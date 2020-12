USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine seulement, les États-Unis ont marqué le jalon de plus de 300000 décès depuis le début de la pandémie. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres informations importantes sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour des mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou parcourez nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Principaux titres aujourd’hui:

Le deuxième jour du déploiement du vaccin se déroule aux États-Unis. Les travailleurs de la santé de l’Illinois, du New Hampshire, du Maine, du New Jersey et de Porto Rico ont reçu leurs premières doses mardi.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que le président actuel et le président entrant – ainsi que leurs vice-présidents – devraient recevoir le nouveau vaccin COVID-19.

La grande majorité des maisons de retraite aux États-Unis ne commenceront pas à vacciner les résidents et le personnel contre le COVID-19 avant le 21 décembre, et certains ne commenceront pas avant le 28 décembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Fauci dit que Trump, Pence, Biden et Harris devraient se faire vacciner

Le Dr Anthony Fauci, membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche qui sera retenu par la nouvelle administration pour aider à diriger la réponse du pays à la pandémie, a déclaré que le président actuel et le nouveau président – ainsi que leurs vice-présidents – devraient obtenir le nouveau vaccin COVID-19.

Le président Donald Trump pourrait avoir une immunité après avoir développé la maladie début octobre, mais Fauci a déclaré mardi sur ABC « Good Morning America » ​​qu’il n’était pas certain de la durée de cette protection présumée. Par conséquent, Fauci a recommandé que Trump et le vice-président Mike Pence soient vaccinés.

Il en va de même pour le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris, et ils devraient se faire vacciner « dès que possible », a déclaré Fauci, ajoutant à propos de Biden: « Vous voulez qu’il soit pleinement protégé alors qu’il entre dans la présidence en janvier. «

1 Américain sur 20 a été testé positif

Un Américain sur 20 a été testé positif au COVID-19, Les données de l’Université Johns Hopkins et les estimations démographiques du Census Bureau le montrent.

Les États-Unis signalent désormais plus de 1,5 million de cas chaque semaine, à un rythme d’environ 150 par minute, selon une analyse USA TODAY. Même l’État de New York, l’épicentre initial des États-Unis, signale désormais les cas de coronavirus à un rythme plus rapide qu’au printemps. Tous les États, à l’exception de la Floride et d’Hawaï, ont signalé plus de cas en une semaine de novembre ou de décembre qu’à tout moment de la pandémie.

Le plan de secours proposé offrirait des avantages supplémentaires au chômage, mais pas des mesures de relance

Un groupe bipartite de législateurs au Congrès a proposé un programme de secours contre les coronavirus de 908 milliards de dollars qui comprendrait 300 dollars par semaine d’assurance-chômage supplémentaire, mais aucun paiement direct pour les Américains éligibles.

Le paquet, divisé en deux projets de loi dans le but de contourner certains des problèmes qui ont empêché un accord pendant des semaines, comprendrait également une prolongation des moratoires d’expulsion pour les locataires et la suspension temporaire des paiements de prêt étudiant.

Les économistes ont souligné la nécessité d’une aide supplémentaire car 12 millions d’Américains pourraient perdre leurs allocations de chômage le lendemain de Noël. Le Congrès a jusqu’à la fin de la semaine pour conclure un accord pouvant être lié à une législation sur les dépenses à plus long terme.

Le New Hampshire donne la première dose à l’extérieur par temps de 27 degrés

Une infirmière qui s’est portée volontaire pour être la première personne vaccinée du New Hampshire a reçu sa dose du vaccin COVID-19 à l’extérieur par un mardi matin froid.

« C’est une journée typique entre la Nouvelle-Angleterre et le New Hampshire, donc rien que nous ne pouvons gérer », a déclaré le gouverneur Chris Sununu dans un temps de 27 degrés.

Heidi Kukla, l’infirmière des soins intensifs qui a reçu le premier vaccin, a dit qu’elle avait demandé à commencer « parce que je sais que beaucoup de gens ont des réserves quant à se faire vacciner. »

«Ils s’inquiètent de la vitesse à laquelle il a été produit, des effets à long terme, mais je peux vous assurer qu’il n’y a absolument rien de pire que d’être un patient sous respirateur dans une unité de soins intensifs n’importe où dans ce pays en ce moment avec COVID et l’angoisse des membres de la famille qui ne peuvent pas être là », a déclaré Kukla.

Maine ‘off and running’ avec les premières doses

Les travailleurs de la santé du Maine Medical Center à Portland ont été les premières personnes à recevoir le vaccin dans l’État mardi alors qu’il commençait son déploiement, ont confirmé les responsables de la santé de l’État.

« Nous sommes en marche », a déclaré le directeur du CDC du Maine, le Dr Nirav Shah, alors que l’État se joignait à d’autres pour commencer sa distribution de vaccins.

Comme d’autres États, le Maine commence par vacciner les travailleurs de la santé et les personnes dans des établissements de soins de longue durée.

Moderna serait le deuxième vaccin à être déployé, peut-être la semaine prochaine

Les États-Unis pourraient avoir deux vaccins contre le coronavirus d’ici la fin de la semaine, selon les données publiées mardi par la Food and Drug Administration a confirmé que le vaccin COVID-19 de Moderna semblait sûr et très efficace. Un comité consultatif indépendant de la FDA examinera les données lors d’une réunion d’une journée jeudi. S’il décide que les avantages du vaccin l’emportent sur ses risques, le vaccin devrait être autorisé plus tard dans la semaine par le commissaire de la FDA.

Ensuite, un comité consultatif indépendant des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis examinera les données vendredi et, si la FDA l’autorise, votera samedi s’il faut ajouter le vaccin au calendrier de vaccination du pays pour les adultes.

Comme pour le vaccin Pfizer-BioNTech, il commencera alors à être distribué dans tout le pays, probablement lundi. Le vaccin de Moderna ne sera administré qu’aux adultes car la société n’a pas accumulé suffisamment de données pour inclure les mineurs dans sa demande d’autorisation à la FDA. Cela signifie qu’il ne sera pas administré aux jeunes de 16 et 17 ans, contrairement au vaccin Pfizer-BioNTech.

Une infirmière du New Jersey est la première à se faire vacciner le jour de son anniversaire

Une infirmière à l’hôpital universitaire de Newark, New Jersey, était la Le premier agent de santé de l’État a été vacciné et a reçu la première dose du vaccin Pfizer / BioNTech mardi à l’occasion de son 56e anniversaire. « C’est le plus beau cadeau d’anniversaire de tous les temps », a déclaré Maritza Beniquez.

Beniquez a été inoculé 286 jours après que le premier patient du New Jersey a été diagnostiqué avec le coronavirus et près d’un an après que des signalements d’une maladie jusque-là inconnue aient émergé du centre de la Chine.

Après avoir reçu la photo, Beniquez a dit: «Merci mon Dieu!» Elle sourit et fit un poing avec son bras droit, puis joignit les mains comme pour prier.

Porto Rico commence les vaccinations avec un inhalothérapeute

Porto Rico a commencé à vacciner les travailleurs de la santé mardi lorsqu’une inhalothérapeute qui a traité les deux premiers patients atteints du COVID-19 hospitalisés sur le territoire américain a reçu son premier vaccin. Yahaira Alicea a exhorté tout le monde à se faire vacciner, disant: « C’est ce que nous voulons, que cette pandémie prenne fin. »

Alicea a soigné en mars un couple d’Italiens qui était tombé malade du virus et se rendait à Porto Rico lors d’une croisière. La femme est décédée plus tard et Alicea a déclaré que c’était un moment effrayant pour elle qui l’avait épuisée physiquement et émotionnellement.

