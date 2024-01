Mises à jour en direct | Des otages israéliens doivent recevoir des médicaments et les États-Unis bombardent à nouveau le Yémen

Le Qatar et la France ont déclaré mardi avoir négocié un accord entre Israël et le Hamas pour permettre la livraison de médicaments à environ 45 des plus de 100 otages israéliens retenus captifs à Gaza. Il s’agit du premier accord entre les parties belligérantes depuis l’échec d’un cessez-le-feu d’une semaine fin novembre.

Au Yémen, les États-Unis lancent la troisième frappe dans les derniers jours contre le groupe rebelle Houthi, selon un responsable américain. Les Houthis ont attaqué la navigation dans le couloir crucial de la mer Rouge, affirmant qu’ils cherchaient à arrêter La guerre d’Israël à Gaza contre le Hamas.

Dans le nord de Gaza, des militants palestiniens ont combattu les forces israéliennes et ont lancé un barrage de roquettes depuis plus au sud. Au cours des dernières 24 heures, les corps de 158 personnes tuées lors des frappes israéliennes ont été transportés vers les hôpitaux, portant le bilan palestinien à 24 285 morts, a annoncé mardi le ministère de la Santé de Gaza.

En Israël, environ 1 200 personnes ont été tuées Attaque du Hamas le 7 octobre qui a déclenché la guerre et vu quelque 250 personnes prises en otage par les militants.

Actuellement:

— Après plus de 100 jours de guerre, Les Palestiniens se battent dans les zones durement touchées de Gaza et tirer des roquettes sur Israël.

— Le Hamas se bat avec un patchwork d’armes construit par l’Iran, la Chine, la Russie et la Corée du Nord.

— Un otage israélien libéré revit horreurs de la captivité et ses craintes pour son mari, toujours détenu à Gaza.

— Sénateurs rejeter les efforts de Bernie Sanders pour freiner la guerre entre Israël et le Hamas, mais le vote signale un malaise croissant.

— disent les chefs des agences de l’ONU Gaza a besoin de plus d’aide pour arriver plus vite, avertissant de la famine et de la maladie.

— L’armée américaine annonce un raid saisit des pièces de missiles iraniens à destination des rebelles Houthis.

Voici la dernière :

Les sénateurs américains rejettent les efforts de Bernie Sanders pour freiner la guerre entre Israël et le Hamas

WASHINGTON — Le sénateur américain Bernie Sanders a forcé mardi ses collègues à décider s’il fallait enquêter sur les violations des droits de l’homme dans la guerre entre Israël et le Hamas, une étape vers une éventuelle limitation de l’aide militaire américaine à Israël.

Sénateurs a massivement rejeté l’effort, une première en son genre qui aurait obligé le Département d’État américain à produire dans un délai de 30 jours un rapport indiquant si l’effort de guerre israélien à Gaza viole les droits de l’homme et les accords internationaux. Si le vote avait été adopté et que l’administration n’avait pas réussi à le faire, l’aide militaire américaine à Israël, assurée depuis longtemps sans aucun doute, aurait pu être rapidement interrompue.

Au total, 11 sénateurs ont rejoint Sanders lors du vote, tandis que 72 s’y sont opposés. La Maison Blanche a rejeté l’approche de Sanders, la qualifiant d’« irréalisable ».

Macron déclare que la France ne s’est pas jointe à nos grèves au Yémen pour éviter une escalade des tensions

PARIS — Le président français Emmanuel Macron a déclaré que son pays avait décidé de ne pas se joindre aux frappes menées par les États-Unis contre les Houthis attaquant des navires commerciaux dans la mer Rouge, car la France cherchait à éviter une escalade des tensions au Moyen-Orient.

Les navires de guerre français dans la zone continueront à contribuer à la défense des couloirs de navigation et de la liberté de navigation, a-t-il déclaré, soulignant que la marine française a déjà intercepté des missiles et des drones ciblant des navires commerciaux en mer Rouge ces dernières semaines.

Interrogé lors d’une conférence de presse à Paris sur les raisons pour lesquelles la France ne s’est pas jointe aux opérations militaires menées par les États-Unis contre les Houthis, Macron a répondu : « La France a décidé de ne pas rejoindre une coalition qui a mené des frappes préventives contre d’autres pays sur son sol. Pourquoi? Parce que nous avons une posture qui cherche à éviter toute escalade. … C’est une question diplomatique, car nous sommes vigilants et attentifs à l’équilibre de la région.”

Les Houthis ont lancé des dizaines d’attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Le groupe affirme avoir attaqué les navires en réponse aux opérations militaires israéliennes à Gaza, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Macron a appelé à un cessez-le-feu à Gaza et a souligné les efforts de médiation de la France dans les conflits de la région, notamment un accord sans précédent négocié avec le Qatar pour livrer mercredi des médicaments aux otages détenus par le Hamas.

Macron a noté que 41 citoyens français ont été tués dans l’attaque du Hamas et que quatre Français figurent parmi les personnes toujours retenues en otages à Gaza.

L’ONU APPELLE LES HOUTHIS DU YÉMEN À CESSER LES ATTAQUES CONTRE LES NAVIGATIONS

NATIONS UNIES – Les Nations Unies appellent les rebelles Houthis du Yémen à mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité adoptée la semaine dernière exigeant l’arrêt immédiat de leurs attaques contre les navires dans la mer Rouge.

“Nous sommes très préoccupés par la poursuite des frappes”, a déclaré mardi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les Houthis soutenus par l’Iran, engagés dans une guerre civile avec le gouvernement internationalement reconnu du Yémen depuis 2014, ont déclaré avoir lancé ces attaques dans le but de mettre fin à l’offensive aérienne et terrestre dévastatrice d’Israël dans la bande de Gaza.

La résolution de l’ONU condamne les plus de deux douzaines d’attaques houthistes qui ont perturbé l’une des principales routes commerciales du monde et augmenté les coûts de transport.

Dujarric a déclaré que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’était entretenu lundi avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, de la situation dans la mer Rouge et à Gaza. Le chef de l’ONU “a réitéré son appel à toutes les parties pour qu’elles évitent toute nouvelle escalade” au Yémen et mettent en œuvre la résolution de la semaine dernière, et a réitéré la nécessité d’un meilleur accès humanitaire à Gaza et de la libération immédiate de tous les otages, a déclaré le porte-parole de l’ONU.

L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, qui a consulté toutes les parties, s’est entretenu mardi avec le conseiller principal du ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Asghar Khaji, a déclaré Dujarric. Ils ont discuté de « la nécessité de maintenir un environnement propice à un dialogue constructif et à des efforts régionaux concertés et soutenus en faveur de la paix au Yémen », a déclaré le porte-parole de l’ONU. Grundberg et d’autres ont ensuite fait un exposé au Conseil de sécurité à huis clos.

DEUX OTAGES ISRAÉLIENS CONFIRMÉS MORTS À GAZA

JERUSALEM — Deux hommes israéliens capturés lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre ont été confirmés morts après que le groupe militant a publié une vidéo disant qu’ils ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes.

Un forum pour les familles d’otages a publié mardi des déclarations confirmant que Yossi Sharabi, 53 ans, et Itai Svirsky, 38 ans, étaient morts en captivité à Gaza. Ils n’ont pas précisé comment les hommes étaient morts.

Les deux hommes ont été kidnappés Kibboutz Beeri, l’une des nombreuses communautés proches de Gaza que le Hamas et d’autres militants ont envahies après avoir franchi les défenses frontalières d’Israël. L’attaque a déclenché la guerre à Gaza, qui fait toujours rage.

Le Hamas a publié lundi une vidéo montrant Sharabi et Svirsky faisant des déclarations devant la caméra, probablement sous la contrainte, suivies d’images de ce qui semblait être leurs cadavres. Ils ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré lundi que l’armée craignait pour leur vie. Il a déclaré que les forces israéliennes avaient frappé un bâtiment à proximité de l’endroit où les otages étaient détenus, mais qu’elles ne connaissaient pas leur emplacement à ce moment-là.

Le Hamas et d’autres militants ont capturé quelque 250 personnes lors de l’attaque du 7 octobre. Plus de 100 personnes ont été libérées en novembre lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en échange de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël. La plupart des autres sont toujours en captivité.

Le Hamas a déclaré qu’aucun autre otage ne serait libéré jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu permanent soit instauré.

BERNIE SANDERS FERA VOTER LES SÉNATEURS AMÉRICAINS SUR L’ENQUÊTE SUR ISRAÉL POUR D’ÉVENTUELS CRIMES DE GUERRE À GAZA

WASHINGTON — Lors d’un test notable mardi, Le sénateur Bernie Sanders oblige ses collègues à voter publiquement sur l’opportunité d’enquêter sur les violations des droits de l’homme dans la guerre entre Israël et le Hamas, une étape vers une potentielle limitation de l’aide militaire américaine à Israël alors que ses attaques dévastatrices sur Gaza se poursuivent depuis 100 jours.

Le vote du Sénat, le premier du genre à s’appuyer sur une loi vieille de plusieurs décennies, obligerait le Département d’État américain à produire, dans les 30 jours, un rapport indiquant si l’effort de guerre israélien à Gaza viole les droits de l’homme et les accords internationaux. Si tel était le cas, l’aide militaire américaine à Israël, assurée depuis longtemps sans aucun doute, pourrait être rapidement interrompue.

Même s’il est peu probable que le Sénat approuve la mesure, le vote des sénateurs commencera à révéler l’ampleur du problème. malaise parmi les législateurs américains sur la poursuite par Israël de la guerre contre le Hamas. Sans fin apparente des bombardements, les attaques israéliennes contre les Palestiniens, une tentative d’extirper les dirigeants du Hamas, sont considérées par certains comme disproportionnées par rapport aux attaques initiales. attaque terroriste contre Israël.

L’ACCORD PERMETTRA LA LIVRAISON DE MÉDICAMENTS AUX OTAGES ISRAÉLIENS ET D’AIDE HUMANITAIRE À GAZA

JERUSALEM — Le Qatar et la France affirment avoir négocié un accord entre Israël et le Hamas pour permettre la livraison de médicaments aux plus de 100 otages israéliens retenus captifs à Gaza.

Le pays arabe du Golfe a annoncé mardi que des quantités supplémentaires d’aide humanitaire seraient livrées aux Palestiniens de Gaza dans le cadre de l’accord.

Il s’agit du premier accord entre les parties belligérantes depuis l’échec d’un cessez-le-feu d’une semaine fin novembre.

La France a déclaré qu’elle travaillait sur cet accord depuis octobre et qu’elle fournirait des médicaments pour trois mois à 45 otages souffrant de maladies chroniques, ainsi que d’autres médicaments et vitamines. Les médicaments devraient entrer à Gaza depuis l’Égypte mercredi.

Le Hamas a capturé les otages lors de son attaque transfrontalière du 7 octobre qui a déclenché la guerre. Les otages n’ont pas reçu de visite de la Croix-Rouge et nombre d’entre eux, dont plusieurs hommes âgés, auraient désespérément besoin de médicaments.

Le Qatar a déclaré que l’accord avait été conclu avec l’aide de la France. Les médicaments devraient être livrés mercredi.

LES GRÈVES AMÉRICAINES FRAPPENT LES REBELLES HOUTHIS DU YÉMEN POUR LA TROISIÈME FOIS

WASHINGTON — Les États-Unis ont lancé mardi une nouvelle frappe contre les Houthis basés au Yémen, frappant des missiles anti-navires lors d’une troisième attaque contre le groupe soutenu par l’Iran ces derniers jours, a déclaré un responsable américain.

Le responsable américain a déclaré qu’aucun autre détail n’était encore disponible sur la frappe américaine, y compris le lieu précis. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat car l’opération n’avait pas été rendue publique.

Cette frappe intervient alors que les Houthis ont revendiqué la responsabilité d’une attaque au missile contre le vraquier battant pavillon maltais…