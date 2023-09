Mises à jour en direct Eagles-Bucs, Rams-Bengals : meilleurs moments du Monday Night Football

La troisième semaine de la saison de la NFL se termine lundi avec un affrontement entre deux équipes invaincues, alors que les Buccaneers de Tampa Bay accueillent les Eagles de Philadelphie, suivis par les Rams de Los Angeles (1-1) face aux Bengals de Cincinnati (0-2). .

À Tampa Bay, le quart-arrière des Bucs Baker Mayfield cherche à poursuivre son impressionnant début de saison après avoir été recruté en agence libre pour succéder à Tom Brady, qui prend sa retraite. De l’autre côté, Jalen Hurts et les Eagles cherchent à connaître leur deuxième début de saison consécutif 4-0, alors qu’ils disputent leur premier match en 11 jours.

Lors du deuxième match de ce soir, les Rams se rendent à Cincinnati pour un match revanche du Super Bowl LVI, mais sans le MVP de ce match – Cooper Kupp. Pourtant, il y aura beaucoup d’yeux sur la recrue Puka Nacua alors que Matthew Stafford espère poursuivre les premiers succès de ses jeunes receveurs larges. Pendant ce temps, les Bengals tenteront désespérément d’éviter un départ 0-3 tandis que Joe Burrow continue de soigner une blessure au mollet. Il débutera lundi même s’il est à moins de 100 pour cent.

Voici les meilleurs moments !

Eagles de Philadelphie contre Buccaneers de Tampa Bay

Puissance des étoiles

Hurts est sorti fort avec des passes consécutives à deux chiffres au receveur vedette AJ Brown pour déplacer les bâtons.

Refusé!

Les Eagles ont fini par retourner le ballon lors des downs lors de leur premier entraînement après ce fort effort de la défense des Bucs.

En mouvement

Les Eagles WR Britain Covey ont renvoyé le botté de dégagement des Bucs sur 52 verges pour mettre Philly en excellente position sur le terrain pour commencer leur deuxième entraînement, qui s’est terminé par un panier pour donner à l’équipe visiteuse une avance de 3-0 au début du deuxième quart.

Pas de cigare!

L’offensive des Bucs a fait bouger les choses au deuxième quart. Baker Mayfield a emmené son équipe dans la zone rouge sur un trajet de 69 verges et a failli lancer sa première passe de touché de la soirée sur ce flotteur à Mike Evans. Mais Sydney Brown a effectué un arrêt de plongée impressionnant pour maintenir Tampa à trois.

Gagner du temps

Peu de quarts sont aussi avisés dans la poche que Hurts, et il s’est donné un peu plus de temps pour lancer après avoir senti la pression, avant de débloquer un centime à Olamide Zaccheaus pour son premier TD des Eagles.

Couvert

Reed Blankenship a été remarquable lors de ses débuts en 2023. Il a ajouté une interception à sa ligne de statistiques vers la fin du deuxième quart-temps, forçant Mayfield à réaliser le premier cadeau de la saison.

Fermez les écoutilles

La défense des Bucs a été l’une des meilleures de la ligue au cours des dernières saisons, et son présentateur Devin White a montré pourquoi, repoussant Hurts en retour quelques secondes plus tard.

Tout ce que vous pouvez faire…

La recrue géorgienne Jalen Carter a été partout lors de ses premiers matchs, et le grand joueur de ligne défensive intérieure a forcé son premier échappé en carrière avec ce formidable jeu de bousculade. Le chiffre d’affaires a conduit à un autre panier des Eagles, et ils ont pris une avance de 13-3 à la mi-temps.

La mise en scène

Les Eagles ont remporté la deuxième semaine contre les Vikings du Minnesota 34-28, tandis que les Bucs ont battu le Ours de Chicago , 27-17, lors de leur concours de la semaine 2. Au cours de ses cinq derniers face-à-face, Philly a battu Tampa Bay à trois reprises.

Rams de Los Angeles contre Bengals de Cincinnati

Tutu!

Tutu Atwell est rapide. Le deuxième tour des Rams en 2021 a affiché une vitesse fulgurante de ce côté-ci, et juste j’ai raté le pylône. LA s’est contentée de trois points sur la route pour prendre l’avantage dès le début.

Scène d’avant-match

