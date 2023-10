Mises à jour en direct des séries éliminatoires de la MLB 2023 : les Astros prennent rapidement les devants sur les Twins lors du troisième match

Deux matchs cruciaux de l’ALDS Game 3 auront lieu mardi sur FOX.

Premièrement, la série Astros-Twins se déplace au Minnesota après que les équipes se soient partagées les deux premiers matchs à Houston. Les Astros ont remporté le premier match grâce à six manches blanches de Justin Verlander et à deux circuits de Yordan Alvarez. Dans le deuxième match, les Twins ont gagné 6-2, avec Pablo Lopez lançant sept manches blanches et Carlos Correa marquant trois points.

Cristian Javier (10-5, 4,56 ERA) prend le départ pour les Astros tandis que les Twins enverront Sonny Gray (8-8, 2,79 ERA) sur la bosse. Le premier pitch aura lieu à 16 h 07 HE sur FOX et l’application FOX Sports.

Plus tard, les Rangers auront la chance d’être la première équipe à décrocher un billet pour l’ALCS. Ils ont remporté les deux premiers matchs de la série à Baltimore, prenant une avance de 2-0 sur les Orioles. Josh Jung a frappé le circuit décisif lors du premier match, qui était une victoire 3-2 pour les Rangers. Mitch Garver a aidé les Rangers à remporter la victoire lors du deuxième match, réussissant un grand chelem en troisième manche avant de repousser les Orioles dans une victoire de 11-8.

Les Orioles, qui ont terminé la saison avec le meilleur bilan de l’AL, enverront Dean Kremer (13-5, 4,12 ERA) au monticule pour tenter de sauver leur saison. Les Rangers auront leur meilleur lanceur de la saison régulière sur le monticule, envoyant Nathan Eovaldi (12-5, 3,63 ERA) pour tenter de remporter la série. Le premier pitch aura lieu à 20 h 03 HE sur FOX et l’application FOX Sports.

Voici les meilleurs jeux des matchs de mardi !

Houston Astros contre Minnesota Twins (sur FOX et l’application FOX Sports)

Les Astros frappent en premier

Kyle Tucker a ouvert le score pour le match 3, profitant de l’opportunité avec des coureurs en position de but en frappant un simple au champ gauche pour marquer un point.

Les Astros y ajoutent

Juste après que Tucker ait frappé un simple pour marquer un point, Jose Abreu a aidé à obtenir un numéro tordu sur le tableau pour les Astros lors de la première manche. Il a démoli le balayeur de Gray au champ gauche, donnant aux Astros une avance de 4-0 dès la première manche.

Les Astros malmènent Sonny Gray derrière un simple RBI de Kyle Tucker et un circuit de trois points de José Abreu

Restez à l’écoute des mises à jour en direct !

La mise en scène

Le panel MLB sur FOX a discuté de qui, selon eux, avait l’avantage dans la série 1-1 avant le match 3.

Jose Altuve s’est également entretenu avec Tom Verducci de FOX Sports sur ce que les frappeurs des Astros doivent faire contre Sonny Gray et l’équipe des lanceurs des Twins mardi.

Jose Altuve des Astros parle avec Tom Verducci de ce qu’ils recherchent avec Sonny Gray des Twins

Alex Rodriguez a partagé qu’il s’attend à ce que Sonny Gray fasse une grande sortie mardi.

Enfin, l’équipe a partagé ses choix pour le match 3 de mardi !

Baltimore Orioles contre Texas Rangers (20 h 03 HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Orioles de Baltimore BAL +1,5

+118

o9

Rangers du Texas TEXAS -1,5

-138

u9