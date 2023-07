Mises à jour en direct du MLB Home Run Derby 2023: Faits saillants de l’événement

L’une des soirées les plus excitantes du calendrier du baseball est arrivée !

Le MLB Home Run Derby 2023 aura lieu lundi au T-Mobile Park de Seattle à la veille du Match des étoiles de la MLB 2023 (20 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Bon nombre des meilleurs cogneurs et des plus grandes stars du jeu prendront part à la compétition de balle longue à domicile. Pete Alonso cherchera à rejoindre Ken Griffey Jr. en tant que deuxième joueur à remporter la compétition à trois reprises, dans la ville même où le Temple de la renommée est devenu une icône. En parlant de Marins favoris des fans, Julio Rodríguez tentera également d’exciter le public local lundi. La jeune star affrontera en fait le cogneur des Mets au premier tour.

Mookie Bets participera également à l’événement de lundi pour la première fois de son illustre carrière, tandis que Luis Robert et Adolis García sont sûrs d’exciter tout au long de la nuit comme ils l’ont fait toute la saison.

Une fois de plus, la compétition sera un champ de huit joueurs dans un format bracket. Les têtes de série ont été déterminées par le nombre de circuits dans la première moitié de la saison. Robert est la tête de série n ° 1 au classement général et affrontera Adley Rutschman au premier tour, par exemple.

Voici les meilleurs moments du Derby de lundi.

Premier tour

n ° 5 Randy Arozarena (24) bat le n ° 4 Adolis García (17)

Randy nous lance !

Le frappeur des Rays de Tampa Bay a lancé le Derby du Home Run de la MLB 2023 avec un premier tour impressionnant de 23 circuits, gagnant et profitant de 30 secondes de temps supplémentaire avec cinq circuits supplémentaires dans la période de bonus.

Arozarena s’est qualifié pour le tour suivant lorsque le voltigeur des Rangers Adolis Garcia, son ami proche et ancien coéquipier des Cardinals, n’a réussi que 17 circuits.

N° 1 Luis Robert contre n ° 8 Adley Rutschman

N° 2 Pete Alonso contre n ° 7 Julio Rodríguez

n ° 3 Mookie Bets contre n ° 6 Vladimir Guerrero Jr.

Avant le derby

(édité)

Les Yankees de New York auraient embauché Sean Casey comme prochain entraîneur des frappeurs

Senga, Cobb, Kimbrel, Burnes et López ajoutés aux listes pour le match des étoiles de la MLB

MLB Power Rankings : les Dodgers en plein essor et les Reds sont-ils de vrais prétendants ?

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore