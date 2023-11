Mises à jour en direct | Des milliers de Palestiniens fuient le nord de Gaza alors que les combats approchent des hôpitaux

Des milliers de Palestiniens fuient le nord de Gaza alors que Israël l’armée est poussée plus profondément dans les quartiers urbains denses dans sa lutte contre les militants du Hamas. Les responsables de l’enclave assiégée ont déclaré que le bilan palestinien avait dépassé les 11 000 personnes.

La recherche de sécurité à Gaza devient de plus en plus désespérée à mesure que les combats s’intensifient. Les résidents qui ont fui vers le sud et les responsables palestiniens de la santé ont signalé des frappes dans et autour du principal hôpital de la ville de Gaza pendant la nuit. Israël a déclaré qu’au moins un d’entre eux était le résultat d’un raté de tir d’une roquette palestinienne.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que 20 des 36 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus, y compris un hôpital pédiatrique qui a arrêté ses opérations après une frappe israélienne dans la région.

“S’il y a un enfer sur terre aujourd’hui, son nom est le nord de Gaza”, a déclaré le porte-parole de l’agence humanitaire de l’ONU, Jens Laerke, aux journalistes à Genève.

Plus des deux tiers des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leur foyer depuis le début de la guerre.

La ville de Gaza, la plus grande du territoire, est au centre de la campagne israélienne visant à écraser Hamas suite au groupe militant mortel le 7 octobre incursion dans le sud d’Israël qui a déclenché la guerre, qui en est maintenant à son deuxième mois.

Plus de 1 400 personnes sont mortes en Israël, la plupart au cours des Attaque du Hamaset environ 240 otages ont été emmenés d’Israël à Gaza par des militants palestiniens.

Actuellement:

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

« POINT DE NON-RETOUR » POUR LES HÔPITAUX DU NORD DE GAZA, DÉCLARE LA CROIX-ROUGE

JERUSALEM — Les hôpitaux, le personnel soignant et les patients du nord de Gaza doivent être protégés alors que les combats intenses font rage, a déclaré vendredi le Comité international de la Croix-Rouge.

« Surchargé, manquant de ressources et de plus en plus dangereux, le système de santé de Gaza a atteint un point de non-retour, risquant la vie de milliers de blessés, de malades et de personnes déplacées », ont déclaré les organisations.

La déclaration, qui ne nomme spécifiquement ni l’armée israélienne ni les militants palestiniens, fait suite à plusieurs frappes signalées sur ou à proximité d’au moins quatre hôpitaux dans le nord de Gaza. Des dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées dans l’enceinte de l’hôpital, croyant être en sécurité.

Le CICR a noté que les hôpitaux pour enfants avaient subi d’importants dégâts du fait des combats. L’hôpital Nasr a été lourdement endommagé par les combats et l’hôpital Rantisi a dû être complètement fermé, selon le communiqué. L’hôpital Al-Quds était à court de fournitures.

QUEL EST LE STATUT JURIDIQUE DES HÔPITAUX EN ZONE DE GUERRE ?

WASHINGTON — Les hôpitaux bénéficient de protections spéciales contre les combattants en vertu du droit international humanitaire.

Les hôpitaux peuvent perdre leurs protections si, par exemple, une partie les utilise pour cacher des combattants ou stocker des armes, affirme le Comité international de la Croix-Rouge.

Même dans ce cas, l’autre partie doit fournir suffisamment de preuves et d’avertissements avant toute attaque, en permettant si possible l’évacuation en toute sécurité des patients et du personnel médical, explique Cordula Droege, conseillère juridique du CICR, dans une introduction en ligne sur le statut spécial des hôpitaux.

Lorsque l’évacuation n’est pas possible – comme l’ont dit le personnel médical pour de nombreux patients de l’hôpital Shifa, dans le nord de Gaza – tout attaquant doit peser le préjudice proportionné avant d’attaquer et faire tout son possible pour minimiser le bilan parmi les non-combattants.

