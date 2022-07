Mises à jour en direct du Sri Lanka: les dirigeants politiques disent qu’ils demandent au président de démissionner

Des manifestants à l’intérieur de la résidence du président du Sri Lanka, enregistrant leur fureur croissante face à l’incapacité de son gouvernement à faire face à une crise économique paralysante. Le crédit… Dinuka Liyanawatte/Reuters

COLOMBO, Sri Lanka – Le président Gotabaya Rajapaksa, dont la famille a dominé la politique au Sri Lanka pendant une grande partie des deux dernières décennies, a été invité par les dirigeants politiques du pays à se retirer samedi après des mois de manifestations l’accusant de diriger l’économie de la nation insulaire dans le terrain par la corruption et la mauvaise gestion.

L’appel au départ de M. Rajapaksa a été confirmé par deux législateurs et est venu après que les manifestants sont entrés dans la résidence du président et son bureau, et que des milliers d’autres sont descendus dans la capitale, Colombo, pour enregistrer leur fureur croissante face à l’incapacité de son gouvernement à faire face à une crise économique paralysante.

Dans la soirée, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui n’a pris ses fonctions qu’en mai et faisait également face à des demandes de démission, a déclaré que il démissionneraitdisant qu’il avait “la sécurité de tous les citoyens” à l’esprit.

Le Sri Lanka a épuisé ses réserves de change pour les importations d’articles essentiels comme le carburant et les médicaments, et les Nations Unies ont averti que plus d’un quart des 21 millions d’habitants du Sri Lanka sont menacés de pénurie alimentaire.

La crise économique est un revers majeur pour la nation insulaire qui était toujours aux prises avec l’héritage d’une guerre civile sanglante de trois décennies. Ce conflit, entre le gouvernement et les insurgés des Tigres tamouls qui avaient défendu la cause de la discrimination contre la minorité ethnique tamoule, a pris fin en 2009. Mais bon nombre de ses causes sous-jacentes sont restées, la famille Rajapaksa continuant de s’occuper de la majorité des bouddhistes cinghalais. .

Au moins 42 personnes ont été blessées lors d’affrontements avec les forces de sécurité dans la ville, ont indiqué des responsables de la santé, après que la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre des manifestants et tiré des coups de feu en l’air pour tenter de les disperser.

Les médias locaux ont montré des images de manifestants pénétrant dans des parties de la résidence présidentielle ainsi que de son secrétariat, un bâtiment séparé qui abrite son bureau.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des manifestants sautant dans la piscine de la résidence de M. Rajapaksa, se reposant dans des chambres et faisant frire des collations dans la cuisine présidentielle.

“Je suis venu ici aujourd’hui pour renvoyer le président chez lui”, a déclaré Wasantha Kiruwaththuduwa, 50 ans, qui avait parcouru 10 miles pour rejoindre la manifestation. « Maintenant, le président doit démissionner. S’il veut que la paix prévale, il doit démissionner.

Le sort de M. Rajapaksa n’était pas clair.

Des manifestations ont lieu depuis des mois, mais la manifestation de samedi semble être l’une des plus importantes à ce jour, même si les autorités ont imposé un couvre-feu pendant la nuit et arrêté les trains pour tenter d’empêcher les gens d’atteindre la capitale.

Vendredi, les Nations Unies ont exhorté les “autorités sri-lankaises à faire preuve de retenue dans le maintien de l’ordre des rassemblements et à fournir tous les efforts nécessaires pour prévenir la violence”.