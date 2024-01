Mises à jour en direct : Emmys 2023 | Divertissement

LOS ANGELES (AP) — Les Emmys sont enfin là !

Les 75èmes Emmys ont été retardés à cause des grèves d’Hollywood, les catapultant de leur perchoir habituel à la fin de l’été ou au début de l’automne jusqu’au milieu de l’hiver – mieux connu à Hollywood sous le nom de saison des récompenses.

Suivez notre couverture en direct des Emmys de ce soir.

Pour en savoir plus sur notre couverture des Emmys :

______PIZZA CUPCAKES ? À L’INTÉRIEUR DU SPECTACLE

Pendant que les célébrités descendent sur le tapis, les moins célèbres se pressent dans le hall du Peacock Theatre pour des libations avant le spectacle, rapporte Beth Harris d’AP.

Il y a un bar à champagne avec des cupcakes à la pizza et des cocktails haut de gamme à 18 $.

Pendant ce temps, les acteurs nommés pour « La course de dragsters de RuPaul » se sont frayés un chemin jusqu’à leurs sièges à l’intérieur des Emmys, rapporte Harris. Dans un théâtre plein de smokings noirs et de mode discrète, leurs plumes, paillettes, boas et coiffures vertigineuses se démarquent.

______FAITES LA PLACE AU PRÉSIDENT

Sur le tapis, Issa Rae, la présidente de « Barbie » elle-même, a parlé à l’AP d’un récent clip viral dans lequel deux jeunes filles de la série Web à succès « Recess Therapy » ont exprimé leur amour pour le rôle de Rae.

La semaine dernière Globes dorés, les filles se sont approchées d’Issa et ont applaudi : « Je t’ai vu dans « Barbie ». Vous étiez président… Je voulais être vous quand je (regardais) ‘Barbie’. » Ils lui ont remis un bracelet d’amitié, que Rae portait aux Emmys.

« Il est écrit « gagnants », je ne peux pas l’enlever. Je me suis coordonné avec ça”, s’est exclamé Rae en montrant le bracelet. “Ils étaient tellement gentils et excités de rencontrer cette version de moi. Je me sentais fier et honoré. ______

KIERAN CULKIN N’A PAS VU CETTE FINALE DE « SUCCESSION »

Alors que les célébrités commençaient à fouler le tapis d’argent tôt lundi après-midi, Acteur de « Succession » Kieran Culkin a révélé qu’il n’avait pas encore terminé sa propre série acclamée par la critique.

“Je n’ai même pas encore vu le dernier épisode”, a-t-il déclaré à Krysta Fauria d’AP.

Mais ce n’est pas exprès.

“Je suis sûr que si je parlais à un thérapeute, vous pourriez probablement trouver de nombreuses raisons pour lesquelles je ne l’ai pas vu”, a plaisanté l’acteur de Roman Roy.

______Nous sommes en 2024. POURQUOI L’APPELLE-T-ILS LES EMMYS 2023 ?

Le changement temporaire a des effets secondaires plutôt déroutants. Les Emmys ont déjà ce que certains considèrent comme un fenêtre d’éligibilité contre-intuitive, comme Alicia Rancilio d’AP est tombée en panne en avril dernier. Avait le La 75e édition des Emmys n’a pas été retardée, ils auraient quand même été diffusés plus d’un an après la finale de Saison 1 de « L’ours » qui est en lice pour plusieurs prix. Aujourd’hui, la série est encore plus en retard : deux saisons de la série se sont succédées, et Jeremy Allen White a des Golden Globes pour les deux – mais attend toujours de voir s’il récupèrera une statuette de l’Académie de Télévision pour son travail en 2022.

______COMMENT REGARDER LES EMMYS ROUGE – DÉSOLÉ, ARGENT – TAPIS

Si vous avez raté le peps de E! lors des Golden Globes de la semaine dernière, ne vous inquiétez pas : la chaîne est de retour avec son « Live from E ! couverture à 17 heures, heure de l’Est, trois heures avant le début de la télédiffusion. La première heure est animée par Zuri Hall, Ambre Ruffin et Zanna Roberts Rassi, avant Laverne Cox et comédienne Heather McMahan reprendre. Et si cela ne suffit pas, E! organise une after-party qui commence à 23 heures, avec Real Housewives Garcelle Beauvais et Jenna Lyons.

Si vous souhaitez une alternative, People et Entertainment Weekly co-animent leur propre émission depuis le tapis d’argent, en streaming sur leur site Web et Youtube.