Mises à jour en direct des Vikings contre les Eagles : les Eagles mènent 10-7 à la fin du deuxième quart

Pour le coup d’envoi de la deuxième semaine de la saison 2023 de la NFL, Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie (1-0) accueillent les Vikings du Minnesota (0-1) au Lincoln Financial Field.

Philly vient de remporter une victoire serrée contre la Nouvelle-Angleterre lors de la première semaine, tandis que le Minnesota vise à remporter sa première victoire de la saison après une mince défaite contre Tampa Bay lors de son premier match de saison.

Les Eagles et les Vikings se sont classés respectivement deuxième et 17e dans notre dernier classement de puissance de la NFL.

Voici les meilleurs moments !

Vikings du Minnesota contre Eagles de Philadelphie

Planter le décor

Sautez dessus

Deux jeux après avoir décroché un premier essai avec ses jambes, Hurts a lancé un ballon profond pour le receveur large DeVonta Smith, qui a bondi et a tendu la main par-dessus un défenseur pour tirer sur la réception de 54 verges. Les Eagles ont cependant été limités à un panier.

Refaire

Le Minnesota a botté de dégagement puis a forcé Philadelphie à faire un triplé. Ensuite, Brandon Powell a renvoyé le botté de dégagement profondément dans le territoire des Eagles pour les Vikings avant de tâtonner ; Nicholas Morrow a récupéré le ballon libre pour les Eagles sur leur propre ligne de 27 verges.

Les blessures ont disparu

Philadelphie a placé le ballon sur le territoire du Minnesota après avoir récupéré le ballon libre, mais Hurts a ensuite été intercepté par la sécurité des Vikings, Theo Jackson.

UN AUTRE chiffre d’affaires !

Lors du premier jeu où le Minnesota a échappé à l’interception, le porteur de ballon Alexander Mattison a vu le ballon lui être retiré et envoyé au sol par Avonte Maddox, et Justin Evans a récupéré le ballon libre pour Philadelphie. Cela dit, les Eagles n’ont pas pu décrocher un premier essai après le chiffre d’affaires, et Jake Elliott a raté un panier de 55 verges.

Grève des Vikings

Trois jeux après que Cousins ​​ait frappé l’ailier rapproché TJ Hockenson au milieu pour un achèvement de 24 verges pour déplacer les chaînes au troisième essai, le duo s’est connecté pour un touché de 5 verges, donnant l’avantage aux Vikings.

Courir jusqu’au bout

Les Eagles ont organisé une séquence de touché de 16 jeux qui les a vu exécuter le ballon 13 fois, dont huit fois avec D’Andre Swift, avant que Hurts ne se faufile sur le score sur la ligne de but.

Restez à l’écoute des mises à jour !

Scène d’avant-match

Justin Jefferson a été vu en train d’être Justin Jefferson avant le coup d’envoi.

