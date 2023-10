Les séries éliminatoires de la MLB 2023 se déroulent vendredi, alors que les Astros de Houston affrontent les Rangers du Texas lors du cinquième match de la série de championnats de la Ligue américaine.

Houston a continué à déverser des points sur le Texas avec sa victoire dominante 10-3 lors du quatrième match, qui a égalisé la série 2-2. Les Rangers se tournent vers Jordan Montgomery pour mettre fin à l’alignement des Astros, comme il l’a fait lors du premier match de la série. Pendant ce temps, les Astros contrecarreront l’apparition de Montgomery avec leur propre as – Justin Verlander.

Nous vous couvrons de toute l’action, des meilleurs jeux aux meilleurs moments de l’équipe « MLB on FOX ». Découvrez les dernières mises à jour ci-dessous !

ALCS Game 5 : Astros de Houston contre Rangers du Texas

Plus tard!

Montgomery a provoqué des premiers lancers consécutifs pour commencer le match, mais Alex Bregman a ensuite frappé un circuit en solo sur le champ gauche pour Houston.

Alex Bregman lance un home run en solo pour donner aux Astros une avance rapide contre les Rangers

Regarder précisément

Verlander a lancé une première manche 1-2-3 pour Houston.

Nappe!

L’arrêt-court des Astros Jeremy Pena a effectué un jeu de plongée sur un ballon au sol à sa gauche, s’est levé et a effectué le relais au premier but pour le retrait final dans la moitié inférieure de la seconde.

Restez à l’écoute des mises à jour !

Bavardage d’avant-match

