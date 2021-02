Le Super Bowl 55 pourrait être considéré comme l’un des plus importants de l’histoire de la NFL. Au moins, cela a été facturé de cette façon au cours des deux dernières semaines, alors que les Buccaneers de Tampa Bay jouent le premier vrai Super Bowl « à domicile » contre le champion en titre Kansas City Chiefs, mettant un arc sur la saison 2020 de la ligue dans les circonstances. et les défis posés par la pandémie de coronavirus.

USA TODAY Sports est là pour vous apporter les dernières mises à jour et analyses de nos journalistes et chroniqueurs du jeu et à travers le pays.

Avec le coup d’envoi prévu à 18 h 30 HE sur CBS, découvrez ces histoires avant le grand match:

Sarah Thomas: première femme officielle du Super Bowl

Sarah Thomas entre dans l’histoire dimanche. Jamais auparavant une femme officielle n’avait travaillé un Super Bowl. Thomas est devenue la première femme officielle à temps plein de la ligue en 2015 et compte quatre matchs éliminatoires à son actif.

Aucun inactif notable

Les grands noms – comme les Chiefs RB Le’Veon Bell, les Chiefs WR Sammy Watkins, les Buccaneers S Antoine Winfield Jr., les Buccaneers TE Cameron Brate et les Buccaneers WR Antonio Brown – sont actifs. Voici la liste complète des inactifs:

Chefs: RB Darwin Thompson, TE Ricky Seals-Jones, DE Tim Ward, DT Khalen Saunders, QB Matt Moore, CB Chris Lammons

Boucaniers: QB Drew Stanton, QB Ryan Griffin, RB Ke’Shawn Vaughn, WR Justin Watson, TE Antony Auclair, DL Jeremiah Ledbetter, DL Khalil Davis

Les fans assistent au Super Bowl 55 au Raymond James Stadium

La plus petite foule de l’histoire du Super Bowl sera présente à Tampa en raison des restrictions de pandémie. Tous les fans porteront des masques et sur les quelque 25 000 personnes présentes, 7 500 seront des agents de santé vaccinés.

Les nombres peuvent être limités, mais les prix ne le sont certainement pas – les bières coûtent 13 à 15 $.

Les chefs du KC seront sans Britt Reid

Britt Reid, l’entraîneur des secondeurs extérieurs des Chiefs et fils de l’entraîneur-chef Andy Reid, n’a pas voyagé avec l’équipe après avoir été impliqué dans un accident impliquant plusieurs véhicules jeudi soir. La station de télévision 41 Action News de Kansas City a rapporté que Reid avait dit à la police deux ou trois verres.

Reid, 35 ans, fait partie du personnel des Chiefs depuis 2013.

Joe Biden veut attraper une passe de Patrick Mahomes

Le 46e président a prêché l’unité au cours de ses premières semaines au pouvoir, et il a frappé un ton conciliant lorsqu’on lui a demandé s’il irait avec Tom Brady ou Patrick Mahomes (Biden a joué le large receveur en grandissant).

« De toute évidence, Brady est un excellent quart-arrière », a déclaré Biden à CBS. « Mahomes semble avoir beaucoup de potentiel et donc je prendrais probablement une photo avec le jeune homme. »

Lorsqu’il a été pressé si son choix de Mahomes reflétait qui, selon lui, gagnerait le match, le président s’est opposé.

« Je ne sais pas qui va gagner », a déclaré Biden. « Je pense qu’ils sont tous les deux de bons quarts. »