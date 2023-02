Mises à jour en direct du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie : le nombre de morts s’alourdit

Le nombre de morts de deux tremblements de terre massifs et de dizaines de répliques s’élève à près de 8 000 en Turquie et en Syrie, ont déclaré des responsables, alors que les sauveteurs continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants par des températures glaciales.

Le vice-président turc, Fuat Oktay, a déclaré aux journalistes tôt mercredi que 5 894 personnes avaient été tuées et 34 810 blessées. Dans les régions de Syrie contrôlées par le gouvernement, au moins 812 personnes ont été tuées et 1 449 blessées, selon les médias officiels. Dans le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, les agents de la protection civile ont signalé plus de 1 220 morts et plus de 2 600 blessés, un nombre qu’ils a dit ils s’attendaient à une augmentation “significative” alors que des centaines de personnes restent ensevelies sous les décombres.