Mises à jour en direct des World Series Yankees vs Dodgers : match 1, comment regarder, pronostics, compositions et plus encore

Voici qui nos écrivains voient gagner le premier match.

Cody Stavenhagen : Yankees

La dernière sortie de Jack Flaherty était préoccupante. Il a été formidable toute l’année, mais a lancé son plus grand nombre de manches en saison régulière depuis 2019. Il a fait face à un problème de retour en juillet. Son ERA a grimpé à 3,67 pour le mois de septembre. Pour que les Dodgers gagnent, ils auront besoin de Flaherty à son meilleur. Compte tenu des résultats obtenus lors de deux des trois départs de Flaherty en séries éliminatoires, les Yankees ont l’avantage.

C.Trent Rosecrans : Yankees

J’aime que les Dodgers remportent la série, mais tout exercice sur un match individuel commence par les lanceurs partants. Oui, c’est facile de dire que les Yankees ont l’avantage ici, alors je vais avec les Yankees pour gagner le premier match.

Rustin Dodd : Yankees

Vous pouvez déjà imaginer les histoires des histoires du premier match. « Le garçon local Gerrit Cole dispute plus de six manches. La mort du lanceur partant a été grandement exagérée. Etc, etc.

Sam Blum : Yankees

Cela se résume simplement au match de lancer. Après avoir regardé Jack Flaherty lors du cinquième match du NLCS, il ne serait pas prudent de prédire une victoire des Dodgers.

Stephen J. Nesbitt : Yankees

Franchement, je les ai choisis pour remporter cette série, et c’est un chemin beaucoup plus difficile si vous perdez le départ de Gerrit Cole.

Chad Jennings : Dodgers

Regardez mes collègues choisir les Yankees. Des lâches ! Bien sûr, lors de ses meilleures soirées, Gerrit Cole est le meilleur lanceur du baseball. Et oui, Juan Soto est un Ted Williams moderne motivé par la promesse d’un championnat et d’un salaire générationnel. Et, bien sûr, les Yankees ont le plus grand cogneur du match (Aaron Judge) qui frappe devant le plus grand cogneur des séries éliminatoires (Giancarlo Stanton). Mais avons-nous oublié que Freddie Freeman a eu le temps de reposer sa cheville, que Mookie Betts a eu chaud lors de la dernière série et que Shohei Ohtani est – eh bien – Shohei Ohtani ? J’aime aussi ce match pour Jack Flaherty, qui a bien lancé au Dodger Stadium et a lancé un joyau en sept manches lors de son départ dans le premier match du NLCS. Je pense que les Dodgers remportent le premier match à domicile, et si je me trompe, alors je voulais dire ce que Cody a dit.

Kaci Borowski : Dodgers

De quoi est fait Los Angeles sinon d’histoires de retour ? Les choses ont peut-être mal tourné rapidement lors du dernier départ de Jack Flaherty contre les Mets dans le NLCS, mais il est à domicile cette fois-ci et le natif de Los Angeles aura quelque chose à prouver lors du premier match. Et plus particulièrement, ce sera le tout premier match de Shohei Ohtani. Apparition aux World Series, avec des milliers de fans en adoration dans les tribunes et des millions d’autres qui regardent chez eux au Japon. Je m’attends à des feux d’artifice, au propre comme au figuré.