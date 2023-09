Mises à jour en direct du Stade Raymond James – Shaw Local

TAMPA, Floride – Les Bears reviennent à l’action dimanche dans l’espoir de remporter leur première victoire de la saison lors d’un affrontement contre les Buccaneers de Tampa Bay.

L’équipe de Matt Eberflus cherche à rebondir après une défaite de la première semaine contre les Packers de Green Bay. Le quart-arrière Justin Fields et l’offensive devront affronter une équipe des Buccaneers qui fait souvent des blitz et a rendu la vie difficile au quart-arrière du Minnesota Kirk Cousins ​​​​la semaine dernière.

Bucs marque enfin le touché

Lors de leur troisième voyage sur le territoire des Bears, les Bucs ont finalement réussi un touché. Le porteur de ballon Rachaad White a marqué sur un touché de 4 verges.

Les Bucs ont établi le score après un énorme gain du receveur Mike Evans. Evans s’en est probablement tiré avec une poussée contre le demi de coin des Bears Tyrique Stevenson, puis a trouvé un espace libre pour un gain de 70 verges à l’intérieur de la ligne des 10 verges.

Les ours bloquent le panier

Les Bears ont bloqué un essai de placement de 40 verges du botteur des Bucs Chase McLaughlin. Les Bucs n’ont une fois de plus pas réussi à marquer un touché après être passés sur le territoire des Bears.

Les Bucs ont récupéré le botté de dégagement bloqué au milieu du terrain, le remettant aux Bears.

Jaquan Brisker et Eddie Jackson quittent le match avec des blessures apparentes

La sécurité des Bears, Jaquan Brisker, a quitté le match au premier quart avec une blessure apparente. Brisker regardait sa jambe lorsqu’il est sorti du terrain. Les entraîneurs de l’équipe l’ont rencontré pendant un moment avant qu’il ne fasse le long chemin de retour vers les vestiaires de l’équipe. Les Bears ont annoncé plus tard que le retour de Brisker était discutable en raison d’une maladie.

Quelques instants plus tard, le gardien de sécurité Eddie Jackson a également quitté le match en tenant son pied gauche. Jackson est parti par ses propres moyens, mais a ensuite passé beaucoup de temps avec les entraîneurs de l’équipe dans la tente des blessés. Les Bears ont sorti un chariot pour que Jackson puisse retourner au vestiaire de l’équipe. Les Bears ont noté plus tard que Jackson était « discutable » pour revenir au jeu.

Avec Brisker et Jackson absents, les remplaçants Elijah Hicks et Quindell Johnson ont pris le relais au poste de sécurité. Les Bears n’ont pas de sécurités supplémentaires disponibles dans le jeu.

Fields court en touché

Justin Fields a simulé un transfert à son porteur de ballon au deuxième et au but depuis la ligne d’un mètre. Il roula sur sa droite et trouva un grand espace. Fields a réussi le touché pour donner l’avantage aux Bears, 7-3, avec 6:17 à jouer au premier quart.

Fields s’est connecté avec DJ Moore à deux reprises sur le trajet, totalisant 64 verges. Cela correspondait aux deux attrapés de Moore lors du premier match de la saison et dépassait déjà le total de 25 verges sur réception de Moore la semaine dernière.

Il s’est connecté avec Moore pour un gain de 33 verges lors du premier jeu de mêlée. Cela a donné le ton du trajet. Les Bears ont parcouru 75 verges en six jeux.

Bucs marque en premier

Les Bucs ont parcouru 77 verges en 12 jeux lors du premier entraînement du match et ont marqué un panier de 26 verges du botteur Chase McLaughlin. Les Bucs se sont convertis lors de deux des trois troisièmes tentatives sur le drive.

La sécurité Jaquan Brisker a failli être interceptée lors du deuxième jeu du match en mêlée. Il a laissé tomber une passe qu’il avait entre les mains. Plus tard, il a récupéré un échappé sur une course de Bucs, mais les arbitres ont statué qu’ils avaient déjà fait exploser le jeu. Brisker voulait qu’Eberflus défie, mais l’entraîneur ne l’a pas fait.

