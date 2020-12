USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. On s’attend à ce que 400 hôpitaux supplémentaires reçoivent le vaccin mardi. Pendant ce temps, les maisons de soins infirmiers ne devraient pas vacciner les résidents avant la semaine prochaine. Tragiquement, les États-Unis ont maintenant perdu 300000 personnes à cause du coronavirus depuis le début de la pandémie. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres titres importants du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception.

CDC: Les maisons de soins infirmiers commenceront les vaccinations la semaine prochaine

La grande majorité des maisons de retraite aux États-Unis ne commenceront pas à vacciner le personnel et les résidents contre le COVID-19 jusqu’au 21 décembre, et certains ne commenceront pas avant le 28 décembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le déploiement lundi du vaccin Pfizer-BioNTech a semé la confusion dans tout le pays, car il est devenu clair que les établissements de soins de longue durée et les maisons de soins infirmiers ne participaient pas aux vaccinations initiales, malgré la décision du CDC la semaine dernière d’inclure les résidents dans la première phase de distribution.

C’est parce que la majorité des établissements de soins de longue durée ont choisi de participer à un programme fédéral qui utilise les chaînes de pharmacies, y compris CVS, Walgreens et autres, pour faciliter la vaccination du personnel et des résidents.

Le programme de partenariat fédéral pour les soins de longue durée lancera le 21 décembre pour les juridictions qui ont choisi d’utiliser le vaccin Pfizer-BioNtech. Plus de 1100 cliniques de vaccination dans des établissements de soins de longue durée à travers le pays devraient avoir lieu ce jour-là, a déclaré la porte-parole du CDC, Kristen Nordlund.

– Elizabeth Weise et Tom Mooney

La Californie recevra près de 400 000 doses supplémentaires de Pfizer la semaine prochaine

Quelques heures après que les premiers travailleurs de la santé de Californie ont reçu le vaccin COVID-19 lundi à Los Angeles, le gouverneur Gavin Newsom annoncé sur Twitter que l’État le plus peuplé du pays recevra 393 000 doses supplémentaires de vaccin Pfizer la semaine prochaine.

L’Etat a reçu 33 000 doses lundi. Helen Cordova, infirmière aux soins intensifs, a été la première travailleuse de la santé à se faire vacciner au Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center. «Protégez-moi», a-t-elle dit alors qu’un collègue lui avait administré le vaccin.

Une infirmière de New York se sent « optimiste » après avoir reçu le premier vaccin contre le coronavirus de l’État

Les travailleurs de la santé à travers les États-Unis ont reçu lundi les premières doses d’un vaccin COVID-19, une étape historique dans la lutte du pays contre la pandémie de coronavirus.

Une infirmière de New York est devenue la première personne de cet État – et probablement du pays – à recevoir une dose du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19, le seul à ce jour autorisé aux États-Unis pour lutter contre le coronavirus.

«Je suis optimiste aujourd’hui», a déclaré Sandra Lindsay, l’infirmière en soins intensifs du Long Island Jewish Medical Center de New York, après avoir reçu le vaccin.

Des vaccinations ont également eu lieu Caroline du Nord, Rhode Island, Floride, Ohio et plusieurs autres États. Au total, 145 sites devaient recevoir des vaccins lundi, 425 mardi et 66 mercredi, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar.

Jim Justice, gouverneur de Virginie-Occidentale, et d’autres responsables de l’État se font vacciner

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, est devenu l’un des premiers hauts élus du pays à recevoir un vaccin contre le coronavirus lundi soir, affirmant que «c’est aussi sûr que possible».

Lui et ses assistants ont reçu les injections même si le déploiement de l’État est censé donner la priorité à l’administration des doses très recherchées aux travailleurs de la santé et aux personnes dans les centres de soins de longue durée. La justice a déclaré que la Virginie-Occidentale ne s’attend pas à recevoir suffisamment de doses au cours des premières semaines de déploiement pour couvrir pleinement les plus de 100000 personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, vivent ou travaillent dans des centres de soins de longue durée, ou sont des premiers intervenants et des responsables de la santé publique. .

Portant un masque, il a reçu une piqûre dans son bras droit d’un responsable du conseil d’administration de la pharmacie et a rapidement reçu un bandage adhésif – et un autocollant. Marty Wright, le chef de la West Virginia Health Care Association, a déclaré qu’il avait «applaudi» la décision du gouverneur.

Quand puis-je me faire vacciner dans mon état?

Il s’agit d’abord des travailleurs de la santé, puis d’un déploiement progressif vers d’autres parties de la population. Les États des États-Unis ont signalé lundi que leurs premières expéditions arrivaient. Les services de santé du département d’État du Texas ont déclaré que 19 500 doses de vaccin avaient été envoyées à quatre sites à Houston, Dallas, San Antonio et Austin. L’Iowa, le Nevada et le Dakota du Sud ont également confirmé avoir reçu des envois lundi. Voici d’autres endroits où le vaccin a été administré:

Lundi, les six premiers habitants de l’Ohio ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 au Wexner Medical Center de l’Ohio State University après un compte à rebours festif.

Un médecin du Kentucky a déclaré qu’il «s’était porté volontaire pour aller en premier: pour montrer que le vaccin est sûr et efficace. Le Dr Jason Smith, le médecin-chef de l’Université de Louisville Health, est devenu la première personne vaccinée au Kentucky.

Une infirmière de l’hôpital général de Tampa en Floride a été la première personne de l’État à recevoir le vaccin lundi.

La Louisiane a déployé ses vaccinations à la Nouvelle-Orléans lundi. Le Dr Leo Seoang, parmi les premiers à l’obtenir, a déclaré que c’était particulièrement significatif en tant que Cubano-Américain étant donné l’impact disproportionné sur les Afro-Américains et les Latinos.

Les responsables du Tennessee ont déclaré que les premières expéditions de vaccin COVID-19 n’arriveront dans les hôpitaux que jeudi, quelques jours après que certaines installations devraient être vaccinées, le Tennessee étant derrière d’autres États.

Dans le Wisconsin, UW Health a déclaré que ses premières doses étaient dans des congélateurs ultra-froids et seraient administrées aux employés lundi après-midi.

Le Colorado a reçu ses premières doses lundi matin alors qu’un chauffeur FedEx a livré 975 flacons, le gouverneur Jared Polis signant le colis.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, était également présent pour assister à la livraison des premiers vaccins de son État.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il « avait eu le privilège » de signer pour le paquet FedEx de son état des 20 000 premières doses de Pfizer.

Les hôpitaux du Maine et du Massachusetts ont déclaré avoir également reçu leurs vaccins.

Alex Azar et Jerome Adams applaudissent les vaccinations à l’hôpital de DC

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, et le chirurgien général Jerome Adams étaient sur place à l’hôpital universitaire George Washington de Washington, DC, pour voir les médecins et les infirmières recevoir les premiers vaccins lundi.

«Etre 11 mois dans cette pandémie mondiale et être ici à George Washington pour voir les médecins et les infirmières, les héroïques travailleurs de la santé de première ligne, recevoir cette protection, c’est un événement capital», a déclaré Azar devant l’hôpital.

Azar a également souligné l’importance de faire parvenir le vaccin aux populations vulnérables et a souligné les contrôles indépendants qui montrent que le vaccin est sûr et efficace.

« Le processus a une intégrité basée sur la science, les preuves et la loi », a déclaré Azar.

– Ken Alltucker

Plus de nouvelles et de mises à jour sur les coronavirus à travers les États-Unis

Des chiffres surprenants mardi alors que la distribution de vaccins apporte de l’espoir

Alors même que l’Amérique signalait son 300 000e décès par COVID-19, le pays a continué à déclarer des enregistrements. Les États-Unis signalent désormais plus de 1,5 million de cas chaque semaine, à un taux d’environ 150 par minute, selon une analyse USA TODAY des données sur le coronavirus de l’Université Johns Hopkins.

Même l’État de New York, l’épicentre initial des États-Unis, signale désormais les cas de coronavirus à un rythme plus rapide qu’au printemps. Les tests sont beaucoup plus disponibles maintenant qu’ils ne l’étaient au printemps, donc New York n’est pas aussi difficile à l’heure actuelle, mais c’est un mauvais signe. Et les mauvais signes similaires abondent: tous les États, à l’exception de la Floride et d’Hawaï, ont signalé plus de cas en une semaine de novembre ou de décembre qu’à tout moment de la pandémie.

Certains des nombres records de cas de la flambée automnale sont devenus des nombres records d’hospitalisations, qui deviennent maintenant des nombres records de décès. Les périodes de 7 jours les plus meurtrières pour le coronavirus ont été la semaine se terminant dimanche, suivie des semaines se terminant le lundi, samedi, vendredi, mercredi, jeudi et 24 avril.

Bien que décembre ne soit pas encore à mi-chemin, la plupart des États américains ont déjà signalé une semaine se terminant en décembre comme étant leur pire semaine de décès par coronavirus, selon une analyse USA TODAY.

– Mike Stucka

Plus de vaccins à venir, selon l’opération Warp Speed

Les responsables de l’opération Warp Speed ​​ont fait allusion à une autorisation très probable par la FDA d’un deuxième vaccin COVID-19, de Moderna, bien que le secrétaire du HHS, Alex Azar, ait répété lors d’un briefing lundi qu’il ne serait autorisé que «s’il répond aux normes rigoureuses de la FDA.

Moncef Slaoui, conseiller scientifique d’Opération Warp Speed, a déclaré que « cette semaine, peut-être mardi, le paquet d’informations techniques sur le vaccin Moderna COVID-19 sera rendu public. »

Les informations seront examinées par le comité consultatif externe de la Food and Drug Administration, le comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes, ou VRBPAC, jeudi. Le vaccin Moderna a montré une efficacité de près de 95% contre la maladie et une efficacité de 100% contre une maladie grave, a déclaré Slaoui. Il a également noté qu’il y avait deux autres vaccins COVID-19 dans les essais cliniques de phase 3.

Les États-Unis ont déjà acheté suffisamment de vaccins pour atteindre l’objectif de vacciner tous les Américains qui le souhaitent d’ici la fin du deuxième trimestre de 2021, donc d’ici juin, a déclaré Azar.

– Elizabeth Weise

Le vison de l’Utah est le premier animal sauvage à être testé positif au COVID-19

Un vison de l’Utah est devenu le premier animal sauvage aux États-Unis à être testé positif au COVID-19, a confirmé lundi le ministère américain de l’Agriculture.

« À notre connaissance, il s’agit du premier animal sauvage indigène en liberté confirmé avec le SRAS-CoV-2 », a déclaré l’agence dans un déclaration.

L’animal faisait partie de la surveillance de la faune pour le virus dans les fermes de visons infectés de l’Utah, du Michigan et du Wisconsin entre le 24 août et le 30 octobre, a déclaré l’USDA.

L’agence a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le virus se soit propagé dans les populations sauvages autour des fermes de visons infectées. Plusieurs autres espèces ont été testées et tous les résultats sont revenus négatifs. L’agence a déclaré qu’elle avait notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale le cas positif.

Ressources COVID-19 des USA AUJOURD’HUI

Contribuer: The Associated Press