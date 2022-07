Mises à jour en direct du Sri Lanka : le Premier ministre devient président par intérim

Vidéo Les manifestations se sont poursuivies à Colombo, au Sri Lanka, après l’annonce de la fuite du président Gotabaya Rajapaksa aux Maldives. Les foules sont descendues dans les rues et se sont dirigées vers la résidence présidentielle. Le crédit Le crédit… Atul Loke pour le New York Times

COLOMBO, Sri Lanka – Alors qu’une foule grandissante exigeait que le Premier ministre Ranil Wickremesinghe démissionne et que les manifestants ont franchi la porte de son bureau mercredi, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et un hélicoptère militaire a survolé.

Plus tôt, alors que les manifestants défilaient près du bureau du Premier ministre, les forces de sécurité avaient tenté de disperser la foule avec des gaz lacrymogènes, mais ils n’ont pas bougé et ont convergé avec un autre groupe. Des policiers anti-émeute, dont beaucoup portaient des masques à gaz et tenaient des fusils, se tenaient à proximité de l’armée de l’air et des forces armées sans s’engager avec la foule.

“On ne veut pas du braqueur Ranil, du voleur de banque, du voleur de deal !” scandait la foule.

Des centaines de marcheurs étaient partis du bureau du président dans la matinée, y compris des familles avec de jeunes enfants. Leur nombre avait été renforcé du jour au lendemain par des foules arrivant dans la capitale, Colombo, de tout le Sri Lanka.

Alors que la journée commençait devant le bureau du président, l’atmosphère était généralement paisible, avec un air de fête. Les gens digèrent la nouvelle de la fuite du président Gotabaya Rajapaksa vers les Maldives voisines.

“Les voleurs s’enfuient”, a déclaré Sanjayra Perera, une bibliothécaire universitaire qui faisait partie des milliers de personnes qui se sont rendues à Colombo. Elle avait amené ses deux enfants, 12 et 10 ans, mercredi matin en train depuis la ville occidentale de Gampaha.

Elle a dit qu’elle voulait que sa famille soit dans la capitale lorsque la dynastie de la famille Rajapaksa est tombée.

“C’est notre pays”, a-t-elle déclaré. “Nous gagnons.”

La foule a trouvé des taches d’ombre sous des statues, s’est assise sur le mur d’un parc en bord de mer et a fait la queue, tenant des parapluies pour bloquer le soleil, pour avoir une chance de voir l’immeuble de bureaux historique, l’un des trois bâtiments gouvernementaux que les manifestants avaient pris sur ce week-end passé.

Malgré l’incertitude quant à savoir si M. Rajapaksa démissionnerait mercredi, comme l’a annoncé le président du Parlement, et qui pourrait le remplacer, les manifestants étaient convaincus que la fin d’une époque était proche.

“C’est un jour historique pour nous”, a déclaré Randika Sandaruwan, 26 ans, qui a pris le train mardi soir avec neuf amis de la ville voisine de Negombo. “Nous devions expulser notre président, et maintenant Gota est parti”, a-t-il déclaré, en utilisant un surnom pour le président.

M. Sandaruwan et ses amis, comme de nombreux manifestants, n’avaient rien pour les protéger des gaz lacrymogènes.

Shameen Opanayake, 22 ans, était assis sur le perron avec sa mère et ses deux sœurs. Ils avaient pris un bus de bonne heure depuis leur domicile de Kalutara, au sud de la capitale.

« S’il ne démissionne pas aujourd’hui », a-t-il dit, se référant au président, « je ne pense pas que cet endroit restera calme. Tout le pays le rejette.