USA TODAY suit les nouvelles concernant COVID-19 alors qu'une paire de vaccins rejoignent la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 345000 personnes Américains depuis le premier décès signalé en février.

► Vendredi, plus de 20 millions de cas de COVID-19 ont été enregistrés aux États-Unis. Plus de 346 000 sont morts, selon les données de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis ayant franchi le cap jadis impensable de 300 000 morts il y a à peine quelques semaines. Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a déjà averti que le pays pourrait faire 450000 décès avant le 1er février, quelques jours avant le premier anniversaire du premier décès connu de COVID-19 aux États-Unis.

► Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré à Newsweek qu’il était « tout à fait possible » que le vaccin COVID-19 devienne nécessaire lors d’un voyage dans d’autres pays. « Tout sera sur la table pour discussion », a déclaré Fauci. Israël a annoncé plus tôt ce mois-ci que les résidents qui reçoivent le vaccin COVID-19 recevront un « passeport vert » qui leur accordera « certains avantages et libertés », comme voyager à l’étranger, a rapporté le Jerusalem Post.

► Un fournisseur de soins de santé du Wisconsin a déclaré qu’un pharmacien avait intentionnellement retiré 57 flacons de vaccin Moderna d’un réfrigérateur, les obligeant à les jeter. La police locale a annoncé une arrestation jeudi soir, mais ne l’a pas identifié. Aurora Medical Center a déclaré que 500 flacons avaient été falsifiés; ceux qui avaient reçu les coups de feu étaient avertis. Hormis la vaccination moins efficace ou peut-être inefficace, aucun effet indésirable n’a été prédit.

► Le sénateur républicain David Perdue a annoncé jeudi qu’il était en quarantaine après être entré en contact avec quelqu’un de sa campagne qui a été testé positif au COVID-19, un développement frappant à peine cinq jours avant que les électeurs ne décident de son sort politique lors d’une course au second tour en Géorgie.

► Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a bloqué jeudi le passage rapide de l’augmentation des chèques de relance à 2 000 $ pour la troisième fois, qualifiant la proposition – une revendication clé du président Donald Trump – de «socialisme pour les riches».

► La Garde nationale de Virginie-Occidentale a déclaré avoir accidentellement injecté à 42 personnes l’anticorps Regeneron au lieu d’un vaccin contre le coronavirus Moderna.

📈 Les chiffres du jour: La Californie a dépassé jeudi 25000 décès de coronavirus depuis le début de la pandémie, le troisième État à le faire après New York et le Texas, ont déclaré des responsables de la santé. New York compte près de 38 000 décès et le Texas en compte plus de 27 000, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Aux États-Unis: 20 millions de cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie

Le nombre de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis a dépassé les 20 millions, selon les données de l’Université Johns Hopkins. C’est presque deux fois plus que le deuxième pays, l’Inde, et près d’un quart des plus de 83 millions de cas dans le monde.

Les décès dus au COVID-19 ont également augmenté dans le pays, totalisant désormais plus de 346000 personnes.

L’Inde et le Brésil sont derrière les États-Unis dans les cas de coronavirus à plus de 10 millions et 7 millions, respectivement. L’augmentation survient alors que les fonctionnaires se précipitent pour vacciner des millions d’Américains, mais ont connu un début plus lent et plus compliqué.

La police de New York empêche les foules de Times Square alors que 2020 sonne à sa fin

La police de New York a empêché des foules de toute taille de se rassembler à Times Square. Invoquant des inquiétudes concernant la propagation du COVID-19, la police a fermé le Carrefour du monde aux véhicules et aux piétons à minuit et a déclaré qu’elle disperserait tous les spectateurs s’aventurant dans une soi-disant «zone gelée» – les blocs entourant le ballon qui tirent historiquement l’épaule -des foules à l’épaule.

Pourtant, de modestes foules de personnes se sont rassemblées juste à l’extérieur du périmètre de la police, qui a pris la sensation d’un hayon à l’approche de minuit. Beaucoup ont dit qu’ils voulaient terminer une année difficile à leurs propres conditions.

De petits groupes de fêtards, certains portant des chapeaux scintillants, ont filmé leur vue lointaine de Times Square sur leurs téléphones et ont éclaté de joie à minuit. Il y avait des baisers et des toasts, mais la police a rapidement dispersé la foule rassemblée le long de Broadway après la chute du ballon.

60% des travailleurs des foyers de soins de l’Ohio refusent de se faire vacciner

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré qu’il était troublé par le nombre relativement faible de travailleurs des foyers de soins infirmiers qui ont choisi de se faire vacciner et a averti que l’occasion ne reviendrait peut-être pas avant un certain temps. Les maisons de soins infirmiers recevront trois visites pour le vaccin, a déclaré DeWine. Après l’arrêt initial, les maisons de soins infirmiers seront à nouveau frappées pour administrer des secondes doses à quiconque a reçu le vaccin pour la première fois et pour donner une dose initiale à toute autre personne qui le souhaite. Après cela, seules les secondes doses seront distribuées, a-t-il déclaré.

«Chacun fait son propre choix à ce sujet, mais nous voulons qu’il soit clair que l’occasion ne se présentera peut-être pas avant un certain temps», a-t-il déclaré.

Plus de 500 doses de vaccin détruites intentionnellement par un travailleur

Advocate Aurora Health, fournisseur de soins de santé du Wisconsin, a déclaré qu’un employé maintenant licencié avait délibérément retiré 57 flacons de vaccin contre le coronavirus Moderna d’un réfrigérateur le week-end dernier, les rendant inefficaces et jetés. Chaque flacon contient suffisamment de vaccin pour 10 vaccinations. Au départ, Aurora a été «amené à croire» que la suppression était une erreur. Mais mercredi, un employé « a reconnu avoir intentionnellement retiré le vaccin de la réfrigération », selon un communiqué du fournisseur de soins de santé. L’employé a été licencié et Aurora a déclaré avoir notifié «les autorités compétentes pour une enquête plus approfondie».

Faire pression pour la vaccination des enseignants pourrait ne pas sauver cette année scolaire

Les enseignants devraient être parmi les travailleurs essentiels suivants pour un vaccin COVID-19, un comité consultatif pour les Centers for Disease Control and Prevention recommandé la semaine dernière. Et certains États prévoient de faire pression pour ces vaccinations comme moyen d’accélérer la réouverture des écoles. Le problème: le déploiement du vaccin a connu des retards à travers le pays, ce qui soulève la question de savoir si les enseignants seront en mesure de se faire vacciner à temps pour faire une différence dans l’année scolaire en cours. Tous les États n’attendent pas que les enseignants soient protégés avant de ramener l’apprentissage en classe.

« Nous plaidons fermement pour que les écoles soient ouvertes avant que les enseignants ne soient vaccinés », a déclaré mercredi Lisa Piercey, commissaire du département de la santé du Tennessee. « Nous disposons de près de neuf, dix mois de données qui montrent que les écoles ne sont pas un lieu primaire ou même significatif d’une transmission. »

Contribuant: Jorge L. Ortiz, USA TODAY; Presse associée