Mises à jour en direct du Supercross de San Diego 2024

Le premier groupe d’essais libres à partir pour la journée était à 250°C puisque 46 coureurs étaient inscrits cette semaine. Les conditions étaient parfaites alors que les nuages ​​planaient au-dessus de nous et les gars se sont mis au travail pour trouver les lignes de rythme clés. Blaine Silveira a réalisé le meilleur temps en établissant un 55.401.

Ensuite, le groupe 250 B comprenait Max Miller de BarX Suzuki et Talon Hawkins d’AEO KTM, qui ont tous deux eu de la vitesse pour être en tête mais ont eu du mal à San Francisco la semaine dernière. La section rythmique à la sortie du premier virage semblait donner le plus de problèmes aux gars et vous pouviez soit rouler, soit passer par-dessus la table 3-3 si vous aviez bien compris, mais certains gars allaient sur la table et descendaient dans un Option 3-2. Il sera intéressant de voir ce que les coureurs A feront de cette section. Hawkins a terminé avec le meilleur temps avec un 52.302 alors que nous nous rapprochions de plus en plus des années 40.

Le groupe A est parti mené par RJ Hampshire, vainqueur d’Anaheim 1, et la piste est restée sèche sans encore de pluie. Les temps s’écoulaient rapidement alors que la barre des 51 secondes était rapidement éclipsée par Jo Shimoda du Honda HRC prenant la tête avec un 50,6 pour le battre un tour plus tard en 50,592. Il semblait que les lignes rapides entraient dans un cadre plus clair puisque les six premiers temps n’étaient séparés que par deux dixièmes de seconde entre Shimoda et Jordon Smith (50.804). Mais ensuite, Smith a tiré un 49,934 à droite alors que le drapeau à damier s’agitait pour devenir le premier pilote à atteindre la plage des 49 secondes. Ce serait le meilleur moment à la fin de la session.

Adam Cianciarulo a mené le groupe 450A sur la piste alors que les meilleurs garçons du 450SX commençaient à découvrir la piste de San Diego. Semblable au groupe 250 A, la ligne principale de la première section rythmique allait en on-off-3-2 mais les 450 gars faisaient surtout des roll-over table-3-roll dans la section rythmique arrière avant le triple supercross qui aucun des 250 gars faisaient. Cooper Webb détenait le meilleur temps à mi-séance avec un 50.560 et les temps étaient très serrés. Ensuite, Eli Tomac a tiré en 49.701, rapidement suivi par Ken Roczen en 50.177 et la course au meilleur temps était lancée. Certains gars ont même commencé à passer en 2-4-2 dans la section rythmique arrière avant le triple supercross et une poignée de gars triplaient également en sortie de virage deux tours après le saut de la ligne d’arrivée, ce que beaucoup de gars ont fait le jour de la presse, mais le le coin était déjà assez usé pour l’essayer. Roczen a ensuite sauté en tête du classement avec un 49,554 et Jason Anderson s’est faufilé juste sur ses talons avec un 49,608. Le drapeau à damier s’est agité et c’est Roczen qui a finalement signé le meilleur temps.

Le groupe 450 B a ensuite été dirigé par Vince Friese alors que certains gars de l’événement principal jusqu’à présent cette année comme Freddie Noren, Kyle Chisholm, ainsi que Friese se sont retrouvés dans le groupe B cette semaine. Mitchell Harrison a eu une grosse chute dans la première section rythmique après le départ lors de son premier tour lancé et il serait aidé avec précaution jusqu’à la mule médicale avant de retourner aux stands. Friese finirait avec le meilleur temps du groupe avec un 51.283.

Treize coureurs ont pris la piste pour la dernière manche d’essais libres dans la matinée alors que 450C étaient menés tôt par le maréchal Weltin de retour. Lane Shaw s’est hissé en tête du classement à mi-parcours de la séance avec un 53,913. Weltin a répondu avec un 53.173 qui restera le meilleur temps du groupe C.

La pluie résistait toujours, mais il ne semblait pas que cela durerait longtemps puisque le groupe 250 C prenait la piste pour la première manche. Blaine Silveira a terminé avec le meilleur temps en C avec un 53.931 et contrairement aux essais libres précédents, ces temps comptent désormais pour le spectacle nocturne. Les prévisions indiquaient quelques minutes restantes avant la pluie alors que le groupe 250 B se mettait ensuite en piste.

Les conditions sont restées sèches pendant une grande partie de la séance B, mais le ciel s’assombrissait certainement et une légère bruine a commencé à tomber. Max Miller a sauté au sommet du classement avec un 51,808 juste devant Talon Hawkins avec un 51,920, mais il semblait y avoir un peu plus de délavages à l’avant alors que la piste commençait à recevoir un peu d’humidité.

Juste avant que le groupe A ne prenne la piste, le ciel s’est ouvert et la pluie commençait à tomber. En début de séance, la pluie ne semblait pas faire une grande différence sur le choix de la ligne car la piste était encore suffisamment sèche pour que les principales options puissent être effectuées, mais elle devenait rapidement mouillée. Julien Beaumer a vu son train avant s’effacer dans le premier virage car il est devenu plus glissant sur les endroits gras et à rainures bleues.

Jordon Smith a réussi à descendre à 50,931 au début de la séance, mais la piste s’éloignait clairement alors que les temps continuaient de grimper dans la fourchette de 52 et 53 secondes pour les gars sur leurs tours chauds. Tout est resté tel qu’il était au début de la séance puisque Smith a terminé P1 devant Shimoda, Hampshire, Beaumer et DiFrancesco alors que la pluie continuait de tomber.