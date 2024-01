Mises à jour en direct des primaires du New Hampshire : Trump et Haley s’affrontent

Donald Trump, qui a ridiculisé sans relâche pendant des mois son rival Ron DeSantis pendant la campagne électorale, a tendu un rameau d’olivier après que le gouverneur de Floride se soit retiré de la course à la présidentielle et ait soutenu son ennemi principal de la campagne.

Trump, s’exprimant dimanche soir lors d’un rassemblement à Rochester, dans le New Hampshire, a décrit DeSantis comme une “personne vraiment formidable” et l’a félicité pour avoir mené une “grande campagne” pour l’investiture.

“Il a été très aimable et il m’a soutenu”, a déclaré Trump. “J’apprécie cela et j’ai également hâte de travailler avec Ron et tous les autres pour vaincre le tordu Joe Biden.”

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, est la dernière candidate majeure susceptible de faire dérailler une revanche en novembre entre Trump et le président Joe Biden. Mais c’est DeSantis qui a régulièrement mené Trump dans les sondages présidentiels après que le Parti républicain dirigé par Trump ait connu de grandes difficultés lors des élections de mi-mandat de 2022. DeSantis était une machine à collecter des fonds, et son conservatisme inébranlable et ses appels à un contrôle strict des frontières lui ont valu le surnom de « DeFuture ».

Mais presque à partir du moment où il a officiellement annoncé sa candidature en mai, une série de problèmes techniques et de gaffes électorales ont enlisé ses efforts tout en alimentant les critiques acerbes de Trump. Une deuxième place lointaine dans l’Iowa et un faible sondage avant la primaire du New Hampshire de mardi ont semblé sceller le sort de DeSantis, et il s’est retiré dimanche. Quelques heures plus tard, Trump a annoncé qu’il abandonnait son surnom pour le gouverneur de Floride.

“Vais-je utiliser le nom de Ron DeSanctimonious ?” » a déclaré Trump. “Ce nom est officiellement retiré.”

Un jour avant les primaires du New Hampshire, Trump se présente dans un lieu de campagne unique : une salle d’audience à New York. Comme la semaine dernière, le favori républicain assiste au procès en diffamation de l’écrivain E. Jean Carroll, qui a accusé Trump d’agression sexuelle dans les années 1990. Trump, également accusé d’avoir diffamé Carroll à propos de l’attaque, pourrait témoigner lundi. Après une journée au tribunal, Trump devrait rentrer dans le New Hampshire pour un rassemblement de veille des primaires en Laconie qui débutera à 21 heures.

− David Jackson

De faux appels automatisés découragent les démocrates de voter aux primaires

Le porte-parole de Write-In Biden, Aaron Jacobs, a rejeté un faux appel automatisé prétendant provenir du président Joe Biden tentant de supprimer des votes dans le New Hampshire. L’appelant, qui ressemble à Biden, dit : « il est important que vous gardiez votre vote pour les élections de novembre. … votre vote fera une différence en novembre, pas ce mardi. » Jacobs a décrit ces appels comme « une fausse désinformation profonde conçue pour nuire à Joe Biden, supprimer des votes et nuire à notre démocratie. » Il a déclaré que la question avait été soumise aux forces de l’ordre pour déterminer Qui est responsable.

“Nous sommes convaincus que les électeurs du New Hampshire réagiront en se rendant aux urnes et en indiquant clairement que nous ne serons pas intimidés par ces sales tours”, a déclaré Jacobs dans un communiqué. “Nous restons concentrés sur un seul objectif jusqu’à la fermeture des bureaux de vote mardi : encourager les Granite Staters à inscrire Joe Biden.”

La sénatrice du New Hampshire Maggie Hassan se joint à l’effort Write-In Biden

La sénatrice du New Hampshire, Maggie Hassan, s’est jointe à des bénévoles lors d’un événement écrit Biden Get Out The Vote par un lundi matin glacial à Manchester. Alors que Hassan a critiqué la décision du Comité national démocrate de faire de la Caroline du Sud la première primaire du pays au lieu du New Hampshire, elle a exhorté les électeurs à écrire le nom du président Joe Biden sur le bulletin de vote primaire.

Lorsque les démocrates du New Hampshire ont refusé de déplacer les primaires, le parti national a ordonné aux candidats de « prendre toutes les mesures possibles pour ne pas participer » et a disqualifié l’État de recevoir des délégués à la convention de nomination. Biden, qui a fait pression pour la Caroline du Sud dans le but de « garantir que les électeurs de couleur aient leur mot à dire dans le choix de notre candidat beaucoup plus tôt dans le processus », devrait de toute façon vaincre ses challengers Dean Phillips et Marianne Williamson à la primaire du New Hampshire.

Hassan a déclaré qu’elle avait fait part de ses préoccupations au président Biden et qu’elle continuerait à faire pression pour que les démocrates se joignent aux républicains pour maintenir le New Hampshire en tête de la ligne primaire.

“Le DNC a pris la terrible décision de ne pas laisser le New Hampshire passer en premier”, a déclaré Hassan. “Mais en fin de compte, les Granite Staters savent que les enjeux sont vraiment très élevés dans cette élection.”

− Margie Cullen

L’incroyable ascension et la chute dysfonctionnelle de Ron DeSantis

Il y a un an, DeSantis était l’un des républicains les plus en vue du pays. Brièvement surnommé « DeFuture », DeSantis était un collecteur de fonds prolifique et un gouverneur populaire qui semblait bien placé pour tenter de faire entrer le GOP dans une ère post-Trump. Mais l’échec de DeSantis à se vendre aux républicains comme une alternative à Trump a été l’un des nombreux défauts qui ont finalement miné sa campagne présidentielle, une liste qui comprend également une organisation de campagne fragmentée et une incapacité notable à projeter de la chaleur sur la campagne électorale.

“Le candidat a eu un palmarès incroyable en matière de succès, mais il n’a jamais appris à le communiquer”, a déclaré l’enquêteur Frank Luntz. En savoir plus ici.

− Zac Anderson et David Jackson

Haley et ses partisans dynamisés par la sortie de DeSantis

Le le départ de DeSantis de la course présidentielle du GOP enflamme Haley et ses partisans. Le dernier événement de la journée de Haley dimanche – un rassemblement dans un auditorium de lycée avec l’animatrice de télévision Judge Judy – a eu lieu plusieurs heures après la révocation de DeSantis. Son annonce ne risque pas de bouleverser la course – son soutien dans le New Hampshire était réduit à un chiffre. Mais l’échec de sa campagne a dynamisé les partisans de Haley deux jours avant la primaire du 23 janvier. Elle est désormais la dernière candidate entre l’ancien président Trump et l’investiture du GOP.

« Peux-tu entendre ce son ? » » demanda Haley alors qu’elle commençait ses remarques. “C’est le bruit d’une course à deux.” En savoir plus ici.

− Francesca Chambres

