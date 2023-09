Mises à jour en direct du deuxième débat républicain : ce qu’il faut savoir, analyses, explicateurs

Le Parti républicain tient son deuxième débat présidentiel le mercredi 27 septembre à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan de Simi Valley, en Californie.

La course aux primaires du GOP est bondée, avec 13 candidats déclarés en lice pour avoir la chance de défier le président Joe Biden en 2024. Pas moins de sept des candidats déclarés répondaient aux critères pour participer au débat de mercredi : le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum.

Le favori du parti, l’ancien président Donald Trump, qui a sauté le premier débat du GOP, se retire également du second en faveur de la contre-programmation. Il devrait se rendre à Détroit, dans le Michigan, pour prononcer un discours aux heures de grande écoute devant les travailleurs de l’automobile en grève.

Le débat de deux heures sera organisé par Fox Business, en partenariat avec Univision et Rumble. Stuart Varney de Fox Business, Dana Perino de Fox News et Ilia Calderón d’Univision modéreront. Il sera diffusé de 21 h à 23 h HE. Suivez ici pour les dernières nouvelles et mises à jour.