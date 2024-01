Mises à jour en direct du caucus de l’Iowa 2024 : Trump gagne, DeSantis termine deuxième

“Nous avons obtenu notre ticket de sortie de l’Iowa”, déclare DeSantis

DeSantis se dirige ensuite vers la Caroline du Sud, qui tiendra sa primaire républicaine le 24 février, puis vers le New Hampshire, qui votera le 23 janvier.

Les supporters et les bénévoles ont scandé « Ron, Ron, Ron ! » en les remerciant pour leur travail. DeSantis a déclaré qu’il avait été violemment attaqué avant le caucus. «Ils nous ont tout jeté, sauf l’évier de la cuisine», a-t-il déclaré.

Haley dit que sa troisième place dans l’Iowa montre son élan

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle et ancienne ambassadrice de l’ONU, s’exprime lundi lors d’une soirée de caucus à l’hôtel Marriott de West Des Moines, Iowa. (Photo AP/Carolyn Kaster)

Haley n’a pas obtenu la deuxième place qu’elle espérait, mais elle a déclaré aux caucus de l’Iowa que sa position montre que sa campagne a de l’élan.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU a noté qu’elle est passée d’un faible soutien à un chiffre lorsqu’elle s’est lancée dans la course à la troisième place dans l’Iowa. Elle a déclaré devant une salle de bal bondée au siège de son caucus que les Iowans lui avaient donné le genre de résultats qui lui permettraient de mener une campagne qui les rendrait fiers.

“Quand vous regardez nos performances dans le New Hampshire, en Caroline du Sud et au-delà, je peux affirmer avec certitude que ce soir, l’Iowa a fait de cette primaire républicaine une course à deux”, a déclaré Haley.

Haley se rend lundi soir au New Hampshire, où se déroulera la première primaire républicaine du pays le 23 janvier.