Mises à jour en direct du Sri Lanka : le Premier ministre devient président par intérim

COLOMBO, Sri Lanka – Le Sri Lanka a plongé plus profondément dans une crise politique mercredi alors que le président a fui le pays et que les manifestants ont exigé la démission du Premier ministre, ce qui rend difficile de déterminer qui dirigeait la nation presque en faillite.

Le président Gotabaya Rajapaksa a atterri mercredi matin aux Maldives. Et le Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, devait prêter serment une fois que M. Rajapaksa aurait officiellement démissionné, a déclaré son porte-parole.

Mais les manifestants, qui avaient demandé à M. Wickremesinghe de démissionner également, semblaient mécontents qu’il n’ait pas encore démissionné et qu’il puisse à la place devenir président par intérim. Ils ont marché vers son bureau, où la police et l’armée ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser. La foule ne cessait de grossir alors que le soleil de l’après-midi planait sur Colombo, la capitale.

Le départ soudain du président a plongé la capitale dans une agitation plus profonde à propos de ce qui est susceptible d’être une transition politique prolongée. La nation a été ravagée par des manifestations pendant des mois alors que M. Rajapaksa et son cabinet, autrefois dominés par des membres de sa famille, ont conduit la nation à travers une série de faux pas.

Une crise qui a commencé avec la pandémie qui a décimé l’industrie du tourisme, s’est aggravée lorsque le gouvernement a brûlé les réserves de devises étrangères, ce qui a entraîné des pénuries de carburant et une flambée des prix des aliments et d’autres biens essentiels. Celui qui prendra la relève devra gagner rapidement la confiance des Sri Lankais qui en ont marre.

M. Rajapaksa est parti dans un avion de l’armée de l’air vers les Maldives vers 2 heures du matin, heure locale, a déclaré le colonel Nalin Herath, porte-parole du ministère sri-lankais de la Défense.

La nation insulaire connaît la pire crise économique de son histoire, exacerbée par la mauvaise gestion et les faux pas du gouvernement. Les protestations contre une grave pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant durent depuis des mois.

M. Rajapaksa est entré dans la clandestinité après que des manifestants se soient emparés de son bureau et de sa résidence. Il avait dit à ses alliés qu’il démissionnait mercredi.

Il a dit à ses alliés qu’il démissionnait mercredi, mais cela n’a pas été officialisé.

M. Rajapaksa, 73 ans, militaire de carrière, serait le dernier membre de la dynastie de sa famille à quitter le gouvernement. En mai, Mahinda Rajapaksa, Premier ministre et frère aîné du président, a été contraint de quitter ses fonctions par des manifestations. Le ministre des Finances, Basil Rajapaksa, un autre frère et plusieurs autres membres de la famille ont également été démis de leurs fonctions.

La pénurie de carburant a bouleversé la vie quotidienne au Sri Lanka pendant des mois, le pays étant essentiellement en faillite et à court de réserves de devises étrangères pour les importations essentielles. Les prix des denrées alimentaires et des médicaments ont grimpé en flèche, les coupures d’électricité sont devenues la norme et les transports publics sont souvent suspendus pour assurer l’approvisionnement en carburant.

La transition vers un nouveau gouvernement met désormais en lumière un parlement qui a longtemps frustré la nation insulaire de 22 millions d’habitants, les législateurs et les partis politiques s’engageant dans des combats prolongés et désordonnés pour les positions de pouvoir. Pour compliquer les choses, le parti au pouvoir fidèle aux Rajapaksas conserve toujours la majorité des sièges.

La constitution du Sri Lanka est claire sur la succession. En cas de démission d’un président, le Premier ministre assume ses fonctions par intérim. La procédure se tourne ensuite vers le Parlement, où les législateurs votent pour un nouveau président parmi eux pour terminer le mandat. Le mandat de M. Rajapaksa avait encore deux ans.

Pourtant, les dirigeants politiques du pays restent impopulaires et beaucoup sont associés à la famille Rajapaksa. Les manifestants ont insisté sur le fait qu’un nouveau chef doit être nommé qui soit libre de ces liens. Mercredi matin, alors que les manifestants procédaient au départ du président, il n’était pas clair si cela suffirait à mettre fin à des mois de manifestations.