CDC: Les maisons de soins infirmiers commenceront les vaccinations la semaine prochaine

La grande majorité des maisons de retraite aux États-Unis ne commenceront pas à vacciner les résidents et le personnel contre le COVID-19 jusqu’au 21 décembre, et certains ne commenceront pas avant le 28 décembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le déploiement lundi du vaccin Pfizer-BioNTech a semé la confusion dans tout le pays, car il est devenu clair que les établissements de soins de longue durée et les maisons de soins infirmiers ne participaient pas aux vaccinations initiales, malgré la décision du CDC la semaine dernière d’inclure les résidents dans la première phase de distribution.

C’est parce que la majorité des établissements de soins de longue durée ont choisi de participer à un programme fédéral qui utilise les chaînes de pharmacies, y compris CVS, Walgreens et autres, pour faciliter la vaccination.

Le programme de partenariat fédéral pour les soins de longue durée sera lancé lundi pour les juridictions qui ont choisi d’utiliser le vaccin Pfizer-BioNtech. Plus de 1100 cliniques de vaccination dans des établissements de soins de longue durée à travers le pays devraient être organisées ce jour-là, a déclaré la porte-parole du CDC, Kristen Nordlund.

La Californie recevra près de 400 000 doses supplémentaires de Pfizer la semaine prochaine

Quelques heures après que les premiers travailleurs de la santé de Californie ont reçu le vaccin COVID-19 lundi à Los Angeles, le gouverneur Gavin Newsom annoncé sur Twitter que l’État le plus peuplé du pays recevra 393 000 doses supplémentaires de vaccin Pfizer la semaine prochaine.

L’Etat a reçu 33 000 doses lundi. Helen Cordova, infirmière aux soins intensifs, a été la première travailleuse de la santé à se faire vacciner au Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center. «Protégez-moi», a-t-elle dit alors qu’un collègue lui avait administré le vaccin.

Quand puis-je me faire vacciner dans mon état?

Les déploiements de vaccins commenceront par les agents de santé, puis seront progressivement étendus à d’autres parties de la population. Plusieurs États ont signalé que leurs premières expéditions sont arrivées lundi, notamment dans le Colorado, en Floride, Iowa, Kentucky, Louisiane, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Ohio, Dakota du Sud, Texas et Wisconsin.

Mardi matin, les premières vaccinations dans l’Illinois ont été administrées à l’hôpital Loretto dans l’ouest de Chicago et à l’OSF Saint Francis Medical Center de Peoria.

Pendant ce temps, les responsables du Tennessee affirment que les premières expéditions de vaccin COVID-19 n’arriveront dans les hôpitaux que jeudi, quelques jours après que certaines installations devraient commencer la vaccination, le Tennessee étant derrière d’autres États.

Plus d’Américains disent qu’ils se feraient vacciner

Un nombre croissant d’Américains ont déclaré qu’ils obtiendraient certainement ou probablement un vaccin COVID-19 s’il était jugé sûr par les experts et rendu gratuit pour le public, a révélé un sondage de la Kaiser Family Foundation.

En décembre, 71% des Américains ont déclaré qu’ils recevraient le vaccin, contre seulement 61% en septembre. Pendant ce temps, plus d’un quart des Américains sont «hésitants à se faire vacciner», affirmant qu’ils n’en recevraient probablement ou certainement pas.

L’UE évaluera le vaccin Pfizer / BioNTech la semaine prochaine

Les régulateurs de la santé de l’Union européenne ont organisé une réunion pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 à lundi après avoir subi la pression du ministre allemand de la Santé et d’autres pays européens.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré aux journalistes plus tôt mardi que l’objectif était l’approbation avant Noël et les vaccinations devraient commencer avant la fin de l’année.

Premier animal sauvage à être testé positif aux États-Unis

Un vison de l’Utah est le premier animal sauvage à être testé positif au COVID-19, le département américain de l’Agriculture a confirmé lundi. L’animal faisait partie de la surveillance de la faune pour le virus dans les fermes de visons infectés de l’Utah, du Michigan et du Wisconsin entre le 24 août et le 30 octobre. L’agence a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le virus se soit propagé dans les populations sauvages autour des fermes de visons infectés.

