Mises à jour en direct du match des étoiles de la MLB 2023 : Faits saillants de la Midsummer Classic

Le match des étoiles de la MLB 2023 est arrivé ! Regardez toute l’action en direct sur FOX et l’application FOX Sports, et restez à jour ici avec les files d’attente de départ, le tapis rouge d’avant-match et l’entraînement au bâton, et tous les meilleurs moments de la 93e édition de la Midsummer Classic.

Scène d’avant-match

Compositions de départ

Ligue nationale

1. RF : Ronald Acuna Jr. , Braves d’Atlanta

2. 1B : Freddie Freeman , Dodgers de Los Angeles

3. FC : Mookie Bets , Dodgers de Los Angeles

4. DH : JD Martinez , Dodgers de Los Angeles

5. 3B : Nolan Arenado , Cardinaux de Saint-Louis

6. 2B : Luis Arraez , Marlins de Miami

7. C : Sean Murphy , Braves d’Atlanta

8. SS : Orlando Arcia , Braves d’Atlanta

9. LF : Corbin Carroll , Diamants de l’Arizona

SP : Zac Gallen , Diamants de l’Arizona

Ligue américaine

1. 2B : Marcus Semien , Rangers du Texas

2. DH : Shohei Ohtani , Les anges de Los Angeles

3. LF : Randy Arozarena , Raies de Tampa Bay

4. SS : Corey Seager , Rangers du Texas

5. 1B : Yandy Diaz , Raies de Tampa Bay

6. RF : Adolis García , Rangers du Texas (Remplacement Juge Aaron )

7. FC : Austin Hays , Orioles de Baltimore (Remplacement Mike Truite )

8. 3B : Josh Jung , Rangers du Texas

9. C : Jonas Heïm , Rangers du Texas

SP : Gerrit Cole , Yankees de New York

Lanceurs de la Ligue américaine

RHP : Félix Bautista , Orioles de Baltimore

RHP : Yennier Cano , Orioles de Baltimore

RHP : Luis Castillo , Marins de Seattle

RHP : Emmanuel Clase , Gardiens de Cleveland

RHP : Nathan Eovaldi , Rangers du Texas

RHP : Kévin Gausman , Blue Jays de Toronto

RHP : Sonny Gray , Jumeaux du Minnesota

RHP : Kenley Jansen , Boston Red Sox

RHP : Georges Kirby , Marins de Seattle (en remplacement de McClanahan)

RHP : Michel Lorenzen , Tigres de Détroit

RHP : Shohei Ohtani , Les anges de Los Angeles (indisponible pour pitcher)

LHP : Shane McClanahan , Raies de Tampa Bay (indisponible)

LHP : Framber Valdez , Astros de Houston

RHP : Pablo Lopez , Jumeaux du Minnesota

Réserves de la Ligue américaine

C : Salvador Pérez , Royals de Kansas City

C : Adley Rutschman , Orioles de Baltimore

SS : Bo Bichette , Blue Jays de Toronto

3B : José Ramírez, Gardiens de Cleveland

SS : Promenez-vous Franco, Raies de Tampa Bay (remplaçant le juge)

DE: Luis Robert Jr. , White Sox de Chicago

DE: Mike Truite, Les anges de Los Angeles (indisponible)

DE: Yordan Álvarez , Astros de Houston (indisponible)

DE: Juge Aaron, Yankees de New York (indisponible)

DE: Julio Rodríguez, Marins de Seattle (en remplacement d’Álvarez)

DE: Kyle Tucker, Astros de Houston (en remplacement de la truite)

DH : Brent Rooker , Athlétisme d’Oakland

Lanceurs de la Ligue nationale

RHP : David Bednar , Pirates de Pittsburgh (en remplacement de Kershaw)

RHP : Alexis Diaz , Rouges de Cincinnati

RHP : Camilo Doval , Géants de San Francisco

RHP : Bryce Aîné , Braves d’Atlanta (indisponible)

RHP : Josiah Gray , Ressortissants de Washington

RHP : Mitch Keller , Pirates de Pittsburgh

RHP : Spencer Strider , Braves d’Atlanta (indisponible)

RHP : Marcus Stroman , Cubs de Chicago

RHP : Devin Williams , Brasseurs de Milwaukee (indisponible)

LHP : Josh Hader , Padres de San Diego

LHP : Clayton Kershaw , Dodgers de Los Angeles (indisponible)

LHP : Justin Steel , Cubs de Chicago (indisponible)

RHP : Kodaï Senga , Mets de New York (en remplacement de Stroman)

RHP : Alex Cobb , Géants de San Francisco (en remplacement de l’Ancien)

RHP : Craig Kimbrel , Phillies de Philadelphie (en remplacement de Williams)

RHP : Corbin Burnes , Brasseurs de Milwaukee (en remplacement de Strider)

Réserves de la Ligue nationale

C : Will-Smith , Dodgers de Los Angeles

C : Elias Diaz , Rocheuses du Colorado

INF : Matt Olson , Braves d’Atlanta

INF : Pete Alonso , Mets de New York

INF : Ozzie Albies , Braves d’Atlanta

INF : Austin Riley , Braves d’Atlanta

INF : Dansby Swanson , Cubs de Chicago

DE: Lourdes Gurriel Jr. ., Diamants de l’Arizona

DE: Nick Castellanos , Phillies de Philadelphie

DE: Juan Soto , Padres de San Diego

DH : Jorge Soler , Marlins de Miami

