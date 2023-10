Mises à jour en direct des séries éliminatoires de la MLB 2023 : les Phillies en tête face aux Braves, Twins-Astros à égalité

Les séries éliminatoires de la MLB 2023 continuent ! Nous connaissons l’une des quatre équipes qui se qualifient pour la série de championnats de la ligue, après que les Texas Rangers ont complété leur surprenant balayage des Orioles de Baltimore mardi. Les trois séries de division restantes sont en action mercredi et il reste encore beaucoup de choses à déterminer.

Un match revanche de la NLDS entre les Braves d’Atlanta et les Phillies de Philadelphie se déplace vers le nord, dans la ville de l’amour fraternel. Les Braves, avec 104 victoires, ont tout l’élan après leur « incroyable » retour dans le deuxième match pour égaliser la série lundi, mais les Phillies sont de retour devant leur public avec Aaron Nola prenant le monticule contre Bryce Elder d’Atlanta.

Ensuite, les Astros de Houston chercheront à achever les Twins du Minnesota au Minnesota lors du quatrième match de cette série. Les deux équipes s’appuieront probablement sur leurs releveurs dans celui-ci alors que Jose Urquidy prendra le monticule pour Houston face à Joe Ryan pour le Minnesota.

Au dernier verre, les Diamondbacks de l’Arizona cherchent à compléter un balayage des rivaux des Los Angeles Dodgers de la NL West. Le vétéran Lance Lynn prend le monticule pour les Dodgers contre la recrue de l’Arizona Brandon Pfaadt, les Dodgers cherchant à éviter une deuxième défaite consécutive en NLDS face à un ennemi de division.

Houston Astros contre Minnesota Twins (19 h HE sur FS1)

Michael Brantley fait le lien !

Le voltigeur vétéran des Astros a frappé son propre home run en solo pour égaliser le score à un point chacun.

Royce Lewis va en profondeur !

L’ancien choix n ° 1 au repêchage de la MLB a réussi son quatrième circuit des séries éliminatoires pour donner aux Twins une avance rapide de 1-0.

Royce Lewis FRAPPE un home run en solo pour donner aux Twins une avance rapide sur Astros

Un double jeu incroyable !

Après un doublé d’Edouard Julien des Twins, Jeremy Peña a réalisé un autre jeu défensif impressionnant en décrochant une ligne de Jorge Polanco et en marquant Julien sur les chemins de base.

Scène d’avant-match

L’équipe de « MLB on FOX » décompose le match

David Ortiz a donné ses accessoires à un nouveau héros d’octobre, le cogneur des Astros Yordan Álvarez.

De l’autre côté, le voltigeur des Twins Royce Lewis s’est entretenu avec Tom Verducci.

Braves d’Atlanta contre Phillies de Philadelphie

Bryce Harper ENCORE

Un ballon imposant au champ central a atterri pour le deuxième circuit de Harper en autant d’apparitions au marbre – et un autre regard fixe d’Orlando Arcia alors qu’il contournait les buts après les commentaires d’après-match d’Arcia lundi.

Rallye-muto !

JT Realmuto a maintenu les choses avec un doublé de deux points pour couronner une troisième manche de six points pour les Phillies.

Bryce Harper en lance un

La superstar des Phillies a de nouveau livré ses fruits en séries éliminatoires avec un gigantesque home run de trois points au fond du deuxième pont d’un Citizens Bank Park bruyant pour donner à Philadelphie sa première avance du match.

Castellanos égalise

Le cogneur des Phillies Nick Castellanos a raté de peu un coup de circuit en début de neuvième lors du match 2. Il n’a pas raté celui-ci.

Les courageux frappent en premier

Les coups sûrs consécutifs de Ronald Acuña Jr. et Ozzie Albies ont donné aux Braves une avance de 1-0 en début de troisième manche.

Scène d’avant-match

L’équipe de « MLB on FOX » décompose le match

Phillies contre Braves : qui a l’avantage dans la NLDS ?

À venir :

Los Angeles Dodgers contre Arizona Diamondbacks (21 h HE)

Dodgers de Los Angeles GARÇON -1,5

-130

o9.5

Diamondbacks de l’Arizona ARI +1,5

+111

u9.5



