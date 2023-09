Mises à jour en direct du GEHA Field au Arrowhead Stadium – Shaw Local

KANSAS CITY, Missouri – Les Bears ont une tâche difficile à accomplir. Toujours en quête de leur première victoire de la saison 2023, les Bears devront se rendre à Kansas City pour affronter Patrick Mahomes et les Chiefs dimanche.

Ce fut une semaine mouvementée au siège des Bears à Lake Forest. Le coordonnateur défensif Alan Williams a mystérieusement démissionné mercredi et le quart-arrière Justin Fields a déclaré certaines choses qui pourraient être considérées comme critiques à l’égard de ses entraîneurs (avant de revenir sur ses commentaires).

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, devra rallier les troupes alors qu’il tentera de ramener ce train sur les rails. Mahomes et les Chiefs ont pris un départ 1-1, avec une défaite serrée lors de la première semaine contre les Lions de Détroit et une victoire contre les Jaguars de Jacksonville la semaine dernière.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que les fans des Bears doivent savoir pour se préparer au match. Restez ici tout au long du jeu pour des mises à jour en direct également.

Khalil Herbert perd des échappés, les Chiefs ajoutent un panier

Le porteur de ballon des Bears, Khalil Herbert, a tâtonné avec les Bears au plus profond de leur propre territoire. À la fin du deuxième quart-temps, Justin Fields a complété une passe de six verges à Herbert, mais le ballon est sorti vers la fin du jeu.

Le demi de coin des Chiefs Trent McDuffie a sauté sur le ballon libre pour donner aux Chiefs une autre chance de marquer avant la mi-temps.

L’échappé a conduit à un panier pour le botteur des Chiefs Harrison Butker, qui a marqué un score de 41 verges. Les Chiefs ont porté le score à 24-0 avec 1:51 à jouer jusqu’à la mi-temps.

Les Chiefs marquent sur un autre drive facile

Les Chiefs ont prolongé leur avance, 21-0, avec un autre touché. Le quart-arrière Patrick Mahomes a retrouvé le porteur de ballon Jerick McKinnon pour son deuxième touché du match.

Les Chiefs ont déjà totalisé 245 verges offensives. La défense des Bears n’a pas eu de chance pour arrêter les champions en titre du Super Bowl.

Les Bears bottent pour la troisième fois

Les trois premières possessions des Bears se sont toutes soldées par des bottés de dégagement. Lors de la troisième possession offensive des Bears, les Chiefs ont lancé un blitz au troisième essai et ont expulsé Justin Fields de la poche. La ligne offensive des Bears, en désavantage numérique, a eu du mal à reprendre le blitz.

Les Bears ont été contraints de dégager pour la troisième fois dimanche.

Les Chiefs marquent à nouveau, portent le score à 14-0

Les Chiefs pensaient avoir réussi un touché lorsque Rashee Rice a semblé franchir la ligne de but, mais un examen a déterminé qu’il était à la ligne des 1 mètres.

Au lieu de cela, les Chiefs ont marqué lors du jeu suivant lorsque le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire a marqué une course d’un mètre. Les Chiefs ont pris une avance de deux possessions, 14-0, au début du quatrième quart.

Les Chiefs marquent en premier, Tyrique Stevenson quitte brièvement le match

Les Chiefs ont marqué les premiers dimanche. Le porteur de ballon Jerick McKinnon a marqué sur une passe à la pelle du quart-arrière Patrick Mahomes pour donner l’avantage à Kansas City, 7-0.

Plus tôt en possession, le demi de coin recrue des Bears, Tyrique Stevenson, a mené un plaquage avec son casque et a frappé durement un porteur du ballon des Chiefs. Stevenson a écopé d’un penalty pour avoir mené de la tête. Pour aggraver les choses, il est resté sur le terrain pendant plusieurs minutes après le coup dur et a quitté le match.

Stevenson est revenu plus tard au jeu.

Taylor Swift arrive

La superstar de la musique Taylor Swift est bel et bien présente au match de dimanche. L’émission Fox a montré un clip de Swift assis à côté de la mère de Travis Kelce, Donna Kelce.

Kelce a déclaré à Pat McAfee d’ESPN plus tôt cette semaine qu’il avait invité Swift au match.

Nate Davis ne semble pas démarrer

Le garde droit des Bears, Nate Davis, ne s’est pas échauffé avec les joueurs de ligne offensive de départ. Au lieu de cela, le professionnel de deuxième année Ja’Tyre Carter s’est échauffé à la garde droite.

Selon un rapport d’Adam Schefter d’ESPN, Davis est habillé et disponible si nécessaire, mais ne commencera pas le match. Davis s’est entraîné et s’est absenté au cours des dernières semaines en raison d’un problème personnel. Il aurait été confronté à un décès dans sa famille suite à une maladie prolongée.

Davis a raté l’entraînement jeudi et était un participant limité vendredi.

Les Bears et les Chiefs annoncent des joueurs inactifs

Les Bears ont annoncé que la sécurité Eddie Jackson, le receveur Equanimeous St. Brown, la sécurité AJ Thomas, le quart-arrière Tyson Bagent, le porteur de ballon D’Onta Foreman et le joueur de ligne défensive Daniel Hardy étaient inactifs dimanche. Ils ne participeront pas au jeu. Bagent sera le troisième quart-arrière d’urgence des Bears si Justin Fields et Nathan Peterman sont tous deux blessés.

Cela signifie que le receveur Velus Jones Jr. et le joueur de ligne Nate Davis sont actifs et pourraient jouer dimanche.

Pour les Chiefs, le receveur Kadarius Toney (orteil) et le porteur de ballon Isiah Pacheco (ischio-jambiers) sont tous deux actifs et devraient jouer.

Dernières mises à jour sur les blessures

Kendall Williamson, Eddie Jackson, Jaylon Johnson Les arrières défensifs des Chicago Bears Kendall Williamson (à gauche), Eddie Jackson et Jaylon Johnson courent sur le terrain lors du camp d’entraînement le 26 juillet à Lake Forest. (Nam Y. Huh/AP)

La sécurité des Bears, Eddie Jackson, n’a pas fait le déplacement avec l’équipe à Kansas City. Jackson s’est blessé au pied gauche la semaine dernière contre Tampa Bay. C’est un signe prometteur que les Bears n’aient pas placé Jackson dans la réserve des blessés. Il ne jouera cependant pas dimanche.

Ils ont placé l’ailier défensif Khalid Kareem sur la réserve des blessés en raison d’une blessure à la hanche. Kareem, qui n’a pas encore participé à un match cette saison, doit désormais rater au moins quatre matchs.

Les Bears ont élevé la sécurité AJ Thomas et le joueur de ligne défensive Daniel Hardy à la liste active de l’équipe d’entraînement. Avec Jackson mis à l’écart, attendez-vous à voir la sécurité suppléante Elijah Hicks dans la formation de départ aux côtés de Jaquan Brisker.

De plus, le garde droit partant des Bears, Nate Davis, est répertorié comme douteux avant le match de dimanche. Davis a raté une journée d’entraînement cette semaine pour une raison personnelle. Il est retourné à l’entraînement vendredi avec une capacité limitée.

Le receveur Darnell Mooney (genou) et le demi de coin Josh Blackwell (ischio-jambiers) ont subi des blessures mineures cette semaine, mais devraient jouer.

À quoi s’attendre des chefs

Le club d’Andy Reid a pris un départ 1-1, mais personne ne panique certainement à Kansas City. Les Chiefs ont raté l’ailier rapproché All-Pro Travis Kelce lors de l’ouverture de la saison, mais Mahomes l’a trouvé pour un touché la semaine dernière contre une équipe coriace des Jaguars.

Les Bears auront besoin que tout se passe bien s’ils veulent battre les Chiefs dans leur stade. Voici cinq scénarios à regarder avant le jeu.

Le receveur des Chiefs Kadarius Toney (orteil), le porteur de ballon Isiah Pacheco (ischio-jambiers) et le secondeur Willie Gay Jr. (quad) sont tous discutables pour le match de dimanche. Le receveur Richie James (genou) et le secondeur Nick Bolton (cheville) ont déjà été exclus.

Les Bears pourront-ils surmonter une semaine difficile ?

Des semaines comme celle-ci mettent à l’épreuve un entraîneur-chef. Dans la NFL, les drames hors du terrain ne sont jamais loin.

L’analyste de Shaw Local Bears, Marc Silverman, a vu se dérouler cette semaine le même vieux désastre auquel les régimes Bears précédents n’avaient pas pu échapper.

Le départ de Williams était inattendu et quelque peu stupéfiant. Le coordonnateur défensif de 53 ans était absent depuis environ une semaine avant de démissionner mercredi. Dans un communiqué publié par Williams, il a cité sa santé comme raison de son départ. Cependant, peu de joueurs ou d’entraîneurs des Bears lui ont souhaité bonne chance à sa sortie. Eberflus a déclaré qu’il allait donner de l’espace à Williams, avec qui il a été entraîneur pendant cinq ans, pendant cette période.

Quant au quart-arrière partant, Fields a critiqué son propre jeu et son plan offensif lors de sa séance médiatique hebdomadaire. Il a contesté la façon dont les commentaires ont été présentés par les médias et a retiré toute critique à l’égard du personnel d’entraîneurs.

La question persistante est de savoir si les Bears apporteront des changements à leur attaque après que leur quart partant ait exprimé certaines inquiétudes.

Taylor Swift sera-t-elle de la partie ?

Des rumeurs circulent depuis plusieurs semaines sur une relation naissante entre Kelce et la superstar de la musique Taylor Swift. Le frère de Kelce, le centre des Eagles Jason Kelce, a continuellement mis de l’huile sur le feu en ce qui concerne la relation de son frère.

Dans une brève interview, Travis Kelce a déclaré à Pat McAfee, personnalité d’ESPN, qu’il avait invité Swift au match de dimanche et qu’il « avait lancé la balle dans son camp ».

Le commentateur du NFL Network, Rich Eisen, a mentionné dimanche à l’antenne qu’il avait appris que Swift serait présent pour le match de dimanche.

Rich Eisen dit avant le match qu’il entend que Taylor Swift sera présente à Arrowhead aujourd’hui Les ours doivent simplement se présenter pour TSwift — Brad Spielberger, Esq. (@PFF_Brad) 24 septembre 2023

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici tout ce qui s’est passé à Halas Hall cette semaine.

