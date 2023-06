02.29 HAE Résumé d’ouverture

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct du Guardian sur la recherche du navire submersible Titan qui a disparu lors d’un voyage vers l’épave du Titanic avec cinq personnes à bord.

Les équipes de sauvetage poursuivent la recherche du submersible touristique OceanGate Expeditions, qui a été signalé en retard dimanche soir à environ 435 miles au sud de St John’s, Terre-Neuve.

On pense que les personnes à bord de Titan sont le milliardaire britannique Hamish Harding, 58 ans; L’homme d’affaires d’origine pakistanaise Shahzada Dawood, 48 ans, avec son fils de 19 ans, Suleman, tous deux citoyens britanniques ; l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, 77 ans ; et Stockton Rush, fondateur et PDG d’OceanGate Expeditions.

Les autorités n’ont confirmé l’identité d’aucun passager. Mardi, les responsables ont estimé qu’il restait environ 40 heures d’air respirable aux cinq personnes à bord.

Nous vous apporterons des mises à jour sur la recherche au fur et à mesure.