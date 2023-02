Mises à jour en direct du Real Madrid contre Al Ahly: heure de début, streaming, alignements, prévisions et nouvelles de l’équipe

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct par The Athletic de cette demi-finale de Coupe du Monde des Clubs entre le Real Madrid et Al Ahly.

Le Real s’est qualifié vainqueur de l’UEFA Champions League et ce sera son premier match du tournoi.

Alors que le Maroc accueille le tournoi et qu’une équipe de leur pays a remporté la Ligue des champions de la CAF – Wyad Casablanca -, leur place passe à Al Ahly, le finaliste de la compétition 2021-22.

L’équipe égyptienne d’Al Ahly a participé à la Coupe du monde des clubs au premier tour, où elle a battu Auckland City, vainqueur de la Ligue des champions de l’OFC, 3-0.

Al Ahly a ensuite affronté les vainqueurs de la Ligue des champions de la CONCACAF Seattle Sounders en quart de finale et a gagné 1-0 contre l’équipe américaine.

Alors qu’Al Ahly est entré dans le tournoi en tant que vairons relatifs, ils ont une histoire ici. C’est la huitième fois qu’ils concourent sur la scène mondiale, bien qu’ils n’aient jamais gagné.

Le Real, quant à lui, a disputé quatre fois le Mondial des clubs, s’imposant à chaque fois.