FUYANT LE SUD, LES PALESTINIENS DÉCRIVENT LA MORT ET LA MISÈRE

DEIR AL-BALAH, Bande de Gaza — Un flot de milliers de Palestiniens ont pris le peu de biens qu’ils pouvaient transporter et se sont dirigés à pied vendredi vers la sécurité relative du sud de la bande de Gaza après qu’Israël a annoncé une fenêtre d’une heure pour un passage sûr.

Plus de 720 000 personnes déplacées dans la bande de Gaza se trouvaient jeudi dans 150 installations gérées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

Déplacée de Beit Lahiya, dans le nord, Umm al-Adhan s’est entretenue avec l’Associated Press sur la route principale de Gaza alors que les gens passaient péniblement en direction du sud. Elle a déclaré qu’elle avait trouvé refuge dans une école de l’UNRWA.

« Hier, alors que nous quittions l’école, ils nous ont tiré dessus », a-t-elle déclaré. “Dix personnes ont été tuées, dont mon neveu.”

Un enfant grièvement blessé a demandé de l’eau dans ses derniers instants.

« Je n’arrivais pas à trouver d’eau à lui donner. Il est mort devant moi”, a-t-elle déclaré en pleurant.

Israël estime que plus de 850 000 des 1,1 habitants du nord de Gaza sont partis, et a déclaré vendredi que plus de 100 000 Palestiniens étaient partis vers le sud au cours des deux derniers jours.

Dans les refuges, le manque d’eau rend difficile le maintien d’une hygiène même élémentaire.

Les familles sont rassemblées dans un bâtiment scolaire à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, avec des tentes installées dans la cour de récréation, du linge suspendu pour sécher dans les couloirs et des enfants dormant sur des nattes à côté de leurs parents inquiets.

Suzan Wahidi, de la ville de Gaza, affirme que jusqu’à sept personnes pourraient partager un matelas – si elles en trouvent un.

« Nos enfants souffrent désormais d’une épidémie », a-t-elle déclaré. « Ils souffrent de toutes les maladies qu’on peut imaginer, diarrhée, vomissements, fièvre. Il n’y a pas de médicaments, il n’y a pas de nourriture à nous fournir. »

101 EMPLOYÉS DE L’UNRWA TUÉS À GAZA

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré vendredi que 101 membres de son personnel avaient été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

Il s’agit du nombre le plus élevé de victimes des Nations Unies jamais enregistré dans un seul conflit, a déclaré l’UNRWA plus tôt cette semaine.

Parmi les morts figurent des enseignants, des infirmières, des médecins et du personnel de soutien, et l’ONU va abaisser son drapeau à moitié au siège de New York, a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric.

ISRAËL OUVRE UNE DEUXIÈME ROUTE D’ÉVACUATION ET PROLONGE LES HEURES POUR LES PALESTINAINS FUYANT LE NORD DE GAZA

JERUSALEM — Israël annonce avoir ouvert un deuxième couloir humanitaire permettant aux Palestiniens de quitter le nord de la bande de Gaza et de se diriger vers le sud.

Le lieutenant-colonel Richard Hecht a déclaré que la route côtière « Rashid » avait été ouverte vendredi, même si, selon lui, elle n’était pas largement utilisée. Il a précisé que les horaires des couloirs avaient été élargis vendredi, de 9h à 16h.

Des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui ces derniers jours le long de la principale autoroute nord-sud de Gaza alors que des combats ont lieu dans le nord, y compris dans la ville de Gaza.

LE HEZBOLLAH LANCE 3 DRONES DANS LE NORD D’ISRAËL

JERUSALEM — Le groupe militant libanais Hezbollah a annoncé vendredi avoir largué trois drones dans l’espace aérien israélien et a affirmé que l’avion avait frappé deux sites militaires israéliens.

L’armée israélienne a indiqué que l’un des drones avait été intercepté et que les deux autres étaient tombés dans le nord du pays. Le communiqué ne précise pas si les drones avaient ciblé des sites militaires.

NETANYAHU RENCONTRE LES CHEFS DES COMMUNAUTÉS AUTOUR DE LA BANDE DE GAZA

TEL AVIV, Israël — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué la résilience des communautés proches de la bande de Gaza qui ont été ciblées par des attaques meurtrières du Hamas le mois dernier et a renouvelé son engagement à neutraliser le groupe militant palestinien.

Lors d’une réunion avec les dirigeants communautaires de la région vendredi, Netanyahu a déclaré : « Tout d’abord (notre priorité est) de restaurer la sécurité – de nous assurer qu’il n’y a pas de Hamas et que le Hamas ne reviendra pas – mais aussi de s’assurer qu’il y aura un retour du Hamas. soyez une vie forte après.

UN RESPONSABLE DU JIHAD ISLAMIQUE DÉCLARE LES HÔPITAUX DE GAZA NE SONT PAS UTILISÉS PAR LES COMBATTANTS PALESTINIENS

BEYROUTH — Un haut responsable du groupe militant du Jihad islamique palestinien a contesté ce qu’il a qualifié d’affirmations israéliennes selon lesquelles l’hôpital Shifa de Gaza était utilisé par des combattants palestiniens.

Mohamad al-Hindi, secrétaire général adjoint du Jihad islamique, a déclaré vendredi depuis Beyrouth qu’Israël pourrait atteindre l’hôpital Shifa « en quelques heures » et que les affirmations selon lesquelles l’hôpital était une base de résistance étaient « fausses ».

Il a déclaré qu’« aucune balle n’a été tirée depuis l’hôpital Shifa ou tout autre hôpital », ajoutant que les combattants palestiniens utilisent des tunnels les menant au front de bataille dans le nord, comme le montrent les vidéos publiées.

DES MILLIERS FUITENT L’HÔPITAL DE GAZA OÙ ILS S’ONT RÉFUGIÉS

Les Palestiniens évacués fuyant la zone de combat du nord de Gaza affirment que des milliers de personnes déplacées qui s’étaient réfugiées à l’hôpital Shifa, au cœur de la ville de Gaza, ont fui suite aux explosions nocturnes.

L’hôpital avait abrité près de 80 000 personnes fuyant les violents combats terrestres et les frappes aériennes.

Certains de ceux qui ont fui vendredi ont déclaré qu’il ne restait que quelques centaines de patients et de médecins grièvement blessés.

Les médecins de l’hôpital Shifa n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter en raison de perturbations de la connexion téléphonique et Internet.

Un responsable du jihad islamique accuse Israël de ne pas vouloir la libération des otages

BEYROUTH — Un responsable du Jihad islamique palestinien accuse Israël de ne pas vouloir obtenir la libération de ses citoyens retenus en otage à Gaza après avoir été capturés lors de l’offensive meurtrière menée par le Hamas le 7 octobre.

Mohamad al-Hindi, secrétaire général adjoint du Jihad islamique, a répété vendredi que le Hamas était disposé à libérer deux des otages civils pour des raisons médicales et humanitaires, une femme âgée et un jeune garçon.

Basem Naim, responsable du Hamas, s’adressant aux journalistes vendredi à Beyrouth, a déclaré que son groupe était prêt à libérer les otages civils qu’il détient s’il existe des garanties de « mouvement en toute sécurité ».

Il a déclaré que le Hamas a travaillé avec des médiateurs pour parvenir à un accord avec Israël, mais qu’il s’est heurté à un « manque de réponse sans précédent ». Naim a décrit l’attitude des Israéliens comme suit : « Nous ne nous soucions pas d’eux (les otages), même de savoir s’ils sont vivants ou morts. »

Hindi a déclaré qu’Israël « traînait les pieds » dans les négociations pour la libération des otages, soulignant qu’il y avait aussi des civils palestiniens, dont…