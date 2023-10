Enfin, les World Series 2023 sont arrivées ! Après un mois d’octobre passionnant rempli de rebondissements surprenants, de retours incroyables, de circuits spectaculaires et bien plus encore, il ne reste que deux équipes : les champions de la Ligue nationale, les Diamondbacks de l’Arizona, et les champions de la Ligue américaine, les Texas Rangers.

Les deux équipes ont réussi à décrocher un billet pour la classique d’automne après avoir remporté le septième match sur la route lors de leurs rondes respectives des Championship Series.

Les Diamondbacks de l’Arizona et les Rangers du Texas BRILLENT en route vers les World Series 2023

Désormais, les Diamondbacks se tourneront vers l’as Zac Gallen dans l’espoir qu’il rebondisse après ses difficultés en NLCS lors du premier match. Pendant ce temps, les Rangers compteront sur Nathan Eovaldi pour poursuivre sa série de succès en séries éliminatoires devant son public au Globe Life Field.

Nous vous couvrons de toute l’action, des meilleurs jeux aux meilleurs moments d’avant-match et d’après-match de l’équipe “MLB on FOX”.

Découvrez les dernières mises à jour ci-dessous !

Scène d’avant-match

L’équipe de “MLB on FOX” donne un aperçu du match

La superstar du rock Mick Jagger accueille les fans aux World Series 2023, tandis que la recrue star des D-backs s’est entretenue avec Tom Verducci de FOX Sports avant ses débuts dans les World Series.

