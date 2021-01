Mises à jour en direct du Congrès: le Congrès commence une session formelle pour confirmer la victoire électorale de Biden, mais des objections du GOP sont attendues

Le Congrès se réunit mercredi pour compter les votes du collège électoral certifié par l’État qui ont montré que le président élu Joe Biden a battu le président Donald Trump au collège électoral, 306-232. Le vice-président Mike Pence présidera la session extraordinaire, qui débutera à 13 heures.

Actualisez cette page pour les derniers développements.

Le Congrès ouvre une session extraordinaire pour compter les votes électoraux

Une session conjointe du Congrès a entamé les dernières étapes du décompte des votes du collège électoral qui feront officiellement de Joe Biden le prochain président.

Le mois dernier, le collège électoral a ratifié la victoire de Biden en novembre. Il a obtenu 306 voix électorales contre les 232 du président Donald Trump, sur la base des résultats certifiés par les 50 États et le district de Columbia.

La Constitution exige que les deux chambres du Congrès se réunissent avant l’inauguration du 20 janvier pour recevoir ces votes.

Alors que le décompte du Congrès est généralement un court événement cérémoniel, le refus de Trump d’accepter les résultats a incité certains législateurs du GOP à les contester. D’autres républicains se sont joints aux démocrates pour dénoncer les défis comme une tentative illégale de renverser la volonté des électeurs.

Dans un contexte de sécurité renforcée alors que les manifestants se rassemblent devant le Capitole, les votes seront comptés par ordre alphabétique des États. Les résultats de l’Arizona sont les premiers à attirer une plainte.

Selon le nombre d’objections, cela pourrait prolonger le processus jusqu’à jeudi bien que le résultat final ne changera pas. Les objections doivent être soutenues par une majorité à la fois de la Chambre contrôlée par les démocrates et du Sénat contrôlé par les républicains.

– Maureen Groppe

Trump s’appuie à nouveau sur Pence, dit qu’il ne « concédera jamais »

Le président Donald Trump a répété sa litanie de fausses déclarations sur l’élection avant la session spéciale conjointe du Congrès pour compter les votes du collège électoral confirmant la victoire du président élu Joe Biden.

« Nous n’abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais », a déclaré Trump à ses partisans lors d’un rassemblement de protestation de style campagne près de la Maison Blanche.

Trump a également continué à faire pression sur Mike Pence, affirmant à tort que le vice-président pouvait simplement rejeter les votes électoraux de Biden. Pence n’a pas l’autorité légale pour une telle démarche et a indiqué qu’il ne le ferait pas.

Pence « respectera la Constitution et suivra la loi statutaire », a déclaré le chef de cabinet Marc Short dans un communiqué.

Dans son discours, Trump a également fustigé les «républicains faibles» qui n’ont pas suivi ses demandes pour renverser la victoire de Biden, en distinguant le sénateur Mitt Romney de l’Utah.

Le président a également semblé reconnaître les défaites des républicains David Perdue et Kelly Loeffler lors du second tour du Sénat de Géorgie qui s’est tenu mardi. Il a déclaré qu’ils « n’avaient jamais eu de chance » à cause des machines à électeurs fixes, bien que les responsables du GOP aient déclaré que l’élection s’était déroulée équitablement.

Trump a pris la parole lors d’une manifestation à l’Ellipse, un parc à quelques pâtés de maisons au sud de la Maison Blanche. L’événement ressemblait aux rassemblements électoraux de Trump, et le président a parlé de ses actions au pouvoir tout en se plaignant de sa perte électorale.

– David Jackson

Test de fidélité épique pour Pence

Lorsque le vice-président Mike Pence montera à la tribune mercredi pour présider le dépouillement des votes du collège électoral, l’ancien gouverneur de l’Indiana sera contraint d’organiser l’une des performances politiques les plus maladroites de mémoire récente à un moment où la fidélité à Donald Trump continue d’être prisée. au sein du GOP.

Bien que l’issue de la session conjointe du Congrès soit certaine – la victoire du président élu Joe Biden est claire depuis des semaines – comment Pence gère les demandes de Trump selon lesquelles il fait quelque chose pour contrecarrer l’inévitable pourrait avoir des ramifications pour son propre avenir en politique, ainsi que implications plus larges pour les républicains.

Dans le passé, le processus habituel de dépouillement des votes électoraux des États se terminait par un vice-président annonçant un gagnant et offrant ses félicitations. Mais à Washington de Trump, une déclaration similaire sera considérée comme une trahison par un président qui a épousé des allégations sans fondement de fraude électorale pour expliquer sa défaite.

Si Pence soulève d’une manière ou d’une autre les fausses déclarations de Trump sur les irrégularités électorales, cela soulignera la mainmise continue du président sur le parti. S’il ne le fait pas, cela pourrait être lu comme un signal que le GOP – en particulier après une nuit électorale difficile pour le parti en Géorgie mardi – commence à avancer vers un monde politique sans Trump.

Le président a régulièrement intensifié sa pression sur Pence, déclarant à un public massif rassemblé devant la Maison Blanche mercredi qu’il espérait que « Mike va faire la bonne chose ». Pence aurait déclaré à Trump qu’il avait l’intention de s’acquitter de son devoir constitutionnel et aurait noté – à juste titre – qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler les résultats des élections.

Pendant des années, la maxime à Washington a été que des apparitions de premier plan par des fonctionnaires du GOP ont été effectuées pour un public d’un seul: le président. Mais l’émission Pence sur Capitol Hill aura beaucoup d’yeux, et cette fois, le drame peut avoir plus à voir avec tout le monde qui ne s’appelle pas Trump.

– John Fritze et Maureen Groppe

Pourquoi Loeffler peut participer au dépouillement électoral et Perdue ne peut pas

Alors que la poussière retombe dans les courses au second tour du Sénat très disputées en Géorgie, le Congrès se réunit également mercredi pour une session conjointe pour compter les votes électoraux et déclarer officiellement le président élu Joe Biden vainqueur des élections de 2020.

L’Associated Press a projeté le révérend démocrate Raphael Warnock comme vainqueur sur le sénateur républicain sortant Kelly Loeffler, mais Loeffler est toujours en mesure de participer au décompte du collège électoral de mercredi.

Elle a été nommée au début de 2020 pour remplir un mandat au Sénat jusqu’en 2023, son mandat ne se terminera donc pas avant que Warnock n’entre en fonction. L’autre républicain en course, David Perdue, n’est actuellement pas sénateur car son mandat a expiré dimanche dernier.

L’effort n’a aucune chance de contrecarrer la certification, bien que cela n’ait pas empêché au moins 140 républicains à la Chambre des représentants et près d’une douzaine de sénateurs du GOP, y compris Loeffler, de la soutenir.

La vice-présidente élue Kamala Harris devrait également prendre part aux travaux de mercredi, son mandat au Sénat n’expirant pas tant qu’elle n’a pas démissionné pour devenir officiellement vice-présidente.

– Nicholas Wu et Matthew Brown

Le Congrès se réunira à 13 heures pour compter les votes et affirmer la victoire de Biden

Les républicains prévoient une dernière prise de position lors de la session conjointe largement cérémonielle du Congrès de mercredi pour compter les votes électoraux présidentiels – la dernière étape officielle reconnaissant la victoire décisive de Biden le 3 novembre sur Trump.

C’est une journée qui devrait être longue sur le drame, mais finalement courte sur le fond car il n’y a pas de voie légale ou officielle pour les républicains pour annuler une élection qui a déjà été certifiée.

Mais les opposants bipartis au vaste effort soutenu par des dizaines de législateurs du GOP et encouragés par Trump craignent que cela ne crée un dangereux précédent pour un pays qui a été un modèle international pour la transition pacifique du pouvoir.

Le sénateur de l’Utah GOP Mitt Romney, le candidat présidentiel du GOP en 2012, a dénoncé le «stratagème flagrant de rejet des électeurs», affirmant qu’il «pourrait renforcer l’ambition politique de certains, mais menace dangereusement notre République démocratique».

Plusieurs législateurs du GOP prévoient de soulever des objections contre les résultats d’au moins trois et de six États que Biden a remportés – Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Pennsylvanie et Wisconsin. Les objections pourraient porter sur un certain nombre de conspirations que Trump lui-même a poussées: des allégations de fraude électorale généralisée, des bulletins de vote tardifs pour Biden ou que les gouverneurs qui ont étendu le vote par correspondance pendant une pandémie ont contourné de manière inconstitutionnelle les législatures de leur État pour le faire.

Alors que les législateurs du GOP se préparent à passer des heures à exposer leurs objections, des milliers d’alliés de Trump devraient se rassembler à l’extérieur du bâtiment du Capitole pour exprimer leur soutien à cette décision largement symbolique. Trump lui-même devrait s’adresser à ses partisans près de la Maison Blanche et la Garde nationale a été activée pour réprimer les violences potentielles.

Cela ne changera pas les résultats.

Les 50 États et le district de Columbia ont déjà certifié les résultats, donnant à Biden un avantage de 306-232 et le contrôle de la Maison Blanche le 20 janvier. Ces résultats état par état seront annoncés dans le cadre d’un appel nominal mercredi à une séance qui sera présidée par le vice-président Mike Pence en sa qualité de président du Sénat.

«Les membres du Congrès et les sénateurs ont un choix difficile», a déclaré le représentant du GOP de l’Alabama, Mo Brooks, qui prévoit de s’opposer aux résultats dans les six États. «Ils peuvent voter pour ratifier ou voter pour rejeter la fraude électorale, les bulletins illégaux et les vols électoraux. Ce n’est pas le moment de se recroqueviller dans des trous de renard.

On s’attend également à ce que les républicains fassent pression pour qu’une commission examine les irrégularités électorales (semblable à ce que les démocrates ont appelé à la suite de l’élection Bush contre Gore en 2000).

Les objections officielles à chaque État pourraient entraîner jusqu’à deux heures de débat, bien que les conseillers du Congrès disent que cela pourrait se prolonger jusqu’à trois ou quatre heures chacun en raison du temps nécessaire pour organiser le débat dans chaque chambre sur chaque objection.

En règle générale, les sessions précédentes se sont terminées en un après-midi. Mais la session de mercredi, qui commence à 13 heures, pourrait s’éterniser bien au-delà de minuit.

Certains partisans de Trump croient à tort que Pence, dans son rôle de président du Sénat, peut rejeter des votes électoraux sur la base des objections des législateurs du GOP. Mais Pence n’a pas cette autorité légale, ce qui le place dans la position délicate de devoir annoncer la victoire électorale de Biden une fois les votes comptés.

Même s’il le pouvait, les objections à envisager de ne pas compter les votes électoraux d’un État particulier doivent être approuvées par les deux chambres et la Chambre dirigée par les démocrates ne serait jamais d’accord. De plus, le Congrès n’a jamais attribué les voix électorales d’un État à un candidat dont la victoire n’était pas certifiée.

En effet, le Congrès devrait approuver les près de 60 verdicts rendus par les tribunaux d’État et fédéraux: il n’y a pas eu de fraude électorale généralisée et il n’y a donc aucune raison d’empêcher Joe Biden de devenir le 46e président du pays.

– Roi Ledyard