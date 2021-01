La capitale du pays était calme dimanche au milieu de mesures de sécurité sans précédent alors que les Américains se préparaient à d’éventuelles violences avant l’investiture du président élu Joe Biden.

Les troupes de la Garde nationale surveillaient Washington, DC, ainsi que de nombreuses capitales d’État après que les forces de l’ordre ont mis en garde contre des manifestations potentiellement violentes cette semaine de la part des partisans du président Donald Trump, qui prétend à tort que l’élection lui a été volée.

Des foules de moins de 30 personnes ont manifesté dans certaines maisons d’État fermées et bouclées, tandis que les rues de nombreuses autres capitales restaient vides.

Il y a seulement 11 jours, des dizaines d’émeutiers ont brisé les fenêtres et saccagé le Capitole américain, affrontant la police du Capitole débordée. La mêlée a été accusée de cinq morts, a laissé des parties du bâtiment sacré en ruines et a soulevé des questions sur la préparation et la réponse des forces de l’ordre.

USA TODAY surveille les manifestations et les problèmes de sécurité à Washington, DC et aux États-Unis. Continuez à actualiser cette page pour les mises à jour.

Un commissaire du comté du Nouveau-Mexique arrêté lors d’une émeute au Capitole

Un commissaire du comté du Nouveau-Mexique qui se vantait d’avoir emporté ses armes avec lui à Washington, DC, pour l’investiture présidentielle de Joe Biden, a été arrêté dimanche en relation avec l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Couy Griffin, 47 ans, a été accusé à Washington d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, selon une plainte pénale du tribunal de district américain. Griffin a reconnu qu’il était au Capitole quand il a été pris d’assaut par des insurgés mais a nié y avoir participé.

« Je n’ai rien cassé. Je n’ai agressé personne. J’ai juste marché jusqu’au sommet du Capitole. C’était une belle journée », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook le 6 janvier.

– Nicole Maxwell, Nouvelles quotidiennes d’Alamogordo (NM)

Le lobby pro-gun de Virginie prévoit des caravanes à destination de Richmond

Malgré les tensions dans les capitales des États partout dans le monde, la Virginia Citizens Defence League a déclaré qu’elle prévoyait de faire entendre sa voix lundi, journée annuelle du lobby du groupe pro-gun au Capitole de l’État. Le groupe, dont le rassemblement a attiré 20 000 l’an dernier, note qu’il est légal de porter une arme à feu pour se défendre à Richmond.

«Nous voulons que tout le monde sache que nous arrivons à Richmond, donc nous serons dans des véhicules ornés de panneaux et de drapeaux VCDL», indique le groupe sur son site Internet. « Nous formerons des caravanes venant des quatre coins de l’État, avec des gens qui se joindront tout au long du chemin. »

La police a publié des avis sur les réseaux sociaux pour avertir que des panneaux ont été installés dans toute la ville pour «informer ceux qui pourraient se rendre compte que les armes à feu sont interdites lors d’événements autorisés et qui nécessiteraient autrement un permis, ainsi que dans les zones adjacentes à de tels événements».

– Laura Peters, responsable de Staunton News

Des fenêtres fermées à Sacramento: « Ce n’est pas l’Amérique que nous connaissons tous »

La présence des forces de l’ordre était forte au milieu des nouvelles barricades et clôtures près du Capitole de Californie à Sacramento. Un groupe se faisant appeler «Let Freedom Ring», dirigé par un ancien candidat républicain au Congrès, avait cherché à organiser un rassemblement dimanche sur le terrain du Capitole mais s’est vu refuser un permis.

Les législateurs de l’État ont été invités à éviter la zone ce week-end. Certaines entreprises à proximité ont fermé leurs fenêtres. La députée Cecilia Aguiar-Curry a déclaré qu’elle faisait preuve de prudence et qu’elle ne savait pas comment la semaine se déroulerait.

« N’est-ce pas dommage que nous devions faire cela? », A déclaré le démocrate. « Ce n’est pas l’Amérique que nous connaissons tous. »

– Cassie Dickman, le disque de Stockton

Humeur optimiste au Black Lives Matter Plaza à DC

L’ambiance était festive au Black Lives Matter Plaza à Washington. La musique jouait sur un haut-parleur pendant qu’une femme agita un drapeau Black Lives Matter.

Colin et Kaye Cole et leurs trois enfants ont prévu en décembre de se rendre de Charlotte pour l’inauguration et n’ont pas été dissuadés par l’émeute du 6 janvier. Ils ont trouvé la sécurité à Washington à la fois rassurante et inquiétante. Kaye Cole se rend souvent en ville pour le travail.

«Pour nous, être ici maintenant est très important», a-t-elle déclaré. «Charlotte est une ville très conservatrice. Être dans la capitale nationale pour exposer nos enfants à la vraie vie était très important.

Même si ce n’est pas la ville qu’elle a l’habitude de visiter.

«C’est comme une ville fantôme», dit-elle. «J’ai dit à mes enfants:« Ce n’est pas typique ». DC est généralement très animé, avec des odeurs, des images et des sons différents. «

– Gabe Lacques

Une femme accusée d’avoir usurpé l’identité d’un officier près du Capitole américain

Une femme a été arrêtée après que la police a déclaré qu’elle se faisait passer pour un agent des forces de l’ordre près d’un point de contrôle de sécurité d’inauguration à Washington, DC, samedi matin.

La suspecte s’est rendue à un poste de contrôle de périmètre au nord du Capitole près de la gare Union, selon un rapport d’incident de la police qui ne donne pas son nom. Elle a montré une pièce de défi de la police militaire et a déclaré qu’elle était un agent des forces de l’ordre et faisait partie du cabinet présidentiel, selon le rapport.

Une pièce de défi est un objet symbolique donné aux membres d’une unité militaire comme récompense pour un bon travail ou comme un booster de moral. Ils ne servent pas de pouvoirs d’application de la loi. Le rapport note qu’elle a été emmenée à l’hôpital pour évaluation sans plus de détails.

– Katlin Wedell

L’émeute au Capitole était comme une scène de l’émission télévisée « Designated Survivor »

Handan Gencogluer, 60 ans, est venu à Washington de McLean, en Virginie, avec un ami pour se promener et voir l’étendue de la sécurité dimanche.

« C’est triste. C’est censé être un moment heureux », a-t-elle déclaré, soulignant les fêtes et les célébrations des inaugurations passées. Gencogluer ne s’inquiétait pas trop de la violence: « Maintenant ils sont prêts, les gentils du moins. »

Gencogluer, une immigrante d’Istanbul, a déclaré qu’elle avait été horrifiée par les violences lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Elle avait des amis qui lui envoyaient des textos pour voir si elle était en sécurité même si elle était en banlieue. Elle a décrit avoir regardé les informations et avoir eu l’impression de regarder l’émission télévisée «Designated Survivor».

«Je suis immigrante ici et l’une des choses qui m’a amené ici est que c’est un pays de droit», a-t-elle déclaré. «C’est effrayant qu’au sommet, il ait été piétiné.»

– Ryan W. Miller

« Erreur honnête »: un homme lourdement armé arrêté près du Capitole américain

La police de Washington, DC, a arrêté un homme de Virginie qui aurait tenté de passer un poste de contrôle de sécurité avec une pièce d’identité d’inauguration «non autorisée»,une arme de poing et plus de 500 cartouches, selon des responsables. Wesley Allen Beeler, 31 ans, de Front Royal, Virginie, a été libéré sous son propre engagement après une audience samedi. L’Associated Press, citant un responsable de l’application de la loi qui a parlé sous couvert d’anonymat, a rapporté que Beeler avait une accréditation valide pour les événements inauguraux, bien qu’elle n’ait pas été délivrée par le gouvernement.

Beeler a déclaré au Washington Post que « c’était une erreur honnête ». Il a déclaré qu’il travaillait comme agent de sécurité dans le centre-ville de Washington et qu’il avait oublié que son arme à feu se trouvait dans son camion lorsqu’il a quitté son domicile en Virginie.

«Je me suis arrêté à un point de contrôle après m’être perdu à Washington parce que je suis un garçon de la campagne», a-t-il déclaré. «Je leur ai montré le badge d’inauguration qui m’avait été remis.»

Le Delaware, l’État d’origine de Joe Biden, se prépare à des manifestations

Le président élu Joe Biden a été sénateur du Delaware pendant plus d’un quart de siècle, mais le gouverneur John Carney ne suppose pas que son État sera à l’abri des manifestations pro-Trump.

Carney a activé la Garde nationale pour aider l’État et les forces de l’ordre locales à maintenir la paix si nécessaire. Une clôture de 6 pieds de haut a été construite autour de la salle législative et la circulation a été restreinte. La police du Capitole du Delaware a déclaré que les bâtiments du Capitole « seront sécurisés et que les citoyens peuvent s’attendre à une présence accrue des forces de l’ordre. »

– Nick Siano, Delaware News Journal

Le service postal tire les boîtes aux lettres de certaines zones

Le service postal des États-Unis a temporairement supprimé les boîtes de collecte du courrier bleu dans certaines zones des grandes villes et des capitales d’État par mesure de sécurité dans plus d’une douzaine d’États avant l’inauguration, a déclaré l’USPS. Des boîtes ont également été supprimées autour du Capitole américain.

«Cela fait partie de nos procédures normales de protéger nos employés et nos clients pendant les périodes de protestation ou lorsque de grandes foules sont rassemblées près des installations postales, sur les routes postales ou par les boîtes aux lettres», a déclaré à USA TODAY la porte-parole du service postal, Kim Frum.