D’Onta Foreman est une égratignure en bonne santé; Velus Jones jouera

Le porteur de ballon des Bears D’Onta Foreman est inactif pour le match de dimanche et ne jouera pas. Foreman est une égratignure saine. Attendez-vous à voir les porteurs de ballon Khalil Herbert et Roschon Johnson porter la charge du porteur de ballon.

De plus, le quart-arrière Tyson Bagent, l’ailier défensif Khalid Kareem, le receveur Equanimeous St. Brown, le demi de coin Josh Blackwell et le joueur de ligne Nate Davis sont inactifs. Bagent servira de troisième quart-arrière d’urgence.

Cela signifie que le receveur Velus Jones Jr. est actif et jouera dans le match. Cela confirme également que Blackwell est absent et que Greg Stroman Jr. jouera probablement au nickel corner.

Nate Davis ne jouera pas

Le garde droit partant des Bears, Nate Davis, a été exclu du match de dimanche pour une raison personnelle. Il n’a pas pris l’avion avec l’équipe pour se rendre à Tampa.

Davis s’est entraîné et s’est absenté tout au long du printemps et pendant le camp d’entraînement. Il a cependant joué lors du premier match de la semaine 1 contre les Packers. Selon un rapport de Courtney Cronin d’ESPN, Davis fait face à un décès dans la famille après une situation de santé familiale prolongée. Cela expliquerait mieux ses fréquentes absences au mois d’août.

Quelques éclaircissements sur le statut de Nate Davis, selon une source. Davis fait face à un décès dans sa famille survenu ce matin. Cette situation de santé familiale s’est poursuivie tout au long de l’intersaison et constitue la raison non liée à une blessure de son absence tout au long du camp/pré-saison. –Courtney Cronin (@CourtneyRCronin) 16 septembre 2023

Avec Davis absent, les Bears ont élevé le joueur de ligne offensive Aviante Collins de l’équipe d’entraînement. Le joueur de ligne vétéran Dan Feeney ou le professionnel de deuxième année Ja’Tyre Carter sont les candidats probables pour débuter à la garde droite à la place de Davis.

Les Bears seront également privés du coordinateur défensif Alan Williams, qui, par coïncidence, est également absent pour une raison personnelle.

Le receveur Chase Claypool, quant à lui, devrait jouer, selon Adam Schefter d’ESPN. Ce n’est cependant pas une surprise. Claypool a pris un peu de chaleur cette semaine pour son manque d’effort dans le blocage des passes. Interrogé à ce sujet cette semaine, Eberflus a laissé ouverte la possibilité que Claypool soit inactif. Mais l’entraîneur des receveurs des Bears, Tyke Tolbert, a indiqué que Claypool jouerait.

« C’est la décision de Ryan Poles et Eberflus », a déclaré Tolbert. « Il s’est entraîné et a fait toutes les répétitions normales. »

À quoi s’attendre de Tampa Bay

Les Bucs viennent de remporter une victoire contre les Vikings. Leur défense semblait puissante et le quart-arrière des Bucs Baker Mayfield a joué un football sans erreur pour l’offensive.

L’offensive des Bears a particulièrement connu des difficultés lors du premier match de la semaine dernière. Voici trois choses que l’offensive doit faire pour renverser la situation. L’analyste de Shaw Local Bears, Marc Silverman, souhaite voir un meilleur effort de la part des Bears au cours de la semaine 2. Lisez sa chronique ici.

Que faudra-t-il pour que les Bears battent les Bucs cette semaine ? Voici les cinq scénarios de Shaw Local à surveiller dans ce match. Les Buccaneers ont encore des armes. Sept de leurs 11 partants défensifs faisaient partie de l’équipe la dernière fois que les Bears se sont rendus à Tampa, lorsque Fields a retourné le ballon cinq fois.

Le match à surveiller lorsque la défense des Bears sera sur le terrain se déroulera dans la machine à sous. Les Bears pourraient en être à leur troisième cornerback nickel, l’appel de l’équipe d’entraînement Greg Stroman Jr. Les Bucs ont l’un des meilleurs receveurs de machines à sous de la ligue, Chris Godwin. Kyler Gordon, titulaire nickel, a été opéré de sa main cassée cette semaine. Le remplaçant Josh Blackwell pourrait rater le match en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qui s’est passé d’autre au siège des Bears à Lake Forest cette semaine.

