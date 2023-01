Mises à jour en direct du jeu Vikings contre Giants : heure de début, prévisions, cotes, alignements, nouvelles sur les blessures, diffusion en continu et historique

En regardant Daniel Jones recevoir un rappel au MetLife Stadium lors de la finale à domicile de la saison régulière des Giants, David Cutcliffe a dû quitter son siège. Il faisait les cent pas dans sa maison, il était tellement excité.

À ce moment-là, l’entraîneur universitaire de Jones à Duke souhaitait pouvoir embrasser les parents du quart-arrière, sachant à quel point ils étaient sûrement fiers de leur fils. Il sait que Jones a passé quatre longues années à New York, sa carrière de géant commençant par être hué lors d’une soirée de repêchage de la NFL 2019 au MetLife Stadium après l’annonce de sa sélection. En quatre ans, il a eu presque autant d’entraîneurs (trois), a subi une litanie de blessures et a dû entrer dans l’ombre du double vainqueur du Super Bowl Eli Manning. Ainsi, la cascade d’acclamations pour Jones après avoir aidé à décrocher la première apparition des Giants en séries éliminatoires depuis 2016 était poétique – et longue à venir.

Jones, qui a pendant toute sa carrière dans la NFL montré une approche commerciale inébranlable envers les médias, n’a pas beaucoup expliqué les émotions de l’ovation en plus de remercier les fans et de dire: “Cela bat l’alternative, c’est sûr.”

(Photo: États-Unis aujourd’hui)