”, a-t-il déclaré à ABC News. “Ce n’est pas ainsi que nous appliquons les règles d’engagement. Non, nous ne licencions pas les personnes brandissant des drapeaux blancs. Nous ne tirons pas sur les civils.”

Interrogé sur le fait que les troupes israéliennes ont tué des civils à Gaza, le général a déclaré : « Ce sont des erreurs. C’est la guerre ».

Lorsqu’on lui a demandé si les soldats israéliens pourraient faire face à des accusations criminelles pour la fusillade mortelle, Goldfus a répondu à ABC News que « cela dépend ».

“Nous enquêtons sur chaque erreur commise”, a-t-il ajouté.

Le général a également répondu aux questions sur la zone tampon que Tsahal est en train de créer à l’intérieur de Gaza, le long de la frontière de l’enclave côtière avec Israël.

“Cela fait partie de la zone qui deviendra une zone tampon (…) pour démanteler le Hamas et empêcher toute entité qui tenterait de mener des attaques terroristes contre notre peuple”, a-t-il déclaré à ABC News en regardant une carte aérienne de la taille d’une table. de la frontière entre Gaza et Israël.

Goldfus a déclaré que la zone tampon créerait une zone à l’intérieur de Gaza qui serait sous le contrôle d’Israël.

-Matt Gutman et Sohel Uddin d’ABC News