Mises à jour en direct du comité du 6 janvier : audience publique de Thompson et Cheney

Le comité restreint de la Chambre tiendra sa première audience sur l’émeute du Capitole.

Le président Pelosi a ajouté deux républicains au comité.

Le sergent de la police du Capitole. Auilino Gonell a fait une déclaration d’ouverture émouvante au comité, affirmant qu’il « ne reconnaissait pas mes concitoyens » lors de l’insurrection du 6 janvier.

Un vétéran de l’armée, Gonell a déclaré que son expérience pendant l’insurrection était plus menaçante pour sa vie que de servir en Irak. « J’avais plus peur de travailler au Capitole que tout mon déploiement en Irak », a-t-il déclaré.

« Rien dans mon expérience dans l’armée ou en tant qu’officier des forces de l’ordre ne m’a préparé à ce à quoi nous avons été confrontés le 6 janvier. »

Au cours de sa déclaration, Gonell a décrit avoir été traité de traître et « faussement accusé d’avoir trahi mon serment ». Il s’est dit choqué d’avoir été violemment attaqué par des émeutiers utilisant le drapeau américain.

«Mes collègues officiers et moi étions déterminés à ne laisser aucun émeutier pénétrer dans le Capitole. Ce fut une lutte très longue et désespérée », a déclaré Gonell au comité.

Gonell a également décrit la pensée qu’il mourrait en défendant le Capitole.

Entre les pauses émotionnelles, il a déclaré avoir travaillé pendant 15 jours consécutifs après l’insurrection parce qu’il voulait aider à sécuriser le Capitole.

Six mois après l’émeute, Gonell se remet toujours de ses blessures. Il aura besoin de plus de chirurgie et a suivi une thérapie physique « douloureuse et dure ».

Gonell a également remercié les autres forces de l’ordre pour leur aide pendant l’insurrection. « Je tiens à remercier publiquement tous les organismes chargés de l’application des lois qui ont répondu à l’appel ce jour-là pour leur courage et leur soutien », a-t-il déclaré. «Je tiens particulièrement à remercier les policiers du Capitole qui ont répondu seuls depuis leur domicile après avoir travaillé à minuit.»

La représentante Liz Cheney plaide avec force pour une enquête bipartite sur le 6 janvier

Dans ses remarques liminaires, la représentante Liz Cheney, R-Wyo., a plaidé en faveur de l’importance du comité restreint du 6 janvier.

« Nous ne pouvons pas laisser la violence du 6 janvier et ses causes sans enquête », a déclaré Cheney, avertissant que ne pas le faire entraînerait une émeute de type 6 janvier « tous les quatre ans ».

Cheney a accepté une nomination pour siéger au panel par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., après avoir été évincée de la direction de la Chambre GOP pour sa concentration persistante sur le rôle que l’ancien président Donald Trump a joué dans l’incitation à la violence au Capitole.

« Je suis un républicain conservateur depuis 1984, lorsque j’ai voté pour Ronald Reagan pour la première fois. Je suis en désaccord marqué sur la politique et la politique avec presque tous les membres démocrates de ce comité. Mais à la fin, nous sommes une nation sous Dieu », a déclaré Cheney. .

Elle a attiré les critiques de son parti pour avoir rejoint le panel. La députée n’a pas été découragée dans son premier discours mardi.

« Nous devons savoir ce qui s’est passé ici au Capitole. Nous devons également savoir ce qui s’est passé à chaque minute de cette journée à la Maison Blanche – chaque appel téléphonique, chaque conversation, chaque réunion menant à, pendant et après l’attaque », a exhorté Cheney.

« Nos enfants sauront qui a défendu la vérité », a déclaré Cheney dans ses remarques finales. « Ils hériteront de la nation que nous leur léguons – une République, si nous pouvons la garder. »

Le représentant Bennie Thompson, président du comité, ouvre l’audience du 6 janvier

Dans sa déclaration d’ouverture devant le comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, le président du représentant Bennie Thompson, D-Miss., a souligné que le panel sera « guidé uniquement par les faits ».

« Il n’y a pas de place pour la politique ou la partisanerie dans cette enquête, notre seule charge est de suivre les faits là où ils nous mènent », a déclaré Thompson.

Il a décrit l’insurrection comme une « attaque violente impliquant une attaque vicieuse contre les forces de l’ordre ».

Tout en exprimant sa gratitude pour les quatre policiers qui témoignent devant le comité, Thompson a qualifié les hommes de «courageux».

« C’est un honneur d’avoir quatre de ces héros assis devant nous aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Il a diffusé une vidéo de quatre minutes montrant des émeutiers envahissant des policiers, cassant des fenêtres et envahissant le Capitole des États-Unis. Des policiers ont été entendus appeler à l’aide.

L’insurrection, a déclaré Thompson après la fin de la lecture de la vidéo, « plane sur notre démocratie comme un nuage noir ».

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’être défaits par des menteurs et des tricheurs. »

McCarthy, Scalise, Stefanik claquent Pelosi et le comité du 6 janvier

Flanqué de membres potentiels du GOP du comité restreint de la Chambre le 6 janvier, le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, a fustigé la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour avoir refusé à deux législateurs républicains de participer à l’enquête, affirmant que le panel était un effort partisan.

« Pelosi n’acceptera dans le comité que des personnes qui poseront les questions qu’elle souhaite poser. Cela devient un comité raté et un rapport raté, une imposture que personne ne peut croire », a averti McCarthy lors d’une conférence de presse. conférence de presse tôt le matin mardi, insinuant que les républicains ne peuvent accepter aucune conclusion du comité.

« Il est clair qu’ils ne recherchent pas la vérité, ils recherchent un récit que le président Pelosi a déjà écrit », a déclaré le représentant Steve Scalise, le deuxième législateur du GOP à la Chambre, lors de la conférence de presse.

La semaine dernière, Pelosi a nié avoir placé les représentants Jim Jordan, R-Ohio, et Jim Banks, R-Ind., dans le panel sur leurs votes pour rejeter les résultats des élections de 2020 et critiquer les locaux d’enquête du comité.

Scalise a fait valoir que Jordan et Banks avaient été « annulés » par Pelosi, évoquant l’idée d' »annuler la culture », qui a gagné en popularité parmi les conservateurs.

Jordan a cherché à lier les échecs de la police du Capitole le 6 janvier à des appels à « financer la police » à l’été 2020. « Quand vous passez un an à parler du financement de la police… c’est un peu difficile d’avoir des policiers ici en janvier. . 6 », a-t-il déclaré, refusant d’établir un autre lien de causalité.

La représentante Elise Stefanik, RN.Y., présidente de la House Republican Conference, a qualifié Pelosi d' »autoritaire » et de « boiteux orateur » qui « ne veut pas que le peuple américain apprenne la vérité ou connaisse les faits ».

Aucune mention des causes de l’attaque contre le Capitole américain ou de la motivation des émeutiers n’était mentionnée dans les critiques des législateurs.

Alors que McCarthy a noté qu’il aurait aimé « une réponse plus rapide » de Trump pendant l’émeute, il est rapidement passé à l’attaque du sergent d’armes de la Chambre pour un message envoyé à Pelosi l’informant des émeutes au Capitole.

4 policiers pour témoigner

Le comité spécial de la Chambre doit tenir mardi sa première audience au Congrès sur l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Présidé par le représentant Bennie G. Thompson, D-Miss., le comité appellera quatre témoins de police, dont deux sont des agents de la police du Capitole des États-Unis – Harry Dunn et Aquilino Gonell. Les deux autres témoins – Michael Fanone et Daniel Hodges – sont des agents de la police métropolitaine.

Arriver à ce stade n’a pas été sans drame.

La semaine dernière, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a rejeté deux des recommandations républicaines du chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, pour le comité, les représentants Jim Jordan de l’Ohio et Jim Banks de l’Indiana. Pelosi a déclaré avoir porté atteinte à l’intégrité du comité en s’opposant à la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020 et en critiquant l’enquête du comité.

En représailles, McCarthy a menacé de retirer les cinq républicains qu’il a sélectionnés du processus. Les trois autres républicains – le représentant de l’Illinois Rodney Davis, le représentant du Dakota du Nord Kelly Armstrong et le représentant du Texas Troy Nehls – n’ont pas été officiellement nommés par Pelosi au comité.

Dimanche, Pelosi a demandé au représentant républicain Adam Kinzinger de l’Illinois de se joindre au comité restreint.

« Il apporte un grand patriotisme à la mission du comité : découvrir les faits et protéger notre démocratie », a déclaré Pelosi, D-Calif., dans un communiqué annonçant sa décision.

Kinzinger est le deuxième républicain que Pelosi a choisi de rejoindre le comité ; Pelosi avait précédemment choisi la représentante Liz Cheney, R-Wyo.

Le panel, créé en juin après que les républicains du Sénat ont bloqué une commission indépendante bipartite pour étudier l’insurrection, est composé de 13 membres.

Regardez ce fichier pour les mises à jour tout au long de l’audience.