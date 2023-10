Mises à jour en direct des Rangers-Astros : le Texas mène 2-0 dans le premier match de l’ALCS

Les séries éliminatoires de la MLB 2023 se poursuivent avec le premier match de la série de championnats de la Ligue américaine, qui présente un affrontement de rivalité Lone Star State entre les Texas Rangers et les Astros de Houston (20 h HE sur FOX et l’application FOX Sports.)

Les Rangers se sont qualifiés pour l’ALCS après un balayage choquant des Orioles de Baltimore, tandis que les Astros sont passés à autre chose après une victoire convaincante en série contre les Twins du Minnesota.

L’ouverture de la série intra-étatique de dimanche est marquée par un affrontement de renom entre les partants Jordan Montgomery et Justin Verlander – deux acquisitions à la date limite des échanges qui n’ont pas encore perdu en séries éliminatoires.

Avant le premier match, les Rangers ont annoncé qu’ils ajoutaient Max Scherzer, trois fois lauréat du prix Cy Young, à la liste de l’ALCS ainsi que Jon Gray. Pendant ce temps, les Astros seront privés du releveur Kendall Graveman pour toute la série.

Rangers du Texas contre Astros de Houston

Justin Verlander continue d’écrire l’histoire

L’as des Astros, âgé de 40 ans, a lancé une première manche sans but pour marquer son 14e départ record dans le premier match d’une série éliminatoire.

Un joyau du Web !

Le voltigeur recrue Evan Carter a continué d’impressionner en séries éliminatoires, réalisant un superbe saut pour priver Alex Bregman de buts supplémentaires.

C’est l’heure d’Heim !

Les Rangers en visite ont tiré le premier sang grâce à un simple de Jonah Heim après un doublé d’Evan Carter pour une avance rapide de 1-0.

Jonah Heim frappe un simple RBI, donnant aux Rangers une avance de 1-0 contre Astros

Hors de la confiture !

Jordan Montgomery en est à trois manches sans but après avoir retiré Yordan Álvarez sur des prises, mettant ainsi fin à une menace des Astros.

Montgomery marche sur une autre corde raide

Les Astros ont de nouveau menacé en quatrième, remplissant les buts. Mais Montgomery a retiré Martín Maldonado sur des prises avec José Altuve sur le pont pour garder Houston hors du tableau.

Jordan Montgomery retire

LANCEMENT Léody

Le voltigeur Leody Taveras a donné aux Rangers un deuxième point sur un circuit en solo sans aucun doute au champ droit.

Scène d’avant-match

«Chauves-souris flippin» L’équipe décompose le match

Ben Verlander et Alex Curry ont organisé tout l’avant-match d’action sur « Flippin’ Bats » !

Les plus grandes intrigues à regarder

Alex Rodriguez, David Ortiz et Derek Jeter ont présenté en avant-première les plus grands noms et sujets à surveiller dans un ALCS à la taille du Texas.

Justin Verlander et Max Scherzer sont les têtes d’affiche des plus grandes intrigues de l’équipe « MLB on FOX » avant le premier match de l’ALCS

