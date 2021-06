Mises à jour en direct du discours de Trump – Les téléspectateurs pensent que Donald avait un «pantalon à l’envers» lors du discours sauvage du GOP de Caroline du Nord

TRUMP ATTEND AVEC IMPATIENCE 2024

Trump est optimiste quant à sa victoire dans la course au Sénat américain de Caroline du Nord.

« Nous allons gagner la très importante course au Sénat américain de Caroline du Nord, et nous allons jeter les bases pour nous assurer que les républicains portent à nouveau le grand État de Caroline du Nord, dans un certain nombre, une année que je regarde beaucoup jusqu’en 2024 », a-t-il déclaré.

« Nous allons faire des choses comme vous n’en avez jamais vues auparavant, je me tiens devant vous aujourd’hui, confiant que le peuple de Caroline du Nord rejettera de manière décisive Joe Biden et les démocrates radicaux la guerre contre le travailleur américain, la famille américaine et l’Américain nation », a-t-il ajouté.