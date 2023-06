Mises à jour en direct du sous-marin du Titanic : les États-Unis devraient mener une enquête sur une « explosion catastrophique », car la récupération pourrait coûter des millions

La recherche du submersible a attiré l’attention de millions de personnes, car des phrases telles que « Titan » et des hashtags comme #OceanGate ont dominé les principales tendances de Twitter et les pages TikTok For You. Selon le Dr Justin D’Arienzo – psychologue clinicien à Jacksonville, en Floride et ancien psychologue de la marine américaine – la raison pour laquelle le public s’est tellement investi est due à notre désir d’établir des relations avec les autres qui entretient notre obsession.