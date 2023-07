Mises à jour en direct du match de championnat USFL 2023: les étalons mènent les Maulers au quatrième trimestre

Le match de championnat de l’USFL 2023 est arrivé, et les Pittsburgh Maulers ou les Birmingham Stallions soulèveront le grand trophée de football en argent à la fin de la journée.

Les étalons dirigés par Alex McGough ont été une force avec laquelle il faut compter, allant 8-2 en saison régulière et dominant le Casseurs de la Nouvelle-Orléans dans le match de championnat de la division sud pour gagner une chance de défendre leur titre. Sacré MVP de l’USFL vendredi, McGough a mené la ligue en passes de touché (20).

Avec la défense classée n ° 1 tout au long de la saison régulière, n’accordant que 257,4 verges au total par match et forçant un sommet de la ligue à 20 plats à emporter, les Maulers semblent être prêts à relever le défi. La puissante défense de Pittsburgh a également une histoire positive à souligner, alors que les Maulers ont limité McGough à seulement 157 verges par la passe tout en le repoussant deux fois lors de la semaine 4. Pittsburgh a décroché son ticket pour le match de championnat après une victoire en prolongation contre le Panthères du Michigan dans le match de championnat de la division nord de l’USFL.

Tout se passe au Tom Benson Hall of Fame Stadium à Canton, Ohio, et nous vous accompagnons de l’action du début à la fin.

Voici les meilleurs moments !

Pittsburgh Maulers contre Birmingham Stallions

Détermination

Confronté à un troisième et un deuxième sur la possession d’ouverture du match, le quart-arrière des Maulers Troy Williams a remis le ballon à l’arrière Mason Stokke, qui a subi deux tentatives de plaquage pour le premier essai.

Sur le tableau

Pittsburgh est arrivé à la ligne des 2 mètres de Birmingham, mais une pénalité de décalage illégale a bloqué le lecteur. Les Maulers se sont ensuite contentés d’un panier de 37 verges du botteur Chris Blewitt.

Non monsieur!

Birmingham a mis le ballon sur le territoire de Pittsburgh avant d’être confronté à un quatrième et un. Le quart-arrière Alex McGough a reçu l’appel en fuite et a été arrêté avant la ligne pour gagner. Les Maulers menaient 3-0 à la fin du premier quart-temps.

Arc et des flèches

Un jeu après que McGough a décollé pour un premier essai au sol, le quart-arrière de Birmingham a déchargé sur une passe vers le receveur large Davion Davis, qui a tendu la main pour le touché de 42 verges.

Un autre 3 points

Blewitt a réussi un panier de 36 verges pour les Maulers avec 3:01 à faire au deuxième quart.

Déchire-le

Après que Pittsburgh ait obtenu son deuxième panier, Birmingham a tonné sur le terrain avec le jeu de passes.

McGough a envoyé une passe à l’ailier rapproché Jace Sternberger, qui a tenté plusieurs fois de plaquer pour un ramassage de 34 verges, qui a été suivi par son compatriote ailier rapproché La’Michael Pettway qui a réussi un achèvement de 12 verges. Deux jeux plus tard, le receveur large Deon Cain a réussi une prise du bout du pied. Cain a ensuite capté une passe de touché de 3 verges de McGough.

De PROFOND !

Une pénalité provocante sur le demi de coin des Stallions Nate Brooks a donné aux Maulers un premier essai sur le territoire de Birmingham juste avant la mi-temps. Deux jeux plus tard, Blewitt a inscrit un placement de 55 verges pour les Maulers, qui tiraient de l’arrière 14-9 à la mi-temps.

Reprenant là où ils se sont arrêtés

Les Stallions ont tonné sur le terrain avec le jeu courant sur la possession d’ouverture de la seconde mi-temps. Puis McGough a frappé Cain pour un touché de 20 verges près du pylône, leur deuxième connexion marquante du match.

Un autre

L’entraînement qui a suivi de Pittsburgh a calé, mais Blewitt a pu le sauver avec un panier de 51 verges.

ERREUR!

Au troisième but, McGough a continué à gagner du temps mais a continuellement reculé, et le secondeur des Maulers Reuben Foster a finalement fait tomber le ballon hors de la possession du quart-arrière. Le joueur de ligne défensive Olive Sagapolu a ramassé et a dirigé le ballon lâche dans le territoire de Birmingham. Après examen de la relecture, Sagapolu a été pénalisé pour un transfert vers l’avant illégal. Les Maulers ont pris le relais à la ligne de 33 verges des Stallions et tiraient de l’arrière 21-12 à la fin du troisième quart.

Impossible de profiter

Les Maulers ont eu du mal à déplacer le ballon après le chiffre d’affaires, et Blewitt a ensuite raté un panier de 48 verges avec 13:01 à jouer au quatrième quart.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

La mise en scène

Les deux équipes étaient habillées pour le succès avant le match pour le titre de samedi, qui devrait débuter à 20 h HE.

