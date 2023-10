Mises à jour en direct des séries éliminatoires de la MLB 2023 : les Rangers mènent les Orioles

Le prochain tour des séries éliminatoires de la MLB 2023 est arrivé, alors que les quatre séries de division débutent samedi, et nous vous couvrons de toute l’action !

Premièrement, le baseball des séries éliminatoires revient à Camden Yards pour la première fois en neuf ans alors que les Orioles de Baltimore accueillent les Rangers du Texas, qui ont étonnamment balayé les rivaux des Orioles dans la Ligue américaine Est, les Rays de Tampa Bay, lors de la ronde des wild-cards. Andrew Heaney prend le ballon pour le Texas, tandis que Kyle Bradish est sur la bosse pour Baltimore et les jeunes stars Adley Rutschman et Gunnar Henderson font leurs débuts en séries éliminatoires.

Plus tard, les Astros de Houston cherchent à se qualifier pour leur septième ALCS consécutif contre une équipe parvenue des Twins du Minnesota qui vient de remporter sa première série éliminatoire en 20 ans. Justin Verlander débute à nouveau pour les Astros à domicile pour ouvrir les séries éliminatoires, tandis que Bailey Ober débute pour le Minnesota.

L’action se déplace ensuite vers la Ligue nationale avec deux affrontements intra-divisions en soirée. Premièrement, les meilleurs Braves d’Atlanta de la MLB affrontent les Phillies de Philadelphie dans un match revanche du choquant NLDS de la saison dernière entre ces deux clubs. Les Phillies peuvent-ils à nouveau contrarier les puissants champions de la NL East ? L’as des Braves Spencer Strider affronte le gaucher des Phillies Ranger Suarez.

En guise de dernier verre, les Diamondbacks de l’Arizona se rendent à Los Angeles pour leur premier match en NLDS depuis 2017, face à la même équipe des Dodgers qui les a balayés des séries éliminatoires cette année-là. Clayton Kershaw fait un autre départ dans le premier match avec Dodger Blue tandis que Mookie Betts entrera sur le terrain pour célébrer son 31e anniversaire. Merrill Kelly commence pour les D-Backs.

Suivez toutes les plus grandes pièces et moments forts ci-dessous !

Rangers du Texas contre Orioles de Baltimore

Bradish a l’air vif

Le droitier de Baltimore, Bradish, a retiré cinq frappeurs sur des prises au cours des trois premières manches.

Grève des Rangers

Evan Carter a brisé la glace pour les Rangers en quatrième manche, alignant un doublé RBI sur la ligne du champ gauche.

Le tout prochain frappeur, Jonah Heim, a ensuite réussi un simple RBI, donnant au Texas une avance de 2-0.

Evan Carter et Jonah Heim aident les Rangers à frapper en premier contre les Orioles dans l’ALDS

Montage arrière

Après que le Texas ait obtenu deux points dans la moitié supérieure de la manche, Baltimore a obtenu son propre point dans la moitié inférieure. Avec un coureur au premier but, Ryan Mountcastle a lancé un double RBI vers la gauche, tirant les Orioles à un point. Plus tard dans la manche, les Rangers ont relevé Heaney pour Dane Dunning.

Ryan Mountcastle des Orioles réussit un doublé RBI sur le champ gauche, réduisant l’avance des Rangers à 2-1

J’ai récupéré ça

Jacob Webb a pris le monticule pour Baltimore en sixième, mais le joueur de troisième but du Texas Josh Jung a rencontré le droitier avec fracas, soulevant un premier coup de circuit juste au-dessus du mur central du terrain.

Josh Jung des Rangers ÉCRASE un circuit en solo pour prolonger son avance sur les Orioles

Appel à Jim Carrey !

Restez à l’écoute des mises à jour !

À venir :

Minnesota Twins contre Houston Astros (16 h 30 HE sur FS1)

Jumeaux du Minnesota MINIMUM +1,5

+127

o8.5

Astros de Houston OU -1,5

-149

u8.5



Phillies de Philadelphie contre les Braves d’Atlanta (18 h HE)

Phillies de Philadelphie PHI +1,5

+173

o8.5

Braves d’Atlanta ATL -1,5

-207

u8.5



Diamondbacks de l’Arizona contre les Dodgers de Los Angeles (21h20)

Diamondbacks de l’Arizona ARI +1,5

+164

o8.5

Dodgers de Los Angeles GARÇON -1,5

-195

u8.5



