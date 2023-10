Les séries éliminatoires de la MLB 2023 se poursuivent jeudi avec l’action des Championship Series dans les deux ligues ! Les matchs de ce soir mettront en vedette deux équipes cherchant à prendre une avance considérable dans la série, tandis que deux autres chercheront à se battre pour combler un déficit dans la série.

L’action commence avec le troisième match du NLCS entre les Phillies de Philadelphie et les Diamondbacks de l’Arizona, alors que la série se déplace vers le désert. Après avoir perdu deux matchs sur la route contre les Phillies, les Diamondbacks se tourneront vers le lanceur partant recrue Brandon Pfaadt pour les propulser vers leur première victoire de la série. Pendant ce temps, les Phillies s’appuieront sur Ranger Suárez pour chercher à prendre une avance de 3-0 dans la série contre les Diamondbacks.

Au cours du dernier verre, le match 4 de l’ALCS mettra en vedette un autre épisode de la rivalité du Lone Star State entre les Texas Rangers et les Astros de Houston. Après avoir volé le troisième match à l’extérieur, les Astros espèrent égaliser la série 2-2 avec José Urquidy au monticule. Pour les Rangers, Andrew Heany prendra le départ, alors qu’il cherche à donner à son équipe une avance de 3-1 dans la série dans sa poursuite de la Classique d’automne.

Nous vous couvrons de toute l’action, des meilleurs jeux aux meilleurs moments de l’équipe « MLB on FOX ».

Découvrez les dernières mises à jour ci-dessous !

Phillies de Philadelphie contre Diamondbacks de l’Arizona

Avant-match

