Tous les yeux sont rivés sur la Géorgie, où une paire de courses au second tour du Sénat déterminera mardi quel parti contrôle le Sénat américain.

Le républicain David Perdue affronte le challenger démocrate Jon Ossoff, tandis que le républicain Kelly Loeffler affronte Raphael Warnock. Les démocrates ont besoin qu’Ossoff et Warnock gagnent pour donner au Sénat un partage 50-50, ce qui signifierait que le vice-président élu Kamala Harris aurait le vote décisif pour faire avancer les priorités de Joe Biden une fois qu’il prend ses fonctions. Si un seul des titulaires républicains conserve son siège, le Sénat resterait sous le contrôle du GOP.

Les courses surveillées à l’échelle nationale surviennent après que Biden ait remporté l’État traditionnellement rouge en novembre. Pendant ce temps, le président Donald Trump poursuit son assaut verbal contre les responsables électoraux de l’État géorgien dans une tentative tardive d’annuler les élections, alors même que le Congrès se prépare à certifier la victoire de Biden mercredi.

Plusieurs comtés prolongent les heures de vote; le sondage ferme ailleurs à 19 h

Plusieurs comtés de Géorgie ont des bureaux de vote qui resteront ouverts tard en raison d’une ordonnance d’un juge.

Gabriel Sterling, un haut responsable du bureau du secrétaire d’État de Géorgie, a déclaré qu’un bureau de vote du comté de Tift restera ouvert jusqu’à 19 h 40, 40 minutes après l’heure de fermeture prévue dans tout l’État de 19 h 00.

Il dit qu’un emplacement dans le comté de Chatham restera ouvert jusqu’à 19h33 et qu’un deuxième emplacement restera ouvert jusqu’à 19h35.

Les bureaux de vote des comtés de Columbia et de Gwinnett ont également reçu l’ordre de rester ouverts quelques minutes de retard. Une poignée d’autres comtés ont demandé, mais pas encore reçu, une ordonnance judiciaire pour maintenir les bureaux de vote ouverts tard.

– Presse associée

Biden fait la promotion de chèques de 2000 $ et de vaccinations pour exhorter les Géorgiens à voter pour les démocrates

Lors d’entretiens à la radio mardi, le président élu Joe Biden a exhorté les Géorgiens à voter pour deux démocrates lors des courses au Sénat qui détermineront la direction de la chambre qui déterminera si son ordre du jour est adopté.

Biden a déclaré à WVEE à Atlanta qu’il s’efforcerait d’augmenter le rythme des vaccinations contre le COVID-19 et de réduire les longues files d’attente de personnes en attente de nourriture pendant la récession. Biden a déclaré qu’un Sénat démocrate soutiendrait des chèques de 2000 dollars à des particuliers, sur lesquels le Sénat dirigé par les républicains a refusé de voter.

Et Biden a noté que 75 000 personnes ont été vaccinées en Géorgie, mais que l’État en a 500 000 doses. Biden a déclaré qu’il déploierait l’Agence fédérale de gestion des urgences, les Centers for Disease Control and Prevention et la Garde nationale pour mettre en place des sites de vaccination fédéraux.

«C’est presque criminel à mon avis», a déclaré Biden à propos du manque de planification fédérale. «Nous pouvons le faire, mais cela coûte de l’argent.»

Les démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock défient le sénateur républicain Kelly Loeffler et l’ancien sénateur David Perdue, dont le mandat s’est terminé dimanche avec le nouveau Congrès. Le vote au second tour se termine mardi. Biden et le président Donald Trump ont chacun fait campagne dans l’État lundi pour leurs candidats. Biden s’est également entretenu avec WFXE mardi.

L’animateur de WVEE, Kenny Burns, a déclaré qu’il n’aurait pas pu imaginer des lignes de nourriture de son vivant avant la pandémie. Mais il a félicité Biden d’avoir choisi le vice-président élu Kamala Harris, qui romprait les liens avec Biden si Ossoff et Warnock étaient élus, et pour son cabinet diversifié.

«Nous allons aller aux urnes et voter notre Ossoff», a déclaré Burns.

– Bart Jansen

Des responsables géorgiens vérifient les faits de Trump alors qu’il allègue sans fondement des irrégularités électorales

Les hauts responsables électoraux de Géorgie ont vérifié mardi le président Donald Trump alors qu’il alléguait sans fondement des irrégularités électorales dans le second tour de l’État au Sénat américain.

Après que Trump a tweeté sur les machines défectueuses dans le 12e district du Congrès de Géorgie, Gabriel Sterling, le responsable de la mise en œuvre du système de vote de l’État, a répondu que le président avait de «vieilles informations» sur un problème qui avait déjà été résolu.

«Les votes de tout le monde seront protégés et comptés», a déclaré Sterling.

Et plus tard mardi, le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, un républicain, a publié une déclaration déclarant que les élections de l’État se déroulaient sans heurts avec un minimum de perturbations.

Les temps d’attente ne duraient que deux minutes en moyenne, a déclaré Raffensperger, ajoutant, quel que soit le résultat, «tout le monde devrait avoir confiance dans la fiabilité des résultats.»

Raffensperger s’est disputé avec Trump, qui a tenté de faire pression sur Raffensperger lors d’un appel téléphonique samedi pour «trouver» plus de votes pour lui, a rapporté le Washington Post.

Le second tour des élections en Géorgie déterminera le contrôle partisan du Sénat. Les sénateurs républicains sortants Kelly Loeffler et David Perdue sont enfermés dans une course de réélection serrée contre les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff, respectivement.

– Nicolas Wu

