Mises à jour en direct du MetLife Stadium – Shaw Local

EAST RUTHERFORD, NJ – Quelqu’un va être 3-1 après dimanche.

Les Chicago Bears et les New York Giants s’affrontent à midi au MetLife Stadium du New Jersey. Les deux équipes sont 2-1. Quelqu’un quittera ce match avec une fiche de 3-1 – à moins qu’il n’y ait égalité, bien sûr.

Renseignez-vous sur tout ce que vous devez savoir avant le jeu ci-dessous et restez ici tout au long du jeu pour les mises à jour en direct.

Mise à jour des inactifs

Comme prévu, le botteur Cairo Santos, le porteur de ballon David Montgomery et le demi de coin Jaylon Johnson sont officiellement répertoriés comme inactifs dimanche et ne joueront pas. De plus, la sécurité Dane Cruikshank, le secondeur Matt Adams, le garde Ja’Tyre Carter et l’ailier rapproché Ryan Griffin sont inactifs.

Le receveur Velus Jones Jr., qui devrait faire ses débuts en saison régulière, est particulièrement absent de la liste des joueurs inactifs.

L’ailier défensif Robert Quinn, qui a été malade cette semaine mais s’est entraîné vendredi, est également actif et devrait jouer.

Les Bears ajoutent un nouveau botteur avant le match de dimanche

Samedi, les Bears ont signé le botteur Michael Badgley dans l’équipe d’entraînement et l’ont immédiatement élevé à la liste active pour le match de dimanche.

Le botteur partant Cairo Santos, qui avant samedi était le seul botteur de l’alignement, n’a pas voyagé avec l’équipe au New Jersey. Santos a été absent de l’équipe pendant plusieurs jours pour une affaire personnelle.

Badgley, 27 ans, en est à sa cinquième saison professionnelle. Il a passé trois saisons avec les Chargers de Los Angeles de 2018 à 2020. Il a partagé son temps la saison dernière entre Indianapolis et le Tennessee. Il a brièvement signé avec Jacksonville en août mais n’a pas duré longtemps avec les Jaguars.

Badgley a réalisé 80,5% de ses tentatives de panier au cours de sa carrière et a réalisé le meilleur panier de 59 verges en carrière en 2018.

Dernières nouvelles sur les blessures

Le porteur de ballon des Bears David Montgomery (cheville) et le demi de coin Jaylon Johnson (quadruple) ont été exclus vendredi. Aucun des deux ne jouera dimanche.

Le demi offensif Khalil Herbert devrait être le demi vedette après un gros match la semaine dernière contre Houston. Les Bears ont également élevé le porteur de ballon Darrynton Evans de l’équipe d’entraînement avant le match.

Recherchez les cornerbacks Kindle Vildor et Jaylon Jones pour combler le vide avec Johnson au cornerback. Ils ont intensifié la semaine dernière à la place de Johnson.

Le receveur Velus Jones Jr. est discutable avec une blessure aux ischio-jambiers, mais a participé à part entière à l’entraînement vendredi. Jones pourrait potentiellement faire ses débuts dans la NFL. Le choix de repêchage de troisième ronde recrue a raté chacun des trois premiers matchs en raison de la blessure. Les Bears pourraient l’utiliser avec le receveur Byron Pringle dans la réserve des blessés cette semaine.

À quoi s’attendre des géants

Les Bears et les Giants sont deux équipes dans des situations similaires. Ils ont de nouveaux directeurs généraux, de nouveaux entraîneurs en chef et de jeunes quarts sur leurs contrats de recrue.

Ils ont également tous les deux des records de victoires en trois matchs, ce que peu d’experts de la NFL ont vu venir. Voici cinq choses à surveiller dans le match de dimanche.

Le quart-arrière des Giants Daniel Jones affrontera le QB des Bears Justin Fields. Les Bears n’ont pas encore lancé le jeu de passes avec Fields, mais ils se sont appuyés sur une forte attaque précipitée au cours des trois premières semaines.

Consultez également le podcast Shaw Local Bears Insider pour vous préparer au match.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici les dernières nouvelles de Halas Hall cette semaine.

