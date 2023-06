Mises à jour en direct du championnat de la division sud de l’USFL: Breakers contre Stallions

Le 2023 USFL les séries éliminatoires battent leur plein et nous vous proposons toutes les actions incontournables de dimanche sur FOX!

Tous les yeux sont tournés vers la division sud, car la centrale électrique Étalons de Birmingham (8-2) accueillir le dur Casseurs de la Nouvelle-Orléans (7-3) au Protective Stadium (19 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) lors du dernier match du week-end.

Les Stallions ont décroché leur place dans le match pour le titre de la division sud avec la victoire sur Memphis dans la semaine 10, éliminant les Showboats dans le processus. Les Breakers ont obtenu une place en séries éliminatoires avec leur victoire de la semaine 10 Houston qui à son tour a éliminé les Gamblers.

Le vainqueur affrontera le Pittsburgh Maulers dans le match de championnat à Canton, Ohio (1er juillet à 20 h HE).

Voici les meilleurs moments !

Étalons de Birmingham contre Breakers de la Nouvelle-Orléans

Le feu s’adapte

Votre pop-corn est-il prêt ? Les Breakers ont eu le goutte à goutte éblouissant en plein écran alors qu’ils se rendaient au stade de protection pour le match.

Obtenir. Prêt.

Les Stallions étaient motivés et prêts pour l’action alors qu’ils approchaient de leur plus grand match de la saison, et nos caméras ont capturé la scène d’avant-match à l’intérieur d’un caucus.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

