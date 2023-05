Mises à jour en direct du procès de Lori Vallow: les textes de «maman culte» et de Chad Daybell prévoyant la mort d’enfants et de conjoints révélés

Procès Lori Vallow : le détective Gilbert témoigne

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

La cinquième semaine du procès de la «maman culte apocalyptique» Lori Vallow s’est terminée au palais de justice du comté d’Ada à Boise, dans l’Idaho, où la mère de trois enfants est accusée d’avoir tué ses deux plus jeunes enfants et la première épouse de son nouveau mari, Chad Daybell.

La femme de 49 ans est accusée de meurtre au premier degré, de complot et de grand vol pour la mort de sa fille Tylee Ryan, 16 ans, de son fils Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, et de l’épouse de M. Daybell, Tammy, 49 ans.

Tylee et JJ ont été vus vivants pour la dernière fois en septembre 2019. En juin 2020, leurs restes ont été retrouvés enterrés sur la propriété Daybell. Tammy est décédée un mois après leur disparition en octobre 2019.

Le témoignage de vendredi comprenait un examen détaillé des messages texte entre Mme Vallow et M. Daybell qui couvraient leur liaison, qualifiaient leurs conjoints et leurs enfants d ‘«obstacles» et devenaient de plus en plus romantiques après la mort de son mari alors qu’elle ignorait les appels de son fils pour plus d’informations.

Jeudi, les jurés avaient entendu comment Mme Vallow et M. Daybell avaient fait une prédiction inquiétante sur la mort subite de son frère Alex Cox. Ian Pawlowski, le mari de la nièce de Mme Vallow, a témoigné que sa femme Melani « avait été informée par Chad et Lori qu’il y aurait une attaque spirituelle ce jour-là ».