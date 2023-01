Mises à jour en direct du conférencier : la maison revient alors que McCarthy offre de nouvelles concessions

WASHINGTON – Le représentant Kevin McCarthy de Californie a offert de nouvelles concessions à un groupe de rebelles d’extrême droite dans un effort désespéré pour verrouiller les votes pour devenir président, alors qu’une impasse républicaine historique qui a paralysé le Congrès est entrée dans sa troisième journée jeudi sans résolution.

Après avoir perdu une demi-douzaine de votes consécutifs pour le poste pendant deux jours humiliants, M. McCarthy a accepté en privé d’autres demandes des rebelles de droite qu’il avait auparavant refusé d’accepter, notamment en permettant à un seul législateur de forcer un vote rapide à tout moment. il était temps de l’évincer de la présidence, selon trois personnes proches des négociations qui les ont décrites sous couvert d’anonymat, notant qu’elles étaient en cours et qu’aucun accord final n’avait été trouvé.

Le chef républicain s’était également engagé à permettre à la faction de droite de sélectionner un tiers des membres du parti au sein du puissant comité des règles, qui contrôle quelle législation atteint le parquet et sous quelle forme, selon l’une des personnes, qui a été impliquée. dans les pourparlers, ainsi que d’ouvrir les projets de loi de dépenses à un débat libre dans lequel tout législateur pourrait proposer des modifications, y compris celles visant à saborder ou à faire couler la mesure.

Prises ensemble, les concessions affaibliraient considérablement le pouvoir du président et créeraient un environnement difficile à manier à la Chambre, où la mince majorité républicaine avait déjà promis de rendre difficile le gouvernement. Et il n’était pas clair que l’offre suffirait à rassembler les votes pour que M. McCarthy l’emporte.

La Chambre devait revenir à midi et se replonger dans le combat, après avoir ajourné mercredi soir sans résolution, alors que M. McCarthy et ses alliés ont négocié dans la nuit avec des transfuges pour tenter de verrouiller le soutien qui lui a échappé.

Dans un spectacle sur le sol de la Chambre jamais vu depuis 100 ans, les législateurs d’extrême droite ont refusé à plusieurs reprises de soutenir M. McCarthy, le chef du parti, qui a subi mercredi trois autres défaites humiliantes dans une sombre rediffusion des trois qu’il a enduré mardi.

L’épisode a de nouveau mis en évidence les divisions républicaines, immobilisant la Chambre et prolongeant un départ ignominieux de la nouvelle majorité républicaine, préfigurant potentiellement une ère de dysfonctionnement et de désarroi.

M. McCarthy a juré de continuer à se battre, mais il n’était pas clair si l’impasse pouvait être brisée, et même une supplication de l’ancien président Donald J. Trump pour que le parti s’unisse autour de M. McCarthy est tombée à plat.

La crise – la première du genre depuis 1923, lorsqu’il a fallu neuf scrutins pour élire un président – a effectivement bloqué le fonctionnement de la Chambre, empêchant les législateurs de prêter serment, reportant l’adoption de nouvelles règles pour régir la chambre et rendant le pouvoir législatif travail impossible.

Cela a également mis en évidence la faiblesse de M. McCarthy, qui s’est présenté comme l’héritier présomptif de la présidence et la personne la mieux placée pour diriger la majorité très mince de son parti, soulevant de sérieuses questions sur sa capacité à compter les votes et à contrôler son rang indiscipliné. -et-fichier.

Avec tous les membres élus à la Chambre présents et votants, M. McCarthy doit recevoir 218 voix pour devenir président, laissant peu de place aux défections républicaines, car le parti ne contrôle que 222 sièges. Il a toujours été bien en deçà de ce niveau cette semaine, n’obtenant pas plus de 203 voix alors même que son homologue démocrate, le représentant Hakeem Jeffries de New York, en a remporté 212, avec tous les membres de son parti unis derrière lui.

Mercredi, M. McCarthy a perdu un quatrième, cinquième et sixième scrutin, les 20 mêmes transfuges qui se sont opposés à lui mardi apportant leur soutien au représentant Byron Donalds de Floride, qui vient d’être élu pour son deuxième mandat et a été le premier homme noir à être nommé par les républicains pour le poste.

Alors même que lui et ses alliés cherchaient à obtenir les voix dont il aurait besoin pour obtenir la majorité, M. McCarthy perdait du terrain.

Pourtant, ses partisans ont terminé la journée de mercredi dans une ambiance pleine d’espoir, suggérant que de nouvelles concessions que M. McCarthy avait faites en privé influenceraient enfin suffisamment de résistants pour lui donner la présidence. Son comité d’action politique a conclu un accord avec le Club for Growth, un groupe conservateur anti-fiscal qui s’est opposé à la candidature de M. McCarthy à la présidence, acceptant de ne pas dépenser d’argent pour soutenir les candidats aux primaires ouvertes dans des sièges républicains sûrs.

Cela avait été une demande majeure des conservateurs, qui ont été irrités par les efforts du groupe pour soutenir davantage de candidats traditionnels par rapport à ceux d’extrême droite, même s’il n’était pas clair si l’engagement serait suffisant pour convaincre l’un des rebelles